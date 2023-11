La future R5 électrique est bientôt là, Renault nous en montre enfin plus

Quarante ans après l'arrêt de sa production, la mythique Renault 5 va revoir le jour en 2024. La marque au losange propose un premier aperçu de la future citadine 100% électrique qui sera dévoilée lors du Salon de Genève en février.

Il est peu de dire que le petit monde de l'automobile piaffe d'impatience à l'idée de découvrir la nouvelle Renault 5, quarante ans après qu'elle ait quittée les usines de fabrication en ayant marqué les esprits de millions d'automobilistes. On le sait déjà, la citadine la plus populaire des années 80 effectuera son grand retour en 2024. La R5 du futur sera, ça aussi on le savait, une voiture exclusivement électrique, à l'image du nouveau Renault Scénic. Et avant de la présenter officiellement dans le cadre du Salon de Genève, le 26 février prochain, le constructeur français a choisi de partager les premières images exclusives de la prochaine R5 E-Tech.

Si on fait la comparaison avec le concept-car dévoilé en 2021, la forme des optiques sur la face avant de la future R5 a quelque peu changé. Moins rectangulaires, ils prennent la forme d'un sourcil mais ne trompent personne : le clin d'œil aux phares de la première version est assez évident.

© Renault

Sur le capot de la future R5 E-Tech, ne cherchez pas la prise d'air assez emblématique du modèle historique. A la place, la marque au losange va intégrer un indicateur de charge lumineux qui colle parfaitement avec la nouvelle identité électrique de sa citadine. Lorsque la charge de la batterie sera complète, le chiffre 5 apparaîtra entièrement.

© RENAULT

Les larges passages de roue, symboles de la Renault 5 d'antan, seront toujours un marqueur du célèbre modèle de la marque au losange. Pour le constructeur français, "ils élargissent la silhouette de R5" et "renforcent son caractère unique et immédiatement reconnaissable, à l'image de la R5 Turbo."

© RENAULT

Renault a également dévoilé les phares arrière de la R5 E-Tech. Très fins, ces optiques seront placés à l'horizontal dans le prolongement des flancs de la carrosserie. "Cet élément participe à la performance aérodynamique de R5, en évitant les tourbillons d'air pénalisants", indique la marque.

© RENAULT

Si ces premières photos vous ont mis l'eau à la bouche, sachez que Renault dévoilera d'autres détails du design de la future R5 à partir du mois de décembre. Le constructeur a également communiqué sur les motorisations de la citadine. A son lancement, elle sera équipée d'une batterie de 52 kWh qui lui offrira une autonomie allant jusqu'à 400 km en cycle WLTP. Elle s'étoffera par la suite avec une plus petite batterie, de 40 kWh. Niveau prix, Renault confirme que la R5 E-Tech coûtera "environ 25 000 euros" en entrée de gamme.