Les caddies bientôt remplacés en supermarché, vous n'aurez même plus besoin de passer par la caisse

Les caddies tels qu'on les connait sont amenés à évoluer. Une nouvelle technologie va permettre de ne plus passer par la caisse, un gain de temps non négligeable.

Les changements s'enchainent dans les supermarchés. Des nouveaux systèmes de surveillance au réaménagement dans les rayons, les grandes surfaces ne cessent d'évoluer. Et ce n'est pas fini. Un pas de plus pourrait encore être franchi avec de nouveaux chariots connectés, utilisant l'intelligence artificielle. Ces caddies permettent aux clients de faire leurs courses en toute autonomie.

Chez Intermarché, ces caddies ont déjà fait l'objet d'un test. "Cette innovation permet une meilleure gestion des dépenses et un gain de temps lors du passage en caisse libre-service", assure le groupe Les Mousquetaires. L'enseigne a payé 100 euros par mois par caddie connecté, explique TF1 dans un reportage.

Comment cela fonctionne ? Ces chariots sont dotés d'une borne clipsée au caddie comprenant un écran tactile, une scanette et deux caméras. Chaque produit déposé dans le chariot est détecté et assimilé à sa marque, son poids et son prix. Sur l'écran, votre panier s'affiche en temps réel. Cela permet aussi de voir la note à payer progresser et ainsi de contrôler son budget.

Il suffira de passer sur une petite borne pour régler ses achats tout en laissant les produits dans le caddie avant de se diriger vers la sortie. Le montant à payer pourrait aussi être directement envoyé sur votre téléphone et vous n'aurez ensuite plus qu'à emprunter un couloir dédié et rentrer directement chez vous. C'est un véritable gain de temps, évitant de faire la queue en caisse.

A terme, le caddie pourrait aussi vous faire des suggestions selon vos goûts. "Un autre objectif à plus long terme est d'intégrer et de personnaliser les fonctionnalités du retail média (telles que les publicités et les offres des fournisseurs pendant le parcours de courses) pour garantir un contenu pertinent et mieux adapté aux besoins des consommateurs", explique le groupe Intermarché. E.Leclerc, qui a également essayé de tels appareils, trouve aussi ce système utile pour éviter d'éventuelles fraudes, les caméras pouvant surveiller les gestes des clients.

Il faut toutefois un temps d'adaptation pour bien comprendre le système, et notamment ne pas aller trop vite dans le dépôt des produits dans le chariot pour qu'ils soient bien pris en compte. Les fruits, légumes et promotions doivent aussi être passés à la scanette, n'étant pas directement détectés. Il y a également une crainte de voir des emplois de caissiers disparaitre. Alors ces nouveaux caddies vont-ils réussir à révolutionner les courses ?