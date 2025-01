Ce film est resté n°1 de Netflix pendant plusieurs semaines, il continue de tenir en haleine les abonnés

Depuis le 13 décembre, ce film à suspense reste dans le top des longs-métrages les plus vus du moment sur Netflix.

Contrairement à ce qu'on aurait pu croire, le film le plus vu de Netflix pendant les fêtes de fin d'année n'était pas une comédie romantique de Noël. Mieux : depuis sa sortie le 13 décembre dernier, ce long-métrage à suspense est resté en première position des plus regardés du moment sur la plateforme de streaming en France et à travers le monde. Un succès qui a duré plus de trois semaines et qui se poursuit en ce début janvier. Il est toujours dans le top 5 près de 25 jours après sa sortie, ce qui est suffisamment peu commun pour être noté.

Parfois comparé à Die Hard (saga d'action culte qui prend également pour décor les fêtes de décembre), Carry-On est un thriller qui se déroule exclusivement dans un aéroport, comme le second opus de la célèbre franchise avec Bruce Willis. Les abonnés de Netflix y suivent un agent de la sécurité aérienne, qui subit le chantage d'un mystérieux passager. Ce dernier exige de faire passer un colis spécifique dans un avion, la veille de Noël. S'il ne le fait pas, sa petite-amie sera tuée, et il s'en prendra à des milliers de personnes présentes dans l'aéroport. L'agent de sécurité va devoir tout mettre en oeuvre pour démasquer et arrêter cet individu.

ill© Sam Lothridge/Netflix © 2024.

Au casting de ce film d'action, le public peut reconnaître l'acteur Taron Egerton, qui s'est déjà fait un nom grâce à son rôle dans Kingsman ou son interprétation d'Elton John dans Rocketman. Il donne la réplique à Jason Bateman, figure comique de la télévision et du cinéma us (Arrested Development, Comment tuer son Boss) qui avait déjà essayé le drame dans Ozark. Logan Marshall-Green (Newport Beatch, Prometheus), Sofia Carson (Nos coeurs meurtris, Descendants), Dean Norris (Breaking Bad) et Theo Rossi (Sons of Anarchy, The Penguin) sont également au casting.

Du côté des internautes, le film divise. Pour ceux qui ont fait l'éloge de Carry-On sur les réseaux sociaux, le thriller se révèle un bon divertissement qui pourrait devenir "un classique de Noël". D'autres déplorent une écriture "un peu faible et prévisible". Le film décroche en tout cas la note de 88% d'avis presse positifs sur Rotten Tomatoes, mais divise davantage le public avec 52% d'avis positifs. Du côté de la France, Carry-On a davantage séduit le public, qui lui donne la note spectateurs de 3,3/5. Cela n'en reste pas moins l'un des succès de Netflix pour la fin d'année 2024.