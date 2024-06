Fientes d'oiseaux sur votre voiture – ce geste est à bannir absolument

Ne faites jamais ce geste pour nettoyer les fientes d'oiseaux tombées sur la carrosserie de votre voiture.

Et m…. ! Le mot de Cambronne, c'est la réaction la plus appropriée lorsqu'un automobiliste découvre une fiente d'oiseau souvent blanchâtre sur la carrosserie de son véhicule. Personne n'a très envie de nettoyer les besoins d'un pigeon ou d'un merle avant de prendre le volant. Il est pourtant vivement conseillé d'enlever ces excréments le plus rapidement possible. La faute aux composants acides des fientes d'oiseaux qui peuvent réagir chimiquement avec les vernis et les peintures utilisés sur les voitures. Ces réactions peuvent entraîner des changements de couleur, des taches ou même des érosions de la surface peinte. Et plus les crottes restent longtemps sur la voiture, plus elles ont de chances de causer des dommages.

Sans compter le fait qu'elles sont plus difficiles à enlever une fois sèches. Il ne faut toutefois pas agir dans la précipitation au risque de le regretter plus tard. Le premier réflexe quand on veut nettoyer une salissure, c'est de prendre une éponge et de frotter sur la tache. Vous l'avez déjà fait sur une fiente d'oiseau ? Si oui, il est fort probable que le résultat n'était pas satisfaisant. La matière fécale s'incruste vite dans la carrosserie, surtout lorsqu'il fait chaud, et n'est pas facile à enlever. C'est souvent à ce moment-là que l'on commet le geste coupable de retourner son éponge et d'utiliser son côté vert.

La partie verte d'une éponge est généralement conçue pour être plus abrasive que le côté jaune, plus doux et poreux. Et comme il est plutôt efficace pour enlever les salissures tenaces dans les ustensiles de cuisine, type poêles et casseroles, pourquoi ne pas l'utiliser pour se débarrasser d'une crotte d'oiseau ? En effet, ça marche. En frottant énergiquement, la tache va finir par partir. Le problème, c'est que ce n'est pas la seule chose qui va partir. Le vernis transparent, qui recouvre généralement la peinture des voitures, ne résiste pas à l'utilisation du côté abrasif de l'éponge. L'endroit frotté n'est alors plus brillant mais terne, ce qui dénote avec l'ensemble de la carrosserie. Pire, la première couche de peinture peut aussi avoir été endommagée, auquel cas des rayures apparaissent là où se trouvaient les excréments du volatile.

Heureusement, la situation n'est pas irréversible. Mais elle peut être coûteuse. Quand les dégâts sont apparents, la meilleure solution est d'utiliser un polish destiné à l'entretien de la carrosserie des voitures. On en trouve de bonne qualité à une quinzaine d'euros dans le commerce. Le côté abrasif du produit permet de grignoter une fine couche de peinture pour laisser apparaître la couche suivante, ce qui va redonner un aspect neuf au véhicule. L'opération est toutefois assez délicate parce qu'il faut frotter de façon harmonieuse sur la peinture avec un chiffon à polir pour obtenir un bon résultat. Si vous n'êtes pas sûr de vous, et ne souhaitez pas prendre le risque d'aggraver la situation, un carrossier saura redonner son plus bel éclat à la peinture de votre voiture. Votre portefeuille, aussi, prendra un éclat : le tarif horaire pour faire disparaître des rayures varie entre 50 et 80 euros chez un professionnel.