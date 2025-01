Cette infraction routière est permise jusqu'au 31 juillet, voici tous les départements concernés

Ce comportement sur la route d'ordinaire passible d'une amende est autorisé pendant plusieurs mois dans de nombreux départements français.

Il n'y a pas que des mauvaises nouvelles pour commencer l'année. S'il est vrai que le porte-monnaie des automobilistes sera encore mis à rude épreuve en 2025, avec plusieurs hausses des prix effectives depuis le 1er janvier ou d'ici quelques jours (carte grise, autoroutes, assurances, malus écologique…), il existe encore quelques rares nouvelles susceptibles de redonner le sourire aux usagers de la route. C'est le cas de cet arrêté ministériel publié au Journal Officiel le dernier jour de l'année 2024, lequel autorise sur de nombreuses routes françaises une pratique habituellement interdite et normalement punie d'une grosse amende.

Cette décision acte en fait la prolongation, jusqu'au 31 juillet 2025, d'une expérimentation effectuée depuis l'été 2021 sur des dizaines d'autoroutes et voies rapides. De quoi s'agit-il exactement ? Un test grandeur nature mené depuis trois ans et demi dans certains départements français permet aux conducteurs d'engins à deux et trois roues de dépasser les véhicules entre les deux files les plus à gauche de la chaussée. Cette autorisation "provisoire", déjà prolongée à plusieurs reprises, devait prendre fin le 31 décembre 2024. Elle vient d'être prolongée de sept mois supplémentaires.

© SYSPEO/SIPA

La circulation inter-files, indiquée le long des routes par des panneaux de forme rectangulaire montrant des motos rouler entre deux files de voitures, est donc encore possible sur tous les axes rapides de l'Île-de-France, de la métropole lyonnaise, des Bouches-du-Rhône, de la Haute-Garonne, de la Gironde, de l'Hérault, de l'Isère, de la Loire-Atlantique, du Nord, des Alpes-Maritimes, du Var, de la Drôme, du Vaucluse et des Pyrénées-Orientales. Cette pratique courante chez de nombreux motards n'est pas inscrite au Code de la route, contrairement à ce que l'on pourrait croire. En dehors des 21 départements concernés par cette expérimentation, il reste donc formellement interdit de rouler entre deux files au risque de se faire verbaliser.

La sanction est d'ailleurs sévère puisque tout motard pris en train de circuler entre deux files de voitures risque une amende de 135 euros et un retrait de 3 points sur son permis de conduire. En repoussant une nouvelle fois la date de fin de cette expérimentation, la Sécurité routière tolère cette pratique interdite au moins jusqu'au cœur de l'été. Les propriétaires de deux et trois roues habitués à arpenter les routes des régions concernées ne vont pas s'en plaindre.