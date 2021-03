Dacia Spring : disponible à la commande, quel est son prix ?

DACIA SPRING. Après avoir dévoilé sa grille tarifaire, la Dacia Spring est désormais disponible à la commande. Quel est son prix ? Quelle autonomie ? Les réponses dans notre dossier.

[Mis à jour le 22 mars 2021 à 10h08] C'est désormais officiel, la Dacia Spring est la voiture électrique la moins chère du marché. Le groupe Renault Dacia a levé le voile sur la grille tarifaire de sa petite citadine et annonce un prix de départ de 12 403 euros, bonus écologique déduit pour sa version de série confort. Le véhicule est également disponible en leasing dès 89 euros par mois. En plus de sa Sandero, véritable blockbuster de la firme roumaine, la Spring a pour but de s'installer comme une référence de l'électrique en France. Pour rappel, la voiture offre une autonomie de 230 km WLTP combiné (305 km WLTP City). Depuis ce 20 mars, la Spring est accessible à la commande, avec une campagne de pub intitulée #SpringIsComing. Retrouvez les photos officielles de cette Dacia Spring ainsi que toutes les informations à son sujet ci-dessous.

Malgré son aspect low cost, la Dacia Spring est tout de même une citadine 100 électrique qui a du charme, voici en cinq points clés, les informations principales :

Un avant spécifique. Avec sa calandre pleine, ses feux horizontaux et un capot nervuré et assez sculpté, la Spring s'offre un vrai design moderne, presque baroudeur.

Barres de toit et coffre, les points positifs. Avec des barres de toit comme sur la Stepway ou le Duster, la Dacia Spring s'offre un côté très pratique. Son coffre, d'une capacité de 300 litres, est très intéressant, presque celui d'une Clio pourtant plus longue de près de 30 cm.

La Dacia Spring offre une motorisation 100% électrique de 33kW avec une batterie de 26,8kW. Pour sa recharge, Dacia indique moins d'une heure pour une charge à 80% sur une borne DC 30 kW, moins de 5 heures pour une charge à 100% sur une Wallbox de 7,4 kW, moins de 8h30 pour une charge à 100% sur une Wallbox de 3,7 kW, moins de 14 heures pour une charge à 100% sur une prise domestique de 2,3 kW.

En ce qui concerne l'autonomie, la Spring Electric dispose d'une autonomie de 225 km en cycle WLTP et de 295 km en WLTP City (cycle d'homologation comportant uniquement la partie urbaine du cycle homologué).

Au rayon des équipements, la Dacia Spring en offre plusieurs dès la série avec, entre autres : limiteur de vitesse, ABS, ESP, répartiteur électronique de freinage, 6 airbags, appel d'urgence (bouton SOS), allumage automatique des feux et freinage automatique d'urgence.

Si vous avez déjà quelques indices juste au-dessus sur les équipements de la Dacia Spring, voici la liste exhaustive que vous pouvez trouver :

Limiteur de vitesse

ABS et ESP

Répartiteur électronique de freinage

6 airbags

Appel d'urgence (bouton SOS)

Allumage automatique des feux et freinage automatique d'urgence

Direction à assistance variable 100% électrique

Le verrouillage centralisé à distance et quatre vitres électriques

Disponible en option, l'équipement multimédia Media Nav avec un écran tactile de 7 pouces

La climatisation manuelle, le système multimédia, les réglages électriques des rétroviseurs et une véritable roue de secours sont disponibles en option.

La Dacia Spring est la voiture la moins chère du marché de l'électrique. Pour sa version confort de série, il faudra partir sur un prix de départ de 12 403 euros, bonus écologique déduit. Si vous souhaitez des équipements comme une teinte différente, ce sera 500 euros de plus. Pour la série confort plus, pas d'explosion de prix puisque la Spring sera accessible à partir de 13 498 euros.

Et bien oui, le leasing est à la mode et Dacia vient s'appuyer dessus avec le lancement de sa Spring en proposant pour sa version confort un prix de 89 euros par mois avec bonus écologique déduit + prime à la conversion ou 94 euros pour la série super confort.

Dacia a annoncé la sortie de sa Spring, elle sera en pré-commande à partir du 20 mars 2021 pour des premières livraisons à l'automne. Sa version Cargo (son utilitaire) sera disponible à partir de 2022.