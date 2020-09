Skoda Enyaq IV : quelle est la voiture électrique du Tour de France ?

A partir de la 5e étape ce mercredi 2 septembre, le Tour de France cycliste roulera en électrique ! Skoda, partenaire de l'épreuve, a confié son tout nouveau modèle, le Skoda Enyaq IV, un SUV électrique.

Voilà qui devrait ravir le peloton du Tour de France qui ne sera pas gêné par les émissions du pot d'échappement de la nouvelle voiture officielle de la Grande Boucle ! A partir de la 5e étape du Tour prévue ce mercredi, la voiture officielle de l'épreuve sera... 100% électrique. Du moins sur quelques étapes : celle entre Gap et Privas donc, mais aussi pour le contre-la-montre menant à la Planche des Belles Filles et enfin pour la dernière étape à Paris. Partenaire et fournisseur depuis plusieurs éditions des voitures de l'organisation de course, Skoda a en effet présenté mardi soir à Prague son tout premier SUV 100% électrique. Il se nomme Enyaq IV. Pour lancer sa communication, la marque tchèque en a logiquement confié un exemplaire au Tour de France et le Enyaq IV s'apprête donc à rouler sur ces quelques étapes du Tour pour un vrai test grandeur nature. Surveillez la voiture rouge qui suit les échappées et comprend à son bord le patron Christian Prudhomme ! Pour découvrir plus en détails ce Skoda Enyaq IV, rendez-vous sur notre diaporama dédié, disponible ci-dessous.

Skoda a présenté le 1er septembre 2020 son Enyaq IV, premier SUV 100% électrique de la marque. Voici ce qu'il faut retenir :

Il repose sur la plateforme MEB du groupe Volkswagen, conçue spécifiquement pour les véhicules électriques. C'est donc un cousin direct du Volkswagen ID 4, un autre SUV électrique prochainement sur le marché.

Des dimensions qui font de lui un grand SUV avec 4,65m de long et un empattement de 2,77m.

Un bon volume de coffre : 585 litres, ce qui le place entre les SUV thermiques de Skoda. Le Karoq propose en effet 521 litres et le Kodiaq, 720 litres.

Ambiance intérieure apaisante, sans grande originalité mais efficace.

Plusieurs versions proposées dont une déclinaison RS 4x4 de 225 kW soit l'équivalent de 306 chevaux !

Plusieurs versions seront proposées aux clients du Skoda Enyaq IV.

Moteur 109 kW (l'équivalent de 148 chevaux), batterie de 55 kWh.

Moteur 132 kW (équivalent de 179 chevaux), batterie de 62 kWh.

Moteur 150 kW (équivalent de 204 chevaux), batterie de 82 kWh.

Version 4x4 avec moteur 195 kW (équivalent de 265 chevaux), batterie de 82 kWh.

Version 4x4 RS avec moteur 225 kW (équivalent de 306 chevaux), batterie de 82 kWh.

En fonction de la configuration choisie (moteur et taille de batterie), le Skoda Enyaq IV proposera une autonomie allant de 340 kilomètres (pour la version avec batterie de 55kkWh) à 500 kilomètres pour la version avec moteur 150kW et batterie de 82 kWh. Les version 4x4 affichent une autonomie de 460 kilomètres.

Le Skoda Enyaq IV doit voir sa production débuter d'ici la fin de l'année 2020 dans l'usine de Mlada Boleslav en République Tchèque. Le SUV 100% électrique devrait donc voir sa commercialisation débuter sous peu avec de premières livraisons au début de l'année 2021. Il va encore falloir patienter pour connaître sa grille tarifaire. On peut supposer qu'il soit proposé à partir de 35 000 à 40 000 euros, hors bonus.