Renault R5 : son prix enfin dévoilé, combien coûte la citadine tant attendue ?

Renault a levé le voile sur les tarifs de sa toute nouvelle R5. La petite citadine, 100% électrique et à fort pouvoir de séduction, sera accessible à partir de 25 000 euros avant application du bonus écologique.

Les amoureux de la Renault R5 connaissent enfin le montant qu'ils devront débourser pour mettre la main sur la nouvelle version de la citadine, de retour 40 ans après avoir disparu des usines de fabrication. Largement modernisée et exclusivement électrique, la R5 de 2024, présentée au mois de février dans le cadre du Salon de l'Automobile de Genève, va démarrer à partir de 25 000 euros selon un communiqué publié ce jour par le constructeur français.

A ce prix, les clients pourront acheter la version dotée de la batterie de 40 kWh dont la commercialisation ne se fera qu'en 2025. Prix auquel il faut déduire le bonus écologique, de 4 000 euros pour la plupart des Français et de 7 000 pour les ménages les moins aisés, ce qui abaisse le prix de la R5 à 21 000 ou 18 000 euros. La version avec la plus grande autonomie et la batterie de 52kWh, disponible à la commande à partir du 31 mai, coûte quant à elle 33 490 euros dans la finition Techno en entrée de gamme, soit 29 490 euros une fois le bonus écologique appliqué.

Assemblée dans son usine de Douai, dans les Hauts-de-France, cette R5 du 21ème siècle sera donc 100% électrique, s'inscrivant dans le projet de la marque au losange de sortir six modèles "verts" d'ici 2030 avec sa novelle entité Ampère. Sur un marché de plus en plus concurrentiel, la R5 E-Tech, qui va remplacer la Zoé au catalogue Renault, va tenter de se faire une place, au côté notamment des nouvelles Peugeot e-208 (plus chère) et Citroën ë-C3 (moins chère) tout en essayant de contrer la concurrence venue d'Asie et essentiellement de Chine. Appelée à devenir la nouvelle reine des citadines électriques chez Renault, la R5 E-Tech était sans doute la sortie la plus attendue de l'année. Partons à la découverte de ce modèle revisité.

Quelles sont les infos à connaître sur la nouvelle R5 électrique ?

Lancée en 1972, la R5 reste reconnaissable près de 50 ans plus tard par ses traits caractéristiques. On y retrouve l'ADN de son aînée, star des années 80, à commencer par son gabarit très compacte - elle ne mesure que 3m92 en longueur. Pour parfaitement coller à son style néo-rétro, la citadine, qui se démarque nettement des autres modèles de la marque, se déclinera en cinq couleurs (jaune pop, vert pop, bleu nocturne, blanc nacré et noir étoilé) tandis que des séries spéciales seront proposées ultérieurement.

© RENAULT

L'avant du véhicule nous transporte dans une ère futuriste avec une signature lumineuse qui donne un effet 3D assez original. La grille d'aération du capot de la R5 d'antan a été remplacée par un gros indicateur de recharge qui colle parfaitement avec la nouvelle identité électrique de la citadine. L'emblématique chiffre 5 s'allume quand le conducteur s'approche du véhicule et il apparaît complètement lorsque la charge de la batterie est complète.

© RENAULT

La forme des optiques sur la face avant de la future R5 a quelque peu changé. Moins rectangulaires que sur sa devancière des années 80, ils prennent la forme d'un sourcil mais ne trompent personne : le clin d'œil aux phares de la première version est assez évident.

© RENAULT

Les rappels à la R5 originelle se retrouvent absolument partout. De la grille latérale aux roues en passant par le coffre arrière, les amateurs de la citadine culte seront comblés en admirant le capot plat comme la ligne de pavillon et le hayon droit et incliné. On notera également le jonc de toit coloré en noir et un liseré rouge qui débute au niveau du montant avant de la voiture et ceinture le pavillon (il est présenté en gris sur le modèle bleu nocturne).

© RENAULT

Les larges passages de roue, symboles de la Renault 5 d'antan, seront toujours un marqueur du célèbre modèle de la marque au losange. Pour le constructeur français, "ils élargissent la silhouette de R5" et "renforcent son caractère unique et immédiatement reconnaissable, à l'image de la R5 Turbo."

© RENAULT

Les feux arrière de la nouvelle R5, très fins, sont placés à l'horizontal dans le prolongement des flancs de la carrosserie. "Cet élément participe à la performance aérodynamique de R5, en évitant les tourbillons d'air pénalisants", indique la marque. Ces optiques intègrent également des déflecteurs aérodynamiques, de quoi donner une vraie cure de modernité à cette Renault R5 du 21e siècle !

© RENAULT

Comme pour l'extérieur, l'intérieur de la nouvelle R5 dénote avec celui des dernières sorties de la marque au losange (Scénic, Rafale, Clio). Le mobilier n'avait encore jamais été vu et Renault a choisi d'installer l'écran central dans le prolongement du compteur. Légèrement inclinée vers le conducteur, cette dalle de 10.1 pouces est positionnée à l'horizontale (assez rare chez le constructeur). Comme c'est désormais la mode dans l'automobile, l'interface intègre un nouvel assistant vocal qui accueille ChatGPT pour pouvoir répondre aux éventuelles interrogations des passagers pendant les trajets.

© RENAULT

Renault joue la carte de l'originalité à fond avec une sellerie qui tranche avec les habituelles couleurs froides de nos véhicules. La R5 E-Tech propose deux coloris pour ses sièges, soit en bleu "jean" soit en jaune. Le fabricant se félicite par ailleurs d'utiliser des tissus en matière 100 % recyclée sur les finitions Techno et Iconic Cinq.

© RENAULT

Les motorisations sur la Renault R5 électrique

Renault avait déjà communiqué sur les motorisations de la citadine avant même son apparition sur son stand à Genève. Le constructeur va proposer deux batteries NMC (nickel-manganèse-cobalt). A son lancement, la R5 E-Tech sera équipée d'une batterie de 52 kWh, laquelle lui offrira une autonomie allant jusqu'à 400 km en cycle WLTP. Elle se déclinera ensuite avec une plus petite batterie, de 40 kWh, qui doit lui permettre de rouler 300 kilomètres en une seule charge. Le moteur électrique, réalisé à Cléon en Normandie, sera proposé avec trois niveaux de puissance : 150, 120 et 95 chevaux. La vitesse maximale est électroniquement bridée pour ne pas dépasser les 150 kilomètres/heure.

La petite citadine électrifiée, présentée à la fin du mois de février dans le cadre du Salon de Genève, sera ouverte à la commande à partir du 31 mai 2024. Comme annoncé, la version avec la batterie de 52 kWh est la première à être commercialisée et les premières livraisons sont attendues pour la fin de l'été. La version "autonomie urbaine", dotée de la plus petite batterie de 40 kWh, ne sera disponible qu'en 2025. Pour ses clients les plus impatients, Renault avait ouvert avant même sa présentation officielle ses pré-commandes avec la possibilité d'acheter un "coupe-file numérique R5 R Pass" moyennant 150 euros.

Quel est le prix de la Renault R5 électrique ?

Renault avait très tôt annoncé que la R5 E-Tech coûterait "environ 25 000 euros" en entrée de gamme, à savoir sans option supplémentaire et avec la plus petite batterie de 40 kWh. La marque au losange a tenu parole puisque c'est exactement à ce prix que sera vendue la citadine dans sa finition Techno, laquelle ne sera commercialisée qu'en 2025. Avec le bonus écologique de 4 000 euros, c'est donc à peine plus de 20 000 euros - 21 000 exactement - que les clients devront dépenser pour s'offrir l'ancienne star des années 80 complètement revisitée et intégralement électrifiée.

Cela reste plus cher que la nouvelle Citroën ë-C3, vendue à partir de 19 900 euros avant déduction du bonus écologique, mais la R5 E-Tech évoluera toutefois un cran au-dessus au niveau de ses équipements. Si elle se frottera aussi à la concurrence de la Fiat 500e et de la future Dacia Spring, la petite Renault est bien moins chère que la très réussie Peugeot e-208 dont le prix débute à 34 000 euros sans le bonus écologique. La deuxième version de la nouvelle R5, avec la batterie de 52 kWh promettant une autonomie de 400 kilomètres, coûte quant à elle 33 490 euros dans la finition Techno en entrée de gamme, soit 29 490 euros avec le bonus écologique.