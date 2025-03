Partir à la retraite avant 64 ans devient plus facile, seul ce document suffit

Un changement qui va faciliter la vie des futurs retraités est entré en vigueur récemment.

Partir à la retraite avant l'âge minimum : un doux rêve caressé par tous les Français, d'autant plus depuis qu'il est désormais obligatoire d'attendre plus de 62 ans pour quitter le monde du travail. Si les règles pourraient à nouveau évoluer d'ici quelques semaines, un premier changement est récemment entré en vigueur. Bonne nouvelle : il est à l'avantage des actifs qui souhaitent mettre fin à leur activité professionnelle un peu plus tôt que prévu.

Très peu de Français savent qu'ils y ont droit, mais il est possible de prendre, en partie, sa retraite deux ans en avance, salariés comme fonctionnaires. Mais seuls moins de 30 000 personnes l'avaient fait à fin 2023, selon les derniers chiffres de l'Assurance-retraite. Les démarches administratives à réaliser rebutaient. Elles ont désormais été simplifiées.

Actuellement, en fonction de l'année de naissance, quitter le monde du travail peut se faire entre 60 et 62 ans, grâce au dispositif de la retraite progressive. Il s'agit tout simplement de moins travailler et de commencer à être à la retraite. Le salaire diminue donc et la baisse est en partie compensée par le versement d'une petite pension par les caisses de retraite.

Toutefois, pour en bénéficier, beaucoup de papiers devaient être remplis et envoyés à chaque caisse de retraite à laquelle le salarié avait cotisé : CNAV, Agirc-Arco, RAFP etc… Avec, la plupart du temps, deux fois les mêmes éléments à envoyer à deux caisses différentes. Toute cette paperasse est désormais terminée.

Depuis le 20 février, un seul et unique formulaire doit être rempli par le demandeur de la retraite progressive. Celui-ci se trouve en ligne, sur le site info-retraite.fr. En se connectant à son compte, puis en cliquant sur l'onglet "Mes démarches", le bouton "Demander ma retraite progressive" apparaît. Selon les informations sur votre carrière, un simulateur indique directement si la personne est éligible au dispositif. Si oui, il suffit ensuite de se laisser guider et de fournir les éléments demandés, en version numérique.

Une fois le dossier complété, celui-ci est envoyé à toutes les caisses de retraite auxquelles le futur retraité est rattaché. Finis les doublons. L'avancement de l'étude du dossier est affiché sur cette même plateforme. Mieux vaut anticiper : les organismes recommandent de solliciter la retraite progressive quatre à cinq mois en amont avant de pouvoir en bénéficier. Une simplification qui pourrait permettre à bien davantage de Français de faire une transition en douceur entre le monde du travail et la vie de retraité.