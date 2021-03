Toyota Yaris : élue voiture de l'année 2021, les photos, prix et infos !

TOYOTA YARIS - La nouvelle génération de la Toyota Yaris a été élue voiture de l'année 2021 par le jury de journalistes européens. La citadine japonaise avait déjà été élue en 2000 avec la toute première génération.

[Mis à jour le 1er mars 2021 à 16h13] Il aura fallu attendre 21 ans mais la Yaris, la célèbre petite puce de Toyota, retrouve les honneurs du prix de la voiture de l'année. Le jury a officiellement rendu son verdict le lundi 1er mars et sacré la citadine japonaise dont la 4e génération, sortie en 2020, succède donc à la toute première Yaris, titrée en 2000. Plus dynamique, presque sportive à l'instar de sa cousine de compétition en rallye WRC qui a permis à Sébastien Ogier de rafler un nouveau titre de champion du monde fin 2020, la quatrième génération de la Toyota Yaris reste une petite citadine agile comme les précédent modèles qui ont fait sa renommée. Elle est toujours proposée avec une motorisation hybride essence, annoncée à la fois comme "plus nerveuse", moins gourmande et "plus légère" et en deux versions essence 70 et 120 chevaux. La Yaris 4e génération passe également le cap de la modernité et se dote d'aides à la conduite inédites. Retrouvez les photos de cette nouvelle Toyota Yaris ci-dessous ainsi que tout ce qu'il faut savoir sur la petite puce de Toyota !

Quelle évolution en termes de design ! Cette nouvelle Toyota Yaris mise sur un look totalement nouveau, avec des "lignes extérieures puissantes et tendues qui traduisent l'agilité et la compacité", comme l'indique Toyota. La voiture est ainsi plus compacte qu'avant et se dote de feux LED inédits qui renforcent son côté sportif. Le dessin de l'habitacle de la voiture applique quant à lui le principe minimaliste "less is more", avec un "espace ouvert et spacieux" à bord. Toyota a intégré "des matériaux de qualité" dans sa petite Yaris et a voulu améliorer la qualité perçue. Découvrez les photos de la citadine en cliquant sur l'image ci-dessus !

La nouvelle Yaris est basée sur la plateforme GA-B de Toyota. Et alors que la plupart des nouveaux modèles tendent aujourd'hui à agrandir leurs dimensions, Toyota a réduit celles de sa Yaris ! La voiture perd ainsi 5 millimètres en longueur, mais voit son empattement allongé de 5 centimètres. Cela permet à la Yaris de rester "agile et maniable en ville, facile à garer", tout en préservant "l'habitabilité et le confort intérieur". La plateforme GA-B aurait également permis à Toyota de "réduire la hauteur de 4 centimètres sans sacrifier la garde au toit". La Yaris est ainsi plus basse, et plus large de 5 centimètres. Toyota indique qu'elle est dotée d'une carrosserie "ultra-rigide", ce qui serait "gage d'une bonne tenue de route et de qualités dynamiques".

Outre une finition améliorée (la voiture est dotée d'une planche de bord en plastique moussé), la nouvelle Toyota Yaris intègre à son bord de nouvelles aides à la conduite, comme le pack Toyota Safety Sense, qui comprend un système de sécurité pré-collision, l'alerte de franchissement de ligne, l'assistant de trajectoire, la gestion automatiques des feux de route, la lecture des panneaux de signalisation, le régulateur de vitesse adaptatif et le détecteur de piétons anti-collision. La Yaris est aussi équipée d'airbags centraux. Le conducteur profite d'un écran tactile central de 8 pouces et d'un affichage tête haute 10 pouces. Sa position de conduite est également plus basse, et le volant est plus vertical.

Cette nouvelle Toyota Yaris est proposée avec une motorisation hybride 1,5L Dynamic Force de 91 chevaux et 120 Nm de couple. Cette motorisation dérivée des systèmes d'hybridation d'autres modèles de la gamme Toyota permettrait à la voiture d'être "plus nerveuse grâce à une puissance combinée en hausse de 15%". Cela sans négliger la consommation de carburant : la Yaris consommerait ainsi 20% d'essence en moins sur cette quatrième génération ! En outre, le rendement thermique du moteur sera de 40%. En mode tout électrique, la voiture pourra rouler jusqu'à 130 km/h. La batterie sera également "plus puissante et plus légère de 27% que la batterie nickel-hydrure métallique" qui équipait la précédente génération de Yaris. La Yaris est également proposée en France en version essence via le bloc 1.0l 70 chevaux ou le bloc 1.5l 120 chevaux.

Cette nouvelle Toyota Yaris est proposée à partir de 17750 euros en version essence et 21 450 euros en version hybride. Voici les prix annoncés par la marque en mars 2021 :

Essence 1.0L VVT-I 70 finition France : 17 750 euros

Essence 1.0L VVT-I 70 finition Design : 19 250 euros

Essence 1.5L VVT-I 120 finition France : 18 950 euros

Essence 1.5L VVT-I 120 finition Design : 20 450 euros

Hybride 116 ch finition France : 21 450 euros

Hybride 116 ch finition Design : 22 950 euros

Hybride 116 ch finition Iconic : 25 450 euros

Hybride 116 ch finition Collection : 25 450 euros

Hybride 116 ch finition Première : 25 950 euros

Newsletter Linternaute.com Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Toujours fabriquée en France, à l'usine Toyota de Valenciennes (Nord) plus précisément, la 4e génération de la Yaris est proposée à la vente depuis 2020. Le constructeur nippon indique avoir investi "plus de 300 millions d'euros pour permettre la production de véhicules basés sur la plateforme GA-B". La marque espère donc que cette nouvelle Yaris connaîtra un succès aussi important que les précédents modèles de la citadine, qui se sont au total vendus à "plus de 4 millions d'exemplaires en Europe".