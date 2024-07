Ce voyant sur le tableau de bord est ignoré par de nombreux conducteurs, mieux vaut pourtant l'avoir à l'oeil

La signification de ce voyant lumineux n'est pas bien connue des automobilistes, il est pourtant important de régler assez vite le problème qu'il signale.

Le tableau de bord d'une voiture recèle de pleins de petits voyants. Ils n'ont pas été placés là pour faire joli mais pour prévenir le conducteur d'éventuels problèmes sur leur véhicule. Certains, quand ils s'allument en rouge, nécessitent d'arrêter immédiatement de rouler sous peine d'aggraver la situation et de tomber en panne sur la route quelques kilomètres plus loin. D'autres, de couleur orange, donnent des indications à la personne qui conduit, comme par exemple lorsque la jauge d'essence s'éclaire afin de signifier qu'il n'y a plus beaucoup de carburant dans le réservoir.

Mais certains de ces voyants sont assez mal connus des automobilistes. C'est le cas de celui qui ressemble à un fer à cheval (avec une partie édentée) qui renferme un point d'exclamation. Difficile à première vue de faire le lien avec une quelconque partie du véhicule, ce qui peut entraîner une certaine confusion quand on le découvre pour la première fois. Quand le voyant d'une voiture s'allume, c'est rarement bon signe. Alors si en plus on ne comprend pas quel est le problème, assez vite un petit vent de panique peut nous parcourir.

© 123RF

Ce voyant au design un peu étrange est important parce qu'il signale un problème lié aux pneumatiques. Lorsqu'il s'allume, cela signifie qu'un ou plusieurs de vos pneus ont une pression inférieure à la limite recommandée par le constructeur. Et, plus précisément, que vos pneus sont sous-gonflés d'au moins 25 % par rapport à la pression recommandée. Ce système de contrôle des pneus, appelé TPMS pour Tire Pressure Monitoring System, est embarqué sur la plupart des voitures récentes. Il sert à surveiller la pression des pneus en temps réel et donc à avertir le conducteur si celle-ci est trop basse et nécessite de les regonfler.

Il est utile de rappeler à tous les automobilistes qu'il est important de maintenir une pression correcte dans les pneus pour plus de sécurité. Conduire avec des pneus mal gonflés est dangereux parce que leur surface de contact avec la route est plus irrégulière, ce qui réduit leur adhérence. Cela peut allonger les distances de freinage et diminuer la stabilité du véhicule, surtout dans des conditions de conduite difficiles comme lorsqu'il pleut ou qu'il neige. Sans compter que des pneus pas suffisamment gonflés s'usent plus vite et font augmenter la consommation de carburant. La pression adéquate des pneus d'une voiture dépend de son poids mais il faut généralement compter entre 2 et 3 bars. Si vous avez un doute, vous trouverez toutes les informations dans le carnet d'entretien de votre véhicule.