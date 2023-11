Nouvelle règle : ces pneus seront interdits à partir de 2024 et attention à l'amende si vous en avez

Ces pneus ne permettront plus de circuler en toute légalité en 2024 pourtant certains garagistes les vendent encore et on en trouve sur les sites d'occasion.

L'année 2024 sera encore une année de changement pour nos voitures et cette fois-ci ce sont nos pneus qui seront concernés. Explications : depuis deux ans, dans 48 départements français, la "loi Montagne" s'applique du 1er novembre au 31 mars. Cette loi précise qu'il est obligatoire d'équiper son véhicule de pneus d'hiver, de pneus quatre saisons ou, à défaut, de disposer d'un équipement amovible tel que des chaînes ou des chaussettes à neige. Jusqu'à cette année, les automobilistes devaient équiper leur véhicule de pneus portant les marquages M+S (Mud and Snow, soit boue et neige en français) ou 3PMSF pour être en conformité avec la "loi Montagne".

Toutefois, un changement majeur va s'opérer à l'horizon 2024. En effet, les pneus uniquement marqués M+S ne seront plus conformes à la "loi Montagne". Les conducteurs devront uniquement opter pour des pneus estampillés 3PMSF, symbole d'une homologation plus rigoureuse garantissant de meilleures performances sur la neige, la glace et le verglas.

Le sigle 3PMSF, signifiant "Three Peak Mountain Snow Flake" (montagne à trois pics avec un flocon de neige), est attribué après des tests certifiés en laboratoire. Les pneus portant ce marquage offrent donc une adhérence et une sécurité accrues dans des conditions hivernales extrêmes sur la neige, le verglas, et autres surfaces glissantes. En revanche, les pneus M+S se concentrent sur une polyvalence en conditions de mauvais temps, incluant neige et boue et ils ne sont pas soumis à une homologation spécifique.

Le symbole 3PMSF se trouve sur le flanc des pneus et peut être présent tant sur des pneus hiver que des pneus toutes saisons, à condition qu'ils aient reçu l'homologation nécessaire. Cette flexibilité permet aux conducteurs de choisir entre ces deux types de pneus, selon leurs besoins et préférences, tout en restant en conformité avec la loi.

Il est crucial pour les automobilistes de prendre en compte ce changement réglementaire dès maintenant. Jusqu'à novembre 2024, il reste autorisé de circuler avec des pneus M+S dans les zones concernées par la "loi Montagne". Cependant, dès novembre 2024, circuler avec des pneus ne portant que le marquage M+S pourrait entraîner des sanctions. Il est donc impératif de planifier le remplacement de ces pneus par des pneus 3PMSF afin d'éviter toute amende et de garantir une sécurité maximale durant les mois d'hiver.

Et surtout il faut éviter d'acheter aujourd'hui des pneus marqués M+S. En effet, des vendeurs pas très reglo en proposent encore à la vente en oubliant de préciser qu'ils ne permettront plus de rouler dans les zones concernées par la "loi Montagne" dès l'hiver prochain. Et les sites de vente d'occasions voient comme par magie le nombre d'annonces de vente de pneus M+S augmenter. Si vous en achetez, vous ne ferez pas une bonne affaire...