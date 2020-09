"Peugeot 508 : la version hybride 508 Sport Engineered dévoilée ! Les infos"

PEUGEOT 508 - Présentée en avant-première lors du Salon de Genève de 2019, la 508 sportive hybride rechargeable appelée 508 Peugeot Sport Engineered a été dévoilée. Voici toutes les infos.

[Mis à jour le 24 septembre 2020 à 14h20] Peugeot renouvelle son département sportif depuis quelques semaines et après la toute nouvelle identité visuelle du logo Peugeot Sport avec les trois griffes du lion disposées en diagonale de couleur jaune/vert, le constructeur dévoile ce 24 septembre sa 508 hybride sportive appelée 508 Peugeot Sport Engineered. Un modèle très attendu qui a connu de nombreux teasers depuis sa présentation sous forme de concept-car lors du Salon de Genève. Comme attendu, le véhicule propose une puissance de 360 chevaux ce qui en fait la voiture de série la plus puissante de l'histoire de Peugeot. Retrouvez les photos et infos de la 508 PSE.

Simple concept car lors du Salon de Genève, le Peugeot 508 Sport Engineered a été officiellement présenté ce 24 septembre dans sa version de série. Voici les photos du véhicule :

© Peugeot

© Peugeot

La voiture devait être l'une des attractions du Mondial de l'Auto cette année à Paris, malheureusement à cause du Covid, l'événement a été annulé et nous découvrons ce 24 septembre cette version sportive et hybride du 508. Voici les principales informations :

Le moteur : le véhicule présente en tout trois moteurs avec un thermique qui développe 200 ch, et deux autres électriques qui développent 110 ch (moteur électrique avant) et 200 ch (moteur électrique arrière). Mais attention, au total le 508 PSE ne propose pas 510 chevaux mais bien 360 chevaux, les puissances électriques et thermiques ne s'associant pas totalement. Pas très grave car cela fait tout simplement de cette Peugeot 508 Sport Engineered, la voiture la plus puissante de l'histoire du constructeur sochalien.

La performance de la voiture : au delà de cette motorisation impressionnante pour un modèle Peugeot, le constructeur indique que le véhicule peut atteindre les 100 km/h en l'espace de 5,2 secondes et atteindre 250 km/h en vitesse de pointe (vitesse limitée électroniquement). Peugeot précise aussi que sa voiture est capable de parcourir environ 42 kilomètres en tout électrique d'après la norme WLTP et de rouler en mode 100 % électrique jusqu'à 135 km/h.

L'esthétique du Peugeot 508 Sport : vous dire que le véhicule ne ressemble pas au 508 classique est bien évidemment logique. Mais pour rentrer dans les détails, sachez que que le 508 PSE aborde de nouveaux boucliers et de nouvelles écopes, tout cela avec des rappels de couleur "Kryptonite" un peu partout sur la carrosserie.

Dernière déclinaison de la Peugeot 508 à l'heure actuelle, la 508 SW, soit la version break de la berline 508, avait été essayée par la rubrique Automobile de Linternaute.com. Dans notre essai réalisé sur les routes du Portugal, nous passons en revue pour vous toutes les spécificités de cette version, à commencer par le coffre, annoncé comme plus spacieux que celui de la berline. La Peugeot 508 SW, c'est aussi un habitacle revu et corrigé : Peugeot a écouté les critiques sur les places arrières trop étriquées de la berline notamment. Découvrez notre essai de la Peugeot 508 SW pour voir à quoi ressemble cet habitacle et son cockpit à la finition impeccable ! Nous avons également pu tester le comportement routier de cette 508 SW.

Peugeot a présenté la nouvelle Peugeot 508 SW sur son stand au Mondial de l'Auto 2018 ainsi que de nombreuses infos techniques sur ce modèle très attendu du public. Peugeot considère que ce modèle est d'ores et déjà un "blockbuster qui illustre la réussite de la gamme Peugeot" (des mots du patron de Peugeot, Jean-Philippe Imparato). La voiture a été livrée aux premiers clients à partir du mois de mars 2019, et son arrivée en concession a eu lieu au printemps 2019. Voici ce qu'il faut retenir sur la Peugeot 508 SW :

Coffre d'un volume de 530 litres qui peut grimper à 1780 litres une fois les sièges arrière rabattus. C'est moins que la plupart de ses concurrentes (650 litres pour la Volkswagen Passat SW, 572 litres pour la Renault Talisman Estate, 660 litres pour la Skoda Superb Combi...)

Les dimensions : 4,77 mètres de long, pour 1,42 mètre de haut et 1,85 mètre de large. La garde au toit est 4 centimètres supérieure à la version berline. De quoi augmenter le confort et l'espace à l'arrière.

Mêmes moteurs que sur la version berline avec des blocs essence Puretech de 180 à 225 chevaux et en diesel des BlueHDi de 130, 160 et 180 chevaux.

Beaucoup de pièces de la Peugeot 508 SW sont en commun avec la berline. Peugeot compte sur cet aspect pour "permettre une montée en cadence de la production" en mars 2019 afin de répondre à la demande sur la 508 SW.

Peugeot a dévoilé la grille des prix de sa Peugeot 508 SW lors du Mondial de l'Auto 2018. La gamme commence à 33 600 euros en diesel et monte jusqu'à 48 900 euros. En essence, le ticket d'entrée est annoncé à 35 900 euros et grimpent jusqu'à 47 300 euros. La fourchette des prix est donc assez large ! Il devrait y avoir une Peugeot 508 SW pour différentes bourses, avec des finitions variées : Active, Allure, GT Line et GT. A noter qu'une Peugeot 508 SW First Edition n'est pas incluse dans cette liste de prix. Présentée au Mondial de l'Auto, elle affiche un tarif minimum de 51 750 euros ! Un prix qui risque d'en refroidir certains, mais qui n'est pas si étonnant que ça au vu de la finition de la voiture.

En diesel :

Peugeot 508 SW Active BlueHdi 130ch diesel : 33 600 € (boîte de vitesse manuelle 6 rapports)

Peugeot 508 SW Allure BlueHdi 130ch diesel : 36 400 € (boîte de vitesse manuelle 6 rapports)

Peugeot 508 SW Allure BlueHdi 160ch diesel : 40 100 € (boîte auto EAT8)

Peugeot 508 SW GT Line BlueHdi 160ch diesel : 42 500 € (boîte auto EAT8)

Peugeot 508 SW GT Line BlueHdi 180ch diesel : 44 600 € (boîte auto EAT8)

Peugeot 508 SW GT BlueHdi 180ch diesel : 48 900 € (boîte auto EAT8)

Peugeot 508 SW First Edition BlueHdi 180ch diesel : 52 950 € (boîte auto EAT8)

En essence :

Peugeot 508 SW Active 180ch : 35 900 € (boîte auto EAT8)

Peugeot 508 SW Allure 180ch : 38 900 € (boîte auto EAT8)

Peugeot 508 SW GT Line 180ch : 41 300 € (boîte auto EAT8)

Peugeot 508 SW GT 225 ch : 47 300 € (boîte auto EAT8)

Peugeot 508 SW First Edition 225 ch : 51 750 € (boîte auto EAT8)

Nous avons pu prendre le volant de la berline Peugeot 508 dans sa version haut de gamme GT 225 chevaux, parée d'un rouge captivant ! Cette 508 nous a notamment séduit par son dynamisme, son confort et sa direction douce et précise. Vous pouvez retrouver toutes les photos et impressions en cliquant ci-dessous.

Voici les points clés à retenir sur la nouvelle Peugeot 508 :

L'arrivée en concessions de la nouvelle 508 a eu lieu à la rentrée 2018 en marge du Mondial de l'Auto où Peugeot a choisi de révéler la version break 508 SW.

La 508 reprend certains principes des derniers concepts Exalt et Instinct et adopte une taille plus compacte pour donner un visage plus dynamique à la berline : 4,75m de long, huit centimètres de moins que l'ancienne génération mais un empattement proche (-2cm) et une taille basse : 1,40m de haut à peine. La version break Peugeot 508 SW suit le même chemin avant un design de break de chasse. Le coffre perd en volume pur (487 litres désormais) mais gagne en praticité et en accessibilité grâce au large hayon.

La version break Peugeot 508 SW suit le même chemin avant un design de break de chasse. Le coffre perd en volume pur (487 litres désormais) mais gagne en praticité et en accessibilité grâce au large hayon. Les prix des versions de base sont de 32 300 euros en diesel et 34 600 euros en essence. (voir : prix Peugeot 508).

L'intérieur se dote de l'i-Cockpit vu sur les derniers 3008 et 5008 avec le volant compact à double méplat, l'instrumentation 100% numérique derrière le volant, l'écran tactile 10 pouces au centre et les touches piano pour accéder plus rapidement aux fonctions de l'écran.

L'intérieur de la 508 en finition Allure coeur de gamme.

Peugeot a dévoilé la grille tarifaire de cette nouvelle Peugeot 508. Celle-ci est d'abord proposée en édition limitée "First Edition", produite à 508 exemplaires seulement. Elle est en vente à 48 750 euros en version essence 225 chevaux et 49 950 euros en version diesel 180 chevaux. Il s'agit d'une série limitée haut de gamme qui constitue la version la plus richement équipée. Le reste de la gamme se composera de quatre niveaux de finition : Active en entrée de gamme est suivie d'Allure, GT Line et GT. Deux moteurs essence et trois moteurs diesel seront proposés. Le prix de base est de 32 300 euros en diesel BlueHdi 130 chevaux et 34 600 euros en essence via le moteur PureTech 180 chevaux.

En diesel :

Peugeot 508 Active BlueHdi 130ch diesel : 32 300 € (boîte de vitesse manuelle 6 rapports) ou 34 100 € (boîte auto EAT8)

Peugeot 508 Allure BlueHdi 130ch diesel : 35 100 € (boîte de vitesse manuelle 6 rapports) ou 36 900 € (boîte auto EAT8)

Peugeot 508 Allure BlueHdi 160ch diesel : 38 800 € (boîte auto EAT8)

Peugeot 508 GT Line BlueHdi 160ch diesel : 41 200 € (boîte auto EAT8)

Peugeot 508 GT Line BlueHdi 180ch diesel : 43 300 € (boîte auto EAT8)

Peugeot 508 GT BlueHdi 180ch diesel : 47 600 € (boîte auto EAT8)

Peugeot 508 First Edition BlueHdi 180ch diesel : 49 950 € (boîte auto EAT8)

En essence :

Peugeot 508 Active 180ch : 34 600 € (boîte auto EAT8)

Peugeot 508 Allure 180ch : 37 600 € (boîte auto EAT8)

Peugeot 508 GT Line 180ch : 40 000 € (boîte auto EAT8)

Peugeot 508 GT 225 ch : 46 000 € (boîte auto EAT8)

Peugeot 508 First Edition 225 ch : 48 750 € (boîte auto EAT8)

Peugeot joue donc la carte du haut de gamme avec des tarifs de base au-dessus des 30 000 euros, bien supérieurs à ceux de ses concurrentes sur le segment généraliste, la Volkswagen Passat (à partir de 27 420 euros), la Ford Mondeo (27 950 euros) ou la Renault Talisman (28 700 euros).

Pour un ressenti plus exhaustif, vous pouvez retrouver notre essai plus haut ou en cliquant ici : essai Peugeot 508. Quelles étaient nos premières impressions après Genève ? Cette 508 en met plein la vue, tant à l'extérieur avec ses optiques à LED et une signature originale et dynamique à l'arrière qu'à l'intérieur avec un habitacle qui reprend les grands principes de l'i-cockpit vu sur le 3008. En revanche, si la garde au toit est suffisante à l'arrière pour un adulte de grande taille, il faudra s'habituer à un petit effet sous-marin à l'arrière, lié à la ligne plongeante de cette 508 aux allure de fastback 5 portes. Peugeot va-t-il pouvoir rivaliser avec les références allemandes sur le segment des berlines ? La marque au Lion ne s'en cache pas, cette nouvelle 508 est inspirée des dernières créations des marques premium allemandes dont l'Audi A5 Sportback.

Peugeot s'appuie sur les dernières technologies du groupe PSA en termes d'aide à à la conduite mais aussi en ergonomie de conduite. On retrouve le Peugeot i-cockpit vu sur les SUV 3008 et 5008 avec une dalle numérique à la place du compte-tours pour l'instrumentation mais aussi les larges touches piano au centre aux dimensions plus importantes que sur les SUV. Peugeot a donné la fiche d'équipements de la 508 First Edition, la série limitée de lancement haut de gamme :

A l'extérieur : feux 3D Full Led adaptatifs à l'arrière, Full Led avec éclairage en virage à l'avant, suspension pilotée, système de vision nocturne, Pack d'aides à la conduite Drive Assist Plus (freinage d'urgence, régulateur de vitesse adaptatif, alerte de distance de sécurité, Pack d'aides à la sécurité Safety Plus (reconnaissance des panneaux de signalisation, surveillance active des angles morts, alerte d'inattention du conducteur), et pack d'aides en ville Park City (caméra de recul avant et arrière avec vue 360 degrés, aide au stationnement…), peinture métallisée et jantes alliage 19 pouces spécifiques.

: feux 3D Full Led adaptatifs à l'arrière, Full Led avec éclairage en virage à l'avant, suspension pilotée, système de vision nocturne, Pack d'aides à la conduite Drive Assist Plus (freinage d'urgence, régulateur de vitesse adaptatif, alerte de distance de sécurité, Pack d'aides à la sécurité Safety Plus (reconnaissance des panneaux de signalisation, surveillance active des angles morts, alerte d'inattention du conducteur), et pack d'aides en ville Park City (caméra de recul avant et arrière avec vue 360 degrés, aide au stationnement…), peinture métallisée et jantes alliage 19 pouces spécifiques. A l'intérieur : toit ouvrant panoramique avec vélum électrique, vitres arrières surteintées, accès et démarrage mains libres, hayon mains libres, sellerie mixte cuir-Alcantara, système audio avec Focal, sièges massants, fonction de compatibilité aux smartphones avec Mirror Screen, GPS connecté à affichage 3D inclus dans le système multimédia avec écran tactile 10 pouces, décors planche de bors et panneaux de portes en bois, seuil de portes siglé First Edition, pédalier en aluminium, surtapis avant et arrière…

Voici également quelques aides à la conduite présentes dans cette nouvelle 508 :

Système de vision de nuit (Night vision).

Régulateur de vitesse adaptatif avec fonction Stop & Go (avec boîte automatique EAT8).

(avec boîte automatique EAT8). Aide au maintien de la position dans la voie de circulation.

Freinage automatique d'urgence de dernière génération, il détecte les piétons et les cyclistes, de jour comme de nuit, jusqu'à 140 km/h) et Alerte de risque de collision.

de dernière génération, il détecte les piétons et les cyclistes, de jour comme de nuit, jusqu'à 140 km/h) et Alerte de risque de collision. Alerte active de franchissement involontaire de ligne (ou de bas-côté).

(ou de bas-côté). Alerte d'attention conducteur par caméra.

par caméra. Commutation automatique des feux de route.

Reconnaissance des panneaux de vitesse et préconisation.

Reconnaissance étendue de panneaux de signalisation (Stop, sens interdit).

Système actif de surveillance d'angle mort.

Pour les finitions moins haut de gamme, sachez que la Peugeot 508 est équipée en série pour la finition Active d'entrée de gamme de jantes alliage 16 pouces, du poste de conduite i-cockpit avec instrumentation numérique, de la climatisation automatique bizone, de l'aide au stationnement arrière, d'un écran tactile 8 pouces, d'un régulateur-limiteur de vitesse mais aussi d'un "Pack Safety" comprenant le freinage autonome d'urgence, de la reconnaissance des panneaux de limitation de vitesse ou encore de l'alerte de franchissement de ligne. Le système multimédia embarqué avec écran tactile de 10 pouces fera son apparition dès la finition Allure, le deuxième niveau de la gamme. La suspension pilotée, le régulateur de vitesse adaptatif avec aide au maintien dans la voie ou encore le système audio Focal sera proposé sur la finition GT.

La 508 est proposée en cinq motorisations différentes : trois moteurs diesel, deux moteurs essence. Ces derniers sont les PureTech 180 et 225 chevaux, le bloc 225 chevaux étant réservé à la finition GT. En diesel, la 508 est équipée du moteur BlueHdi 130 chevaux en entrée de gamme (avec boîte manuelle ou auto EAT8) et 160 ou 180 chevaux en haut de gamme. Une version hybride rechargeable est arrivée à l'automne 2019. Au cumulé électrique + thermique, elle développe 225 chevaux.

La nouvelle 508 a été présentée au salon de Genève en mars 2018. La nouvelle berline est arrivée dans les concessions depuis le mois de septembre. La version First Edition a vu ses commandes ouvrir dès le 6 mars 2018, jour de sa présentation officielle au salon de Genève. Au Mondial de l'Auto, elle était visible sur le stand Peugeot. Le public a aussi pu découvrir la version break SW. La 508 est produite en France à l'usine de Mulhouse alors que l'ancienne génération était assemblée à l'usine de Rennes-La Janais.