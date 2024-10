Peugeot e-408 : le SUV coupé passe à l'électrique, le déclic pour faire décoller les ventes ?

Peugeot a révélé le 2 octobre sa toute première 408 entièrement électrique. Un pari pour la marque au Lion qui cherche à relancer la carrière d'un modèle qui a du mal à trouver sa clientèle.

Peugeot poursuit l'électrification de sa gamme. Après la 208 et la 308, et en attendant la 508 l'année prochaine, la 408 passe elle aussi à l'électrique. La berline de 2010 devenue crossover au fil du temps a enfin été dévoilée le 2 octobre 2024, deux semaines avant de prendre son premier bain de foule lors du Mondial de l'Auto 2024 (14-20 octobre). Enfin, car la version électrique du SUV coupé avait été annoncée au début de l'été 2022 lors du lancement des modèles essence, micro-hybride et hybride-rechargeable.

Pour le constructeur sochalien, la sortie de la 408 branchée, visuellement identique aux autres versions sorties il y a presque deux ans, revêt un certain enjeu. Mi-berline mi-SUV, la 408 peine à trouver sa cible sur le marché comme l'attestent ses ventes décevantes – à peine plus de 20 000 en Europe l'année dernière. Est-ce que cette inédite version électrique, annoncée avec 453 kilomètres d'autonomie, pourrait donner un coup de boost à sa carrière ? En attendant de le savoir, voici tout ce qu'il faut connaître sur la toute première Peugeot e-408.

Quelles sont les infos à connaître sur la nouvelle Peugeot e-408 ?

Hormis son électrification intégrale, la Peugeot e-408 ne diffère en rien (ou presque) des versions thermiques et hybrides que l'on trouve sur le marché depuis bientôt deux ans. L'occasion de revenir sur les principales caractéristiques du SUV coupé qui peine à trouver sa place entre la berline citadine 308 et la grande berline 508.

La version électrique du SUV coupé est semblable aux variantes thermiques et hybrides dévoilées en 2022. Rien de neuf au niveau de ses dimensions, la e-408 garde n'a pas bougé : 4,69m de longueur, 1,47m de largeur, 1,85m de hauteur et un empattement long de 2,79 m. A noter que cinq coloris sont disponibles à son catalogue : Blanc Okénite, Bleu Obsession, Gris Selenium, Rouge Elixir et Noir Perla Nera.

© Cédric Viollet @ ContinentalProductions

Le crossover conserve la silhouette fastback qui le caractérise, avec sa lunette arrière très inclinée. Comme elle garde les codes de 2022, la 408 électrifiée ne se dote pas de la nouvelle signature lumineuse de la marque au Lion. Elle affiche toujours à l'avant le croc lumineux qui descend de chaque côté du bouclier et à l'arrière les trois lumières disposées en biais dans le bloc optique.

© Cédric Viollet @ ContinentalProductions

A l'intérieur, la e-408 ne bénéficie pas non plus des dernières nouveautés, et notamment du i-cockpit panoramic Peugeot embarqué dans les modèles récemment restylés ou renouvelés. Le combiné tête haute dans l'axe du regard du conducteur regroupe les informations de conduite derrière le petit volant compact cher au constructeur. L'écran tactile de 10 pouces en 3D reste au centre de la planche de bord et accueille toujours les i-toogles, ces boutons tactiles personnalisables qui permettent d'accéder aux principales fonctionnalités du véhicule (climatisation/chauffage, Navigation, Média, Mirror screen...).

© Cédric Viollet @ ContinentalProductions

Le système de navigation du crossover intègre une fonction "trip planner" qui permet selon le constructeur "de planifier les trajets de façon optimale afin de maximiser l'autonomie de la voiture et faciliter la recharge." Il est également utile "pour calculer l'itinéraire idéal" quand "le système prend en compte de nombreuses informations, parmi lesquelles la distance à parcourir, le niveau de charge de la batterie au départ, le niveau de charge de la batterie souhaité à l'arrivée, la vitesse, la consommation d'énergie, le trafic, le type de route, le dénivelé et bien sûr les bornes de recharge disponibles vers la destination."

© @ Chris Noltekuhlmann

La nouveauté, il faut aller la chercher du côté de l'info-divertissement avec l'intégration de ChatGPT dans le Peugeot i-cockpit de la 408 (effectif depuis le mois de février). Pas besoin d'interaction avec l'écran tactile, le conducteur (et les passagers) peut interroger l'intelligence artificielle à tout moment sans quitter la route du regard ni les mains du volant.

© Cédric Viollet @ ContinentalProductions

Les motorisations de la Peugeot e-408

Comme son nom le laisse entendre, la Peugeot e-408 est donc la version 100% électrique de la nouvelle génération du crossover de la marque au Lion commercialisé depuis début 2023. Le SUV coupé peut désormais embarquer un moteur électrique d'une puissance plus que correcte de 210 chevaux associé à une batterie d'une capacité de 58,2 kWh. Le constructeur annonce une autonomie pouvant aller jusqu'à 453 kilomètres en cycle WLTP avec une consommation moyenne de 15,2 kWh pour 100 kilomètres, soit un poil plus que la 308 branchée (413km).

A l'image des toutes nouvelles 3008 et 5008 "Long Range", la 408 pourrait ensuite recevoir une plus grosse batterie – on parle de 86 kWh - qui lui permettrait de rouler 600 kilomètres en une seule charge. Au niveau du temps de charge justement, Peugeot indique que la batterie de son SUV coupé pourra passer de 20 à 80% en un peu plus 30 minutes une fois branchée sur une borne de recharge rapide délivrant du courant continu (la e-408 accepte une puissance jusqu'à 120 kW). Ce qui est dans les standards des véhicules électriques actuels.

Quand sortira la Peugeot e-408 ?

Après avoir révélé la e-408 le 2 octobre - laquelle occupera une place de choix sur le stand de la marque lors du Mondial de l'Auto (14-20 octobre 2024) - Peugeot a ouvert les commandes dans la foulée mais les premières livraisons aux clients ne sont normalement pas attendues avant 2025.

Quel sera le prix de la nouvelle Peugeot e-408 ?

Le constructeur français n'a pas encore levé le voile sur les tarifs de la Peugeot e-408 mais il se murmure que son prix de départ devrait avoisiner celui de la version hybride rechargeable en entrée de gamme, c'est à dire autour des 45, 46 000 euros. En restant sous les 47 000 euros, la 408 électrique pourrait bénéficier du bonus écologique, fixé à 4 000 euros en 2024 mais dont les modalités pour l'année prochaine ne sont pas encore connues.