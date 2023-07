Que signifie ce petit symbole situé sur le tableau de bord à côté de la jauge à carburant ?

Le tableau de bord d'une voiture est plein de petits voyants. Mais celui-ci pourrait vous rendre un grand service...

Les voitures modernes embarquent de plus en plus de technologie. L'électronique a depuis longtemps investi l'habitacle de nos véhicules, pour le plus grand bonheur des usagers souvent friands de high-tech. Allez comparer le tableau de bord d'une Renault 5 dans les années 80 avec celui de la Nouvelle R5, dont la présentation est attendue à la fin de l'année, vous mesurerez qu'en l'espace de 40 ans l'automobile a fait sa révolution technologique ! Trop d'options tue l'option ? Peut-être pas, mais à en être trop abreuvé, il se pourrait que l'on passe à côté d'un grand nombre.

C'est aussi souvent le cas de tous ces petits symboles, discrets mais utiles, implantés dans l'habitacle des véhicules pour nous donner des informations en tout genre. Avez-vous par exemple déjà regardé la jauge à carburant situé au niveau du compteur ? Sans aucun doute pour voir la quantité d'essence ou de diesel qu'il vous reste. Mais n'avez-vous rien remarqué d'autre ? Y figure une petite indication très utile au moment, justement, de remplir votre réservoir. Une petite flèche se situe d'un côté ou de l'autre de la pompe servant de symbole à votre jauge.

Pas de règle ou de normes sur l'emplacement du réservoir

L'information n'est pas sans importance car elle facilitera votre passage à la station-service. Si cette flèche est à gauche, le réservoir est du côté conducteur, si elle est à droite, celle-ci est placée du côté passager. Pour éviter de devoir tirer de toutes vos forces sur le tuyau et au risque de faire des petites rayures sur votre belle carrosserie, il est tout de même plus pratique de choisir un pistolet placé à proximité de son réservoir. Généralement, on sait de quel côté se trouve la trappe sur sa propre voiture, mais ce n'est pas toujours le cas lorsque l'on utilise un véhicule dont on n'est pas familier, comme lors d'une location par exemple ! C'est particulièrement le cas l'été, lorsque l'on loue une voiture pour les vacances.

Le saviez-vous ? Si la position du réservoir varie d'une marque ou d'un modèle de voiture à l'autre, c'est parce qu'il n'existe aucune législation en la matière en France, ni ailleurs. Certains constructeurs préfèrent le mettre côté gauche pour éviter au conducteur de contourner son véhicule au moment de remplir son réservoir, d'autres choisissent le côté droit, car placé du côté opposé à la route et donc plus sécuritaire si un usager devait ravitailler en urgence sur le bord de la chaussée après une panne d'essence.

Mais si au moment de faire le plein vous ne voyez pas de petite flèche sur le compteur de votre tableau de bord, surtout pas de panique. Certains véhicules n'en ont tout simplement pas. Dans ce cas il faut regarder un autre élément sur le voyant de votre jauge à carburant : le tuyau. Lui aussi indique l'emplacement de votre réservoir...