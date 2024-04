Ce nouveau panneau n'est pas là par hasard, sans lui, cet animal sympa pourrait disparaître

C'est pour sauver des vies d'une espèce protégée que ce nouveau panneau de signalisation s'est implanté sur le bord des routes.

Le danger est partout sur la route. Heureusement, des panneaux de signalisation sont là pour fournir des informations importantes aux automobilistes et ainsi assurer leur sécurité et celle des autres usagers de la route. On pense notamment aux panneaux indiquant un virage dangereux, une pente abrupte, une zone de travaux ou encore un passage à niveaux. Tous doivent inciter le conducteur à adapter sa conduite, souvent en ralentissant, pour éviter un éventuel danger. Ces avertisseurs ont été pensés pour protéger la vie des humains mais pas seulement. Les panneaux indiquant la possible traversée d'animaux sauvages existent aussi pour sauver la vie de ces bêtes.

A leur vue, souvent autour de zones boisées, le conducteur doit être particulièrement vigilant, et encore plus de nuit, car un animal peut surgir à tout moment sur la route. Le plus souvent, ce panneau se matérialise par un cerf dessiné en noir dans un panneau triangulaire blanc entouré de rouge. Le cerf peut être remplacé par une vache, un sanglier, un mouton et même un cheval monté par un cavalier. Mais dernièrement, un nouvel animal a eu droit à son propre panneau. Dans la ville de Lamballe-Armor, en Bretagne, deux nouveaux panneaux de signalisation viennent de fleurir sur la route afin d'éviter les collisions entre les voitures et un animal que l'on ne trouvait presque plus en France dans les années 1980.

Cet animal, c'est la loutre. Depuis qu'il a été inscrit sur la liste des espèces protégées, en 1982 (et interdit à la chasse depuis 1971), sa population n'a cessé de grandir, et l'on en trouve de plus en plus dans le département des Côtes-d'Armor. Malheureusement, la loutre meurt assez souvent écrasée sur les routes, ses 7 à 8 kilos ne faisant pas le poids lors d'un choc avec une voiture de une à deux tonnes. C'est pour diminuer le risque de collisions et protéger ce petit mammifère d'eau douce, dont l'espérance de vie est déjà assez courte (5 ans en moyenne), que la municipalité de Lamballe-Armor a décidé d'implanter deux panneaux de signalisation au lieu-dit Le Rivage, à Meslin.

Sous le panneau triangulaire indiquant un danger, et au sein duquel une loutre a été dessinée, le message "passage de loutres, prudence ralentir" a été ajouté pour attirer l'attention des automobilistes. La loutre atteignant sa "maturité sexuelle" que vers 2 ou 3 ans, elle a assez peu de temps pour se reproduire. Le petit mammifère a le plus souvent une seule portée – de deux ou trois loutrons – durant sa vie. Autant dire qu'elles se reproduisent beaucoup moins vite que les mouches. D'où l'importance de les protéger aussi sur la route, pour ne pas les voir un jour disparaître.