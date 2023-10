Près de la moitié des appels passent mal avec cet opérateur mobile, des perturbations à répétition

Un des opérateurs mobile majeurs en France affiche un taux élevé de perturbations dans la qualité des communications.

Choisir un opérateur mobile et internet se fait le plus souvent sur des critères d'offres et de prix, mais aussi sur la qualité du réseau, la vitesse de téléchargement et la stabilité des communications. Si de nombreux éléments sont faciles à évaluer, comme le débit proposé ou la qualité de la connexion à la 4G ou à la 5G pour les téléphones, d'autres sont plus difficiles à apprécier comme la qualité d'un appel téléphonique.

Chaque année, l'Arcep (Autorité de régulation des télécoms) présente un dossier sur la couverture réseau et la qualité des télécommunications des opérateurs mobiles et internet en France. Cette année, pour la première fois, elle a tenté d'évaluer la "qualité des appels voix" avec de nouveaux indicateurs. Des mesures de qualité vocale ont été réalisés via une application de messagerie instantanée (application Over the top - OTT).

La part des appels effectués avec "une qualité parfaite" chez chaque opérateur a ainsi pu être établie. Il s'agit du taux d'appel maintenu pendant deux minutes sans aucune "perturbation audible". Si la majorité des opérateurs sondés s'en tirent plutôt bien dans toutes les zones de France avec près de 82% pour Bouygues, 86% pour SFR et même 92% d'appels sans perturbation pour Orange, c'est loin d'être le cas pour Free. Seulement 54% des appels effectués via l'opérateur ont pu être poursuivis sans perturbation pendant les deux minutes de test.

© Arcep

Qu'est-ce que cela signifie concrètement ? Si vous passez des appels depuis ou vers un smartphone dont l'opérateur est Free, près de la moitié de vos conversations (46%) sont susceptibles de subir des coupures, parasites, perturbations et autres problèmes qui vous empêcheront d'entendre parfaitement votre interlocuteur. Il est même possible que votre appel se termine de façon abrupte si le réseau de Free n'est pas suffisant pour couvrir votre appel.

Le chiffre est d'autant plus inquiétant qu'il ne correspond pas qu'aux zones rurales, mais à l'ensemble du territoire français. Ce retard assez net de l'opérateur dans les données de l'Arcep se retrouve également sur d'autres analyses, comme la qualité des appels dans les trains nationaux, RER et métros, où la qualité du réseau de Free Mobile affiche un retard par rapport à ses concurrents.

En terme de "communication réussie", les quatre opérateurs offrent en revanche un très bon niveau de connectivité avec un taux de réussite de 97% pour Orange, 95% pour SFR, 94% pour Bouygues Telecom et 93% pour Free Mobile, indique encore l'Arcep.

L'opérateur lancé par Xavier Niel il y a plus de 15 ans s'établit toujours comme l'un des moins chers du marché actuel, mais reste engagé dans la guerre des antennes relais avec ses concurrents. Il entend se démarquer depuis quelques mois déjà en se plaçant en première position sur le nombre d'antennes et donc la couverture 5G.