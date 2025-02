Cette habitude au volant peut valoir une amende étonnante – de nombreux automobilistes concernés

De nombreux conducteurs ne connaissent pas cette infraction et récoltent malheureusement des PV.

Avec près de 1200 (!) infractions inscrites au Code de la route, il est fort probable que ni vous ni votre voisin ni votre meilleur(e) ami(e) ne connaissent toutes les raisons qui peuvent valoir de se faire verbaliser en voiture. Les plus fréquentes – excès de vitesse, franchissement de feu rouge, conduite en état d'ivresse... – sont connues de tous. Mais il existe aussi des infractions plus surprenantes. Problème : une fois passé l'effet de surprise il faut quand même payer l'amende, et ça peut quelque fois avoir un peu de mal à passer.

Si vous ne le savez pas encore, sachez qu'en France les règles concernant le stationnement sont assez strictes, et qu'on a vite fait de recevoir une amende de 135 euros et de retrouver son véhicule à la fourrière. C'est souvent la sanction infligée par les forces de l'ordre pour un stationnement considéré comme "gênant", "très gênant" voire "dangereux". Si vous laissez par exemple votre voiture sur un passage piétons, dans un virage, devant la sortie d'un garage… Il faudrait tomber du ciel pour ne pas savoir que ces comportements sont interdits. A l'inverse, de nombreux automobilistes sont parfois convaincus de respecter la loi alors qu'ils sont en faute. Même lorsqu'ils sont tranquillement assis dans leur voiture à l'arrêt.

© SYSPEO/SIPA

C'est le cas s'il vous arrive de "squatter" un emplacement payant pour attendre un proche. Sachez que même si cela ne dure que cinq minutes, vous vous exposez à recevoir un FPS (forfait de post-stationnement) pour défaut de paiement. Le Code de la route est clair sur le sujet : rester à l'intérieur de son véhicule ne dispense pas de payer son stationnement. Si un agent municipal souhaite vous verbaliser pour cette raison il en a le pouvoir, ce qui se traduira par une amende de 35 euros. Heureusement, dans la plupart des cas, il est possible de convaincre les ASVP (Agents de Surveillance de la Voie Publique) de ne pas dresser de PV en se dirigeant gentiment vers l'horodateur pour régler sa dette.

Mais vous n'aurez pas cette chance si c'est une voiture LAPI (Lecteur Automatisé de Plaques d'Immatriculation) qui est à l'origine de la contravention. Ces sulfateuses à PV, de plus en plus nombreuses dans nos rues, scannent les plaques d'immatriculation des véhicules des mauvais payeurs sans se soucier qu'ils soient occupés ou non. Une fois le procès-verbal reçu, vous pourrez contester autant que vous le voudrez, la loi ne sera pas de votre côté. Vous n'aurez pas d'autre choix que de sortir votre carte bleu, avec le sentiment désagréable, encore une fois, d'être pris pour une vache à lait.