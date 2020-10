Nouveau Hyundai Tucson : les prix dévoilés, toutes les photos et infos

HYUNDAI TUCSON. Le SUV star de la marque coréenne a été présenté mi-septembre et présente de nombreux changements par rapport à son ancienne génération avec un prix d'appel juste en-dessous de 30 000 euros.

Depuis 16 ans et la sortie de sa première génération, le Hyundai Tucson fait les beaux jours de la marque. Mais face à la concurrence du Peugeot 3008 (notamment), il fallait renouveler quasiment entièrement ce best-seller pour sa quatrième génération (entrecoupée par le déjà oublié ix35). Pour parvenir à cela, Hyundai est donc reparti de zéro en utilisant une toute nouvelle plateforme modulaire. Le principal changement concerne son design et notamment avant une signature lumineuse assez agressive qui vient s'inclure dans la calandre donnant l'impression que les deux éléments ne font plus qu'un. La marque réalise également un gros virage pour sa motorisation. Voici toutes les infos sur le Tucson :

Pour sa quatrième génération, Hyundai change tout pour ne pas perdre du terrain sur la concurrence et peut être même rattraper cette dernière, voici les principales informations sur le Hyundai Tucson en quelques points clés :

Une nouvelle plateforme : l'un des principaux changements pour ce Tucson qui permet à la marque de repartir de zéro. Grâce à cette dernière, le confort est accru et le véhicule prend en longueur et en largeur avec 20 mm d'un côté et 15 mm de plus de l'autre côté.

Un design avant très marqué : le véhicule prend un tout nouveau visage sur l'avant du véhicule avec une signature lumineuse spectaculaire qui semble ne faire qu'un avec la calandre.

Un arrière agressif : avec des feux en forme de dents mais également ce long bandeau rouge que l'on peut notamment retrouver du côté de Porsche, Hyundai met du caractère à son véhicule. L'essuie-glace arrière dissimulé, situé sous le becquet donne également de l'originalité à la voiture.

Un intérieur toujours plus connecté : un nouveau combiné numérique de 10,25 pouces (pour le haut de gamme sinon 8 pouces pour la version série) et de nombreux services connectés sont présents dans le SUV familial.

Une motorisation inédite : grâce à la nouvelle plateforme, plusieurs possibilités se sont présentées pour Hyundai. Au delà des moteurs essence et diesel, la marque coréenne lance également, dès le lancement, une version hybride non rechargeable de 230 chevaux.

Voici toutes les photos du nouveau Hyundai Tucson, SUV compact de la marque coréenne qui modifie totalement son aspect visuel et intérieur avec également une aide technologique accrue.

Comme pour tous les véhicules, de nombreux équipements et aides à la conduite sont présents, en voici une liste exhaustive :

Dual Cockpit entièrement numérique et configurable qui se compose de nouveaux compteurs 100% digitaux de 10,25 pouces et d'un écran multimédia de 10,25 pouces

Guidage connecté, guidage fin de trajet, localisation du véhicule, verrouillage et déverrouillage à distance grâce à l'application Bluelink.

Système audio premium de marque KRELL

Ports USB à l'avant et à l'arrière

Système de chauffage/climatisation tri-zone

Le siège passager avant peut se rabattre, et les sièges arrière sont désormais fractionnables 40/20/40

Système de sept airbags, incluant un nouvel airbag latéral central sur la première rangée

Système de freinage d'urgence autonome

Système d'aide au suivi de voie

Système de reconnaissance des panneaux de limitation de vitesse

Système de détection de fatigue du conducteur

Système d'assistance active à la conduite sur autoroute permettant de réguler la conduite

Affichage caméra des angles morts

Caméra 360°

Pour sa quatrième génération, plusieurs moteurs sont disponibles avec une attention tout particulière à l'électrification avec dès le lancement une version hybride de 230 chevaux et deux moteurs (un essence, un diesel) disposant tout deux de la micro-hybridation (via une batterie 48V) et de boîte manuelle ou automatique DCT-7. A noter que seule la version diesel 136 chevaux peut bénéficier des 4 roues motrices via le système HTRAC. Voici la gamme des moteurs :

Essence 1.6 T-GDI 150 iBVM (48V)

Essence 1.6 T-GDI 150 DCT-7 (48V)

Hybrid 230

Diesel 1.6 CRDi 136 DCT-7 (48V)

Diesel 1.6 CRDi 136 HTRAC DCT-7 (48V)

Hyundai a dévoilé sa grille tarifaire pour son nouveau Hyundai Tucson avec quatre finitions différentes, trois classiques et une version business appelée "executive". Un toit ouvrant panoramique est notamment disponible pour la finition haut de gamme Creative... Le prix de base est lui de moins de 30 000 euros, 29 900 euros pour la version Intuitive avec moteur essence 1.6l T-GDI de 150 chevaux. Retrouvez tous les tarifs :