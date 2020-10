Nouvelle Fiat 500 : une version électrique 3+1 et de nouveaux prix dévoilés

NOUVELLE FIAT 500. Fiat vient de dévoiler une nouvelle version de sa petite citadine, la 3+1 qui utilise une nouvelle forme de motorisation électrique. Quel prix ? Quelles sont les différentes versions ? Les photos et infos.

[Mis à jour le 27 octobre 2020 à 11h31] En début d'année, Fiat dévoilait la toute nouvelle génération, la quatrième, de sa Fiat 500. Son design évolue assez peu et il faut regarder au niveau de la motorisation pour y voir des changements. Cette nouvelle Fiat 500 dit en effet adieu aux motorisations thermiques. La citadine italienne va uniquement être proposée avec une motorisation électrique ! Fiat entend en effet "agir pour créer un avenir meilleur" en électrifiant son catalogue. En ce mois d'octobre 2020 et après les modèles berline et cabriolet, le constructeur dévoile un modèle appelé 3+1, en l'occurrence un format de trois portes. Le véhicule est articulé autour de cinq niveaux d'autonomie : Action (nouveau), Passion, Icône, Icône Plus et La Prima. Une nouvelle version du moteur électrique est également dévoilée à l'occasion de son lancement. Il faudra attendre le printemps 2021 pour découvrir cette Fiat 500 "3+1" et la version de base "500 Action" équipée de la petite batterie. Quelle sera l'autonomie électrique de cette Fiat 500 ? Quelle est le prix de la nouvelle Fiat 500 ? Retrouvez les premières infos sur cette page ainsi que les photos officielles en cliquant sur l'image ci-dessous.

Si une "nouvelle ère" arrive pour la Fiat 500, son design évolue peu par rapport à la précédente génération. La citadine conserve des proportions similaires à la précédente génération, avec des lignes "pures" et un style à la fois "net, dynamique et compact". Elle gagne toutefois 6 centimètres en longueur (3,63 mètres de long au total) et en largeur (1,69 mètre au total) et voit son empattement s'allonger de deux centimètres. Petite nouveauté également : le logo 500 apparaît désormais sur la face avant, en lieu et place du logo Fiat. Fiat souligne toutefois que "le dynamisme du profil a été accentué" sur cette nouvelle 500, avec une "réinterprétation de la ligne de séparation qui démarquait le volume du capot des phares circulaires". Celle-ci vient "surligner l'ellipse du phare par un cil intégré au capot". Les poignées de portes sont quant à elles remplacées par des encoches. Retrouvez les premières photos de cette nouvelle Fiat 500 en cliquant sur l'image ci-dessus !

Outre les quelques évolutions de son design extérieur, la nouvelle Fiat 500 voit son habitacle évoluer avec une planche de bord entièrement redessiné. Celle-ci embarque un écran tactile de 10,25 pouces (qui embarque le nouveau système d'infodivertissement Uconnect 5) ainsi qu'un combiné d'instrumentation numérique. Fiat dit également avoir amélioré l'espace réservé aux passagers installés à l'arrière de la 500. Cette nouvelle Fiat 500 fait aussi le plein d'aides à la conduite, en proposant un système de conduite semi-autonome de niveau 2. Les technologies suivantes sont disponibles :

surveillance par caméra frontale des zones autour de la voiture

régulateur adaptatif intelligent

lecture intelligente des panneaux de limitation de vitesse

surveillance des angles morts

détecteur de fatigue

capteurs 360 degrés

Adieu moteurs thermiques : la nouvelle Fiat 500 va uniquement être proposée avec une motorisation électrique ! La petite citadine italienne est équipée de batteries lithium-ion 42 kWh qui lui permettent de parcourir 320 kilomètres (cycle WLTP) selon les informations fournies par Fiat. La nouvelle 500 est équipée "d'un chargeur rapide de 85 kW" qui lui permet de récupérer 50 kilomètres d'autonomie en cinq minutes. "Le chargeur rapide peut également charger la batterie à 80% en seulement 35 minutes", explique Fiat. En utilisant la Easy Wallbox livrée avec l'édition de lancement, la recharge complète prendra "un peu plus de 6 heures".

La nouvelle Fiat 500 électrique est équipée d'un moteur de 87 kW, ce qui lui permet d'atteindre la vitesse maximale de 150 km/h et abattre le 0 à 100 km/h en 9 secondes. L'accélération de 0 à 50 km/h s'effectue quant à elle en 3,1 secondes. Cette Fiat 500 électrique proposera trois modes de conduite différents. Le premier, appelée Sherpa, est en réalité un mode Eco qui "optimisera" les performances de la citadine pour maximiser l'autonomie. Le mode Normal se rapprochera "de la conduite d'un véhicule thermique", selon les dires de Fiat, tandis que le mode Autonomie permettra de récupérer de l'énergie à la décélération et ainsi conduire en utilisant presque exclusivement la pédale d'accélérateur.

En dévoilant son tout nouveau modèle 3+1, Fiat dévoile également une toute nouvelle motorisation, un peu plus modeste. Ce moteur, qualifié "d'entrée de gamme" développe 95ch et est alimenté par une batterie de 23,8 kWh conférant à l'auto une autonomie de 185km selon le constructeur, une autonomie moindre que la nouvelle Dacia Spring (26,8 kWh, 225km). Cette puissance va permettre à la petite citadine de passer de 0 à 100 km/h en 9,5s, sa vitesse de pointe étant toutefois limitée à 135 km/h. Selon Fiat, le système de charge rapide de 50 kW embarqué permet d'emmagasiner en moins de 10mn de quoi parcourir 50km.

Cette nouvelle Fiat 500 va tout d'abord être commercialisée dans une série spéciale appelée "La Prima". Ce modèle va être limité à 500 exemplaires en France, avec un tarif fixé à 37 900 euros avant déduction du bonus écologique de 6 000 euros. Pour le réserver, il faudra tout d'abord verser un acompte de 500 euros sur le site officiel de Fiat. Ce modèle, plutôt haut de gamme, comprend des phares Full LED à l'avant, des jantes 17 pouces, une caméra de recul, le freinage automatique d'urgence avec détection des piétons et cyclistes, ainsi que la conduite semi-autonome de niveau 2. Ce tarif inclut aussi la Easy Wallbox. Avec la nouvelle motorisation, Fiat dévoile également une nouvelle finition, appelée "Action" avec un prix de 24 500 euros. Si les équipements de cette version sont modestes avec notamment une climatisation manuelle ou encore des jantes en acier de 15 pouces, les aides à la conduite sont nombreuses avec une reconnaissance des panneaux, alerte de franchissement de ligne, détecteur de fatigue, feux automatiques et freinage d'urgence autonome avec reconnaissance des piétons et des cyclistes.

Voici la liste des prix de la nouvelle Fiat 500 :

Fiat 500 Action : 24 500€

Fiat 500 Passion : 27 500€

Fiat 500 Icône : 29 500€

Fiat 500 Icône Plus : 31 500€

Fiat 500 La Prima : 34 900€

Fiat 500 3+1 Passion : 29 500€

Fiat 500 3+1 Icône : 31 500€

Fiat 500 3+1 Icône Plus : 33 500€

Fiat 500 3+1 La Prima : 36 900€

Fiat 500 Cabriolet Passion : 30 900€

Fiat 500 Cabriolet Icône : 32 900€

Fiat 500 Cabriolet Icône Plus : 34 500€

Fiat 500 Cabriolet La Prima : 37 900€

Pour sa sortie, la nouvelle 500 électrique arrivera en novembre 2020, d'abord dans sa série spéciale "La Prima" avant les autres finitions qui sont prévues pour la fin de l'année. Par ailleurs, il faudra attendre le printemps 2021 pour découvrir la 500 "3+1" et la version de base "500 Action" équipée de la petite batterie.