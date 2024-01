Voici ce que signifie l'arrivée des nouveaux phares turquoise sur les voitures

Les premières voitures équipées de phares avant et arrière de couleur turquoise commencent à sortir des usines des constructeurs. Mais à quoi sert cette nouvelle couleur ?

Jusqu'à présent les feux arrières des voitures avaient plutôt des tons rouges. Mais cela pourrait changer et des feux de couleur turquoise pourraient faire leur apparition. En effet, Mercedes a reçu l'autorisation de l'État de Californie d'utiliser l'éclairage turquoise sur certaines de ses voitures pendant les deux prochaines années.

Pour quelles voitures en particulier ? Pour celles appelées "autonomes", c'est-à-dire pour les véhicules équipés de technologies leur permettant de naviguer et de se déplacer sans intervention humaine, utilisant des capteurs, des algorithmes et parfois de l'intelligence artificielle pour interpréter l'environnement routier. Sur ces véhicules, lorsque le volant n'est pas manipulé par une personne, le nouvel éclairage turquoise s'allume à l'arrière des voitures. Cela permet d'avertir les véhicules qui suivent un véhicule autonome que celui-ci n'est dirigé par un être humain et donc d'adopter des mesures de prudence. D'ailleurs, la couleur turquoise apparaît aussi à l'avant de la voiture et pas seulement sur les feux arrière.

Mercedes a indiqué au site de TopGear que la marque souhaite vivement introduire les phares et feux arrière turquoise en Europe et même dans le reste du monde. Dans l'État du Nevada aux Etats-Unis, même les voitures de production peuvent déjà avoir ce type d'éclairage spécial lorsque le Drive Pilot est activé.

Cependant, la marque explique que les règles en Europe ne permettent pas encore d'introduire un tel éclairage. Cependant, Mercedes tente d'expliquer à l'Union Européenne les avantages de l'éclairage turquoise pour les voitures autonomes. Le constructeur est notamment curieux de voir l'interaction avec les autres usagers de la route lorsqu'ils savent qu'une voiture roule de manière autonome. Cela aide également les agents de police : si quelqu'un est occupé à autre chose derrière le volant, un agent peut voir si la voiture est attentive. De plus, l'introduction d'un éclairage distinctif aiderait à l'acceptation des voitures autonomes, pense Mercedes.

Mercedes a choisi la teinte turquoise pour deux raisons. Premièrement, la couleur se distingue de tous les autres éclairages dans la circulation, y compris les services d'urgence et autres marquages. De plus, il existe diverses études qui montrent que le turquoise est "à la fois physiologiquement et psychologiquement" la couleur optimale pour indiquer les voitures autonomes.