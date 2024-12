Cinq mois après des JO de Paris salués dans le monde entier, déjà un gros scandale sur les coulisses de l'événement

Plusieurs semaines après l'euphorie et les félicitations, une première polémique éclate sur ce qui s'est passé dans les coulisses des Jeux olympiques de Paris 2024.

C'était il y a cinq mois. Durant l'été 2024, après des années d'une intense préparation et de doutes, les Jeux olympiques de Paris 2024 ont été probablement l'une des meilleures olympiades de l'histoire. De la cérémonie d'ouverture à ciel ouvert sur la Seine à la cérémonie de clôture des Jeux paralympiques quelques semaines plus tard, la France a vécu une parenthèse enchantée et a brillé dans le monde entier. Le bilan a été salué et même jugé parfait... Ou presque.

Après les émotions, les félicitations et les remerciements, ce qui s'est passé dans les coulisses du "spectacle" et des exploits sportifs commence à faire l'objet de suspicions. Certaines associations se plaignent des conséquences de l'événement et de la gestion de certains aspect des Jeux. C'est le cas de l'association France Nature Environnement qui a déposé plainte le 22 novembre selon les informations du Monde pour "pratiques commerciales trompeuses" lors des JO de Paris. Sont visées la marque américaine Coca-Cola et une gigantesque aberration.

Alors que les JO de Paris ont été présentés comme les plus écolos depuis la création des Jeux, France Nature Environnement estime que la multinationale n'a pas respecté ses promesses de réduction d'usage du plastique. Ce qui s'est passé lors des JO serait même "de nature à induire en erreur le consommateur". Durant toute la période, la marque avait en effet mis en place des gobelets consignés pour éviter l'usage de bouteilles plastiques. Des messages étaient placardés devant les buvettes pour inciter à cette réduction. "Pour Paris 2024, nous aidons à réduire les emballages. N'oubliez pas de ramener votre gobelet consigné !"

Mais ce que ne savaient pas les consommateurs, c'est que la majorité de ces millions de gobelets étaient remplis à partir... de bouteilles en plastique ! Dans le détail et selon une note de la délégation interministérielle aux JOP, sur les

10 millions de boissons prévues à la vente, plus de 6 millions l'étaient à partir de bouteilles. Une "grossière opération de greenwashing pour redorer son blason de premier pollueur plastique au monde", lance France Nature Environnement.

Le groupe assurait avant les Jeux que "les bouteilles utilisées pour remplir les gobelets seraient captées à la source pour être triées, compactées ou broyées avant d'être ensuite recyclées". Un argument trompeur lui aussi, selon Axèle Gibert, coordinatrice du réseau déchets au sein de FNE, qui estime dans Le Monde qu'"on n'élimine pas le jetable". "Très vite, elles ne sont plus recyclables et on doit ajouter du plastique vierge pour produire des bouteilles recyclées", indique-t-elle.

Autre questions sensible : que sont devenus les 13 millions de gobelets finalement utilisés lors des Jeux et qui devaient théoriquement être réutilisés ? Sollicitée par le Monde, Coca-Cola n'a pas donné de réponse, mais des témoignages laissent à penser que beaucoup ont été jetés ou conservés comme souvenir par les spectateurs.

Pour rappel, Coca-Cola avait lancé une campagne sur le thème "un monde sans déchets". "D'ici 2030, nous voulons donc pour chaque bouteille ou canette vendue dans le monde, collecter et recycler une bouteille ou une canette. Peu importe sa provenance. Chaque emballage doit pouvoir servir plus d'une fois. Telle est notre vision d'un monde sans déchets", peut-on lire sur le site du groupe.