Ces radars invisibles sont maintenant présents sur toutes les routes de France - les PV vont tomber

Ces radars de nouvelle génération sont indétectables et leur implantation s'accélère.

152 excès de vitesse relevés en cinq jours sur une départementale ! C'est la prise spectaculaire réussie par la gendarmerie du Val-d'Oise il y a quelques semaines. Sur la rd14 et la rd63, au niveau des communes de Commeny et du Bellay-en-Vexin, comme révélé par le site Actu.fr, les automobilistes sanctionnés n'ont rien vu venir. Et pour cause, ils ont été "attrapés" par des radars indétectables, embarqués dans les véhicules des forces de l'ordre. Bien plus au sud, dans le Tarn-et-Garonne, ces radars de nouvelle génération, capables de mesurer la vitesse des voitures dans les deux sens de circulation, ont également été déployés depuis la rentrée sur les routes du département. Une grande première selon le site internet de La Dépêche.

Si ces voitures radars banalisées sillonnent de plus en plus les routes de France, c'est parce que leur nombre est en pleine expansion. Ces dispositifs de nouvelle génération, qui ont vu le jour en 2013, étaient estimés à environ 400 à la fin de l'année 2022. Un an plus tard, leur nombre a quasiment doublé. Si ces radars ne sont pas tous mis à la disposition de la police nationale et de la gendarmerie – environ 50 % du dispositif est géré par des sociétés privées -, toutes les recettes vont bien dans les poches de l'État. Et vu leur rendement, leur rentabilité est excellente.

L'étau se resserre donc sur les automobilistes. Surtout que les radars mobiles sont désormais déployés dans tout l'Hexagone. Jusque-là en action dans huit des douze régions de France, ils se sont étendus aux quatre dernières durant l'année. Les routes d'Île-de-France, d'Occitanie, d'Auvergne-Rhône-Alpes et de Provence-Alpes-Côte d'Azur sont désormais elles aussi arpentées par ces véhicules dont les radars embarqués fonctionnent en roulage (sur 3 voies) ou à l'arrêt (4 voies). On les trouve donc désormais partout !

Mauvaise nouvelle supplémentaire pour les conducteurs, y compris pour ceux à deux roues qui ne sont pas épargnés : ces radars prennent en photo les véhicules en excès de vitesse sans les flasher. La surprise est donc encore plus désagréable quand le PV arrive dans la boîte aux lettres. Enfin, histoire de brouiller encore plus les cartes, les modèles de voitures embarquant ces dispositifs sophistiqués ne cessent de se diversifier. Peugeot 308 et 508, Citroën Berlingo, Ford Focus, Golf 7, Volkswagen Passat 7 et 8, Seat Leon, Skoda Octavia… La liste est longue. Et comme pour les radars mobiles, ils ne cessent d'augmenter.