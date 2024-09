Ce panneau surprend de nombreux automobilistes, voilà ce qu'il faut faire quand vous le voyez

Pas toujours bien compris des automobilistes, ce panneau signale pourtant un possible danger.

Pour répondre à l'explosion de l'utilisation du vélo comme moyen de transport dans les grandes villes de France, le Code de la route a évolué ces dernières années. La cohabitation entre les automobilistes et les cyclistes sur la route n'est pas toujours évidente, voire parfois difficile. Pour la faciliter, la sécurité routière a développé un certain nombre de panneaux de signalisation. Vous les voyez de plus en plus dans les rues, mais peut-être qu'il vous arrive à vous aussi de ne pas toujours bien comprendre leur signification.

C'est particulièrement vrai pour ceux qui ont obtenu leur permis de conduire il y a quelque années. Comprendre un nouveau panneau relève souvent de la devinette sauf que la sécurité routière n'est pas un jeu. Voilà pourquoi il est important de comprendre les symboles, y compris les moins explicites. Parmi ceux-là, il y en a un que l'on rencontre de plus en plus souvent dans les petites rues des grandes métropoles, comme à Paris, Lyon, Lille, Marseille et Strasbourg.

© stock.adobe.com

Sa forme carrée doit avertir qu'il s'agit d'une indication ou d'une information. Sur son fond bleu, bordé d'un liseré blanc, est dessinée une grande flèche blanche dans un sens et une autre flèche blanche dans l'autre sens mais celle-ci est entrecoupée d'un vélo. Quand on passe devant, il faut déjà comprendre que cette voie est à sens unique de circulation mais que cela concerne uniquement les véhicules motorisés. Le conducteur qui s'engage dans cette rue peut avoir à suivre un vélo sur plusieurs mètres mais peut surtout en croiser un ou plusieurs dans le sens inverse. Ce qui doit évidemment le pousser à redoubler de vigilance.

En effet, même si ce panneau de double sens cyclable n'est pas triangulaire – la forme de ceux qui préviennent d'un danger – la possibilité de faire face à une personne sur un vélo dans une petite rue n'est pas sans conséquences sur la façon dont il faut adapter sa vitesse et sa conduite. Surtout, en cas de choc frontal, les conséquences peuvent être gravissimes pour les cyclistes. D'où l'intérêt de comprendre ce panneau dont la fonction première est de renforcer leur sécurité.