Trafic en Ile-de-France : des bouchons avant le confinement, quelles routes chargées ?

TRAFIC PARIS ILE-DE-FRANCE. Alors qu'un nouveau confinement est acté dans la région parisienne, les routes sont particulièrement encombrées ce 19 mars avec un exode massif des Franciliens vers les départements non concernés par le couvre-feu.

Les Parisiens et Franciliens ont-ils décidé de quitter en urgence l'Ile de France ce vendredi 19 mars, quelques heures avant le début d'un troisième confinement dans la région parisienne, en vigueur à partir de minuit ? Les ralentissements sont en tout cas nombreux. Depuis le début de la journée, le trafic est extrêmement dense selon le site Sytadin qui analyse en temps réel la circulation dans la région parisienne. Entre onze heures et midi, la courbe est montée de façon exponentielle pour dépasser peu avant 13 heures la courbe rouge, qui signale déjà des déplacements "exceptionnels" selon le site. A 17h30, à l'approche de la soirée et du début du couvre-feu à 18 heures, la courbe a encore bondi puisque près de 400 kilomètres de bouchon sont recensés.

© Sytadin

Si vous cherchez un itinéraire bis, il sera toujours difficile d'échapper aux bouchons puisque quasiment aucune route n'est épargnée. Le périphérique et les principaux axes routiers de l'Ile-de-France sont touchés et des autoroutes comme l'A6 et l'A10, en direction du sud de la France, sont également très perturbés. Le site Sytadin indique également que la circulation est particulièrement difficile sur l'A3 vers Paris, et l'A86 Intérieur, entre Aulnay et Nogent.

Attention, sachez que si le gouvernement par la voix du ministre de l'Interieur a indiqué que les forces de l'ordre feront preuve de pédagogie, les contrôles pour le respect du couvre-feu seront toujours en place et si vous êtes dans les bouchons, vous risquez de recevoir une contravention de 135 euros car changer de région avant le confinement ne fait pas partie de la liste des motifs impérieux.