Voiture de l'année 2021 : la Toyota Yaris grande gagnante, le classement

VOITURE DE L'ANNEE 2021. 21 ans après, la Toyota Yaris est de nouveau élue voiture européenne de l'année et prend la succession de la Peugeot 208.

[Mis à jour le 2 mars 2021 à 08h53] On attendait la Fiat 500, pourquoi pas la Volkswagen ID 3 dans cette période où l'électrique prend de plus en plus de place, mais c'est finalement la petite citadine nipponne Toyota Yaris de 4e génération, démocratisant le marché de l'hybride en Europe, qui succède à la Peugeot 208. La voiture a été officiellement élue le lundi 1er mars 2021 par le jury européen composé de 59 journalistes appartenant à des médias spécialisés et non spécialisés en devançant la Fiat 500 et la très surprenante Cupra Formentor. La révélation du vainqueur du prix de la voiture de l'année est habituellement effectuée en préambule du célèbre salon de Genève, le GIMS, mais en raison de la crise sanitaires, la cérémonie s'est déroulée virtuellement. A noter que la Yaris avait déjà remporté ce prix de la voiture de l'année. C'était en 2000 avec la toute première génération de la citadine nipponne fabriquée en France, à l'usine Toyota de Valenciennes ! Vous pouvez retrouver toutes les infos sur cette nouvelle Yaris dans notre dossier dédié en cliquant ci-dessous.

Après un premier écrémage en décembre avec 29 voitures sélectionnées, l'élection de la voiture de l'année 2021 regroupait sept finalistes. Voici les résultats du vote du jury européen.

Les résultats des sept finalistes du prix "The Car of the Year 2021":

Toyota Yaris: 266 points

Fiat 500: 240 points

Cupra Formentor: 239 points

Volkswagen ID.3.: 224 points

Skoda Octavia: 199 points

Land Rover Defender: 164 points

Citroën C4: 143 points

Retrouvez les finalistes en photos et les modèles éliminés.

Parmi les 7 finalistes retenus avant l'élection finale, c'est finalement la Peugeot 208 qui a été désignée voiture de l'année 2020. La citadine du Lion avait su tirer son épingle du jeu parmi plusieurs modèles favoris, comme la Renault Clio, la Tesla Model 3 ou encore le Ford Puma. Parmi les nominés, on retrouvait aussi la BMW Série 1, la Porsche Taycan, ou encore la Toyota Corolla. Voici le classement final de l'élection de la voiture de l'année 2020 :

Peugeot 208 (281 points)

Tesla Model 3 (242 points)

Porsche Taycan (222 points)

Renault Clio (211 points)

Ford Puma (209 points)

Toyota Corolla (152 points)

BMW Série 1 (133 points)

Depuis des années, l'élection de la voiture de l'année est attendue par les spécialistes et les fans de l'automobile tout simplement, Retrouvez ci-dessous l'historique des modèles élus voiture de l'année de 1970 à 2021.

Comment est décerné le prix de la voiture de l'année ? Ce sont les journalistes de grandes publications en Europe qui votent. Le jury de la voiture de l'année 2020 est ainsi composé de 60 membres représentant 23 pays. Leur répartition se fait en fonction de la taille de son marché et de son importance dans l'industrie automobile. Ainsi, la France, l'Allemagne, la Grande Bretagne, l'Italie et l'Espagne disposent de six membres dans le jury. Le trophée européen de la voiture de l'année existe depuis 1964.