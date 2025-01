Comment se débarrasser de la buée en voiture en un temps record ? L'astuce à connaître absolument

Cette astuce infaillible vous fera gagner du temps lors des journées humides en voiture.

En automne comme en hiver, la buée est l'un des pires ennemis de l'automobiliste. Et s'il existe des techniques pour anticiper sa formation sur les vitres, en les badigeonnant d'alcool par exemple, rares sont ceux qui y pensent. Alors, dès que les températures extérieures se rafraîchissent, au début de l'automne et durant tout l'hiver, de la buée se forme sur les surfaces vitrées des véhicules garés en extérieur. Il existe toutefois une astuce, toute simple, pour désembuer rapidement les vitres de son véhicule et ainsi pouvoir prendre la route sans perdre de temps en voiture lors des journées humides.

Pas besoin ce coup-ci d'acheter un quelconque produit à placer dans l'habitacle ou de confectionner une mixture aux pouvoirs extraordinaires ! Non, il suffit simplement de savoir comment bien utiliser les fonctions de son véhicule. Quand on entre dans une voiture où la buée s'est installée sur chaque centimètre carré des vitres, le premier réflexe est d'appuyer sur les boutons de désembuage.

L'un permet de souffler de l'air à forte intensité sur le pare-brise, l'autre chauffe la lunette arrière. C'est la bonne chose à faire pour chasser la buée, mais pour qu'elle disparaisse encore plus vite une autre pression sur un petit bouton est indispensable.

© 123RF

Et celui-ci, personne, ou presque, ne pense à appuyer dessus en hiver. Cette fonction, aujourd'hui de série dans quasiment toutes les voitures neuves, est pourtant très utilisée l'été pour refroidir l'habitacle. Oui, il s'agit bien de la climatisation ! Si les conducteurs ont naturellement tendance à lancer le chauffage quand les températures descendent sous les 10 degrés, c'est bien en se servant de la "clim" que la buée va disparaître plus rapidement. Le climatiseur assèche l'air et donc réduit l'humidité à l'intérieur du véhicule. Peu importe d'ailleurs la température à laquelle vous réglez la climatisation, 16 ou 24 degrés, le résultat est le même.

L'association des fonctions désembuage (pare-brise, lunette arrière) et climatisation est l'assurance de retrouver une bonne visibilité à travers toutes les vitres en un temps record. Et pour cela aucun effort n'est demandé, pas même celui de passer un coup de chiffon. Trois clics suffisent, encore faut-il savoir sur quels boutons.