Bison Futé : quel trafic pour le week-end du 15 août ? Les prévisions

La circulation s'annonce très dense à partir de ce jeudi 15 août. Bison futé prévoit une journée noire pour samedi sur une large partie de la France.

À l'occasion de l'Assomption, célébrée ce jeudi 15 août, de nombreux Français vont s'accorder quelques jours de vacances. Et le week-end du 15 août s'annonce chargé sur les grands axes routiers français. "Les flux de circulation majoritaires se feront du sud du pays vers le nord. Cependant, les vagues de retours s'étaleront bien sur l'ensemble des jours de ce week-end", et surtout en fin de semaine, informe Bison Futé. Les premières difficultés apparaîtront dès le milieu de la semaine. Mais la circulation va se densifier à partir de vendredi et ce, dans les deux sens.

Le trafic sera chargé sur les autoroutes desservant la façade atlantique comme l'A10 et l'A63, et la nationale N165 dans le sens des retours, prévient Bison futé. Les axes au départ de la côte méditerranéenne seront également très encombrés, notamment sur les autoroutes A7, A9, A75 et A61. En Île-de-France, des ralentissements sont par ailleurs attendus sur les autoroutes A6 et A10 entre le milieu de l'après-midi et la fin de soirée.

Difficultés de circulation ce week-end

Samedi, la circulation sera très difficile, voire extrêmement difficile : la journée est classée orange, voire rouge dans le sens des départs et rouge et noire dans le sens des retours. Des difficultés sont attendues sur les principaux axes autoroutiers. En Île-de-France, les débits attendus aux différentes barrières de péage seront conséquents. Des difficultés de circulation sont notamment attendues entre le milieu de l'après-midi et le début de soirée. Afin d'échapper aux longs bouchons dans le sens des départs, Bison futé recommande d'éviter de quitter ou traverser l'Île-de-France avant 14 heures.

Dimanche, "en Île-de-France, les retours des congés estivaux ajoutés à ceux du week-end pourraient rendre difficile la circulation selon les secteurs ", prévient Bison futé. Les principales difficultés seront concentrées sur l'A10, l'A13 et l'A16 entre le début d'après-midi et la fin de soirée.