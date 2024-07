Cet équipement est la cible n°1 des voleurs, méfiez-vous si vous l'avez sur votre voiture

Les vols de cet équipement très répandu sur les voitures neuves se multiplient un peu partout en France.

Le vol de voitures est un véritable business. Les réseaux spécialisés en la matière revendent souvent les véhicules volés à l'étranger ou les utilisent pour commettre d'autres délits. Mais certains malfaiteurs se "contentent" de dérober certaines parties d'une voiture, comme les roues ou les pots d'échappement, toujours dans le but de les revendre pour se faire de l'argent. Avec l'essor du numérique embarqué ces dernières années, pour améliorer l'expérience de conduite des automobilistes, les constructeurs ont développé de nouvelles technologies. L'une d'entre elle, très appréciée des usagers, est en passe de devenir la cible préférée des voleurs, comme signalé par France Bleu à Narbonne.

C'est déjà le cas chez Renault qui déplore depuis quelque temps un nombre exponentiel de plaintes de ses clients. Plusieurs modèles de la marque française attirent en effet la convoitise des malfaiteurs pour un équipement en particulier. Apparues en masse en quelques années, les caméras de recul sont aujourd'hui au cœur d'un vaste trafic. Les propriétaires des dernières versions de Clio, Megane et Captur sont de plus en plus nombreux à en faire les frais et le phénomène est en train de s'étendre à toute la France.

Surtout que retirer une caméra de recul sur ces modèles de la marque au losange n'est pas très compliqué ! Les malfrats les démontent après avoir enlevé le logo placé à l'arrière au centre du hayon. Située derrière le logo, la caméra s'enlève avec un simple tournevis. En quelques minutes les voleurs mettent la main sur leur butin, souvent durant la nuit, et les victimes, démunies, ne peuvent que constater les dégâts. Pour elles la note est particulièrement salée puisque ces caméras de recul coûtent le plus souvent entre 300 et 400 euros. Les voleurs les écoulent pour un peu moins cher sur internet, sur des sites comme Le Bon Coin qui pullule d'annonces de ventes de caméras de recul.

Les caméras de recul installées sur les voitures servent principalement à aider le conducteur lors de ses manœuvres, généralement quand il cherche à se garer. Diffusées sur l'écran central de la planche de bord, les images offrent une vue claire de ce qui se trouve directement derrière le véhicule, ce qui permet de visualiser de possibles obstacles. La plupart des constructeurs automobiles proposent aujourd'hui des caméras de recul sur leurs nouveaux modèles, parfois de série sinon en option.