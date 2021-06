"Vignette Crit'Air : les Crit'air 4 interdits dans le Grand Paris, comment commander les vignettes ?"

CRIT AIR. Redoutée, l'interdiction des véhicules Crit'air 4 dans le Grand Paris est désormais appliquée. Quelles sont les catégories ? Comment l'obtenir et à quel prix ? Nos réponses.

Depuis le 1er juin 2021, l'ensemble des véhicules Crit'Air 4 et plus n'ont plus le droit de circuler dans le Grand Paris. Alors que seule la ville de Paris était jusqu'à présent concernée par cette interdiction de circulation pour certaines voitures, leur accès est désormais interdit sur l'ensemble du périmètre de l'autoroute A86. Cette mesure s'applique en semaine, du lundi au vendredi de 8 à 20 heures. Durant ce créneau, l'ensemble des véhicules équipés d'une vignette Crit'Air 4 et 5 tout comme les "non classés" sont donc interdits de circulation. Pour l'heure, les verbalisations ne seront pas appliquées comme l'explique le site de la Métropole. "Une période de contrôles aléatoires et pédagogiques a été mise en place pour expliquer ce qu'est la ZFE et comment être accompagné dans son changement de mobilité, y compris au travers d'aides financières. L'Etat envisage de déployer un système de contrôle d'ici fin 2021.é

Par ailleurs, d'ici 2025, toutes les métropoles de plus de 150 000 habitants devront à leur tour intégrer le dispositif ZFE, en prévision du renforcement de la réglementation européenne. Voici la liste des métropoles :

Métropole d'Aix-Marseille-Provence ;

Métropole Nice-Côte d'Azur ;

Métropole Toulon-Provence-Méditerranée ;

Toulouse Métropole ;

Montpellier-Méditerranée Métropole ;

Eurométropole de Strasbourg ;

Métropole Rouen-Normandie.

La vignette Crit'Air est indispensable car elle sert d'attestation du niveau d'émissions de polluants de votre véhicule. Même si vous êtes en règle, si vous ne l'avez pas, vous pouvez être verbalisé, des radars seront d'ailleurs installés progressivement en 2022 afin de détecter la vignette sur le pare-brise. Mais savez-vous quelle vignette Crit'Air correspond justement à votre véhicule ? Comment se procurer la vignette Crit'Air ? Combien allez-vous devoir débourser pour obtenir cette vignette Crit'Air ? Quelle amende risque-t-on à rouler sans vignette Crit'Air ? Retrouvez dans cette page et dans le dossier ci-dessous toutes les réponses aux questions que vous vous posez sur la vignette Crit'Air.

La vignette Crit'Air est devenue indispensable en 2020 et le sera encore en plus en 2021 si vous devez utiliser votre véhicule dans une zone où la circulation différenciée a été instaurée. En effet, celle-ci restreint la possibilité de circuler à certaines catégories Crit'Air. Si votre véhicule fait partie des classes Crit'Air 4 et 5, il subira généralement une interdiction de circuler lors des périodes de circulation différenciée. La circulation différenciée, lorsqu'elle est mise en place, interdit même de circuler les véhicules de la catégorie Crit'AIr 3 à Paris et Lyon depuis 2019. De manière générale, même si votre véhicule fait partie des catégories Crit'Air ayant le droit de circuler, vous devez lui apposer la vignette correspondante sous peine de risquer une contravention.

Cinq catégories Crit'Air existent, plus une pour les véhicules électriques (Crit'Air 0, aussi appelée "pastille verte"). La pastille de couleur violette correspond à la catégorie Crit'Air 1 et est réservée aux véhicules essence ou hybrides, commercialisés depuis le 1er janvier 2011 et répondant aux normes Euro 5 et Euro 6. La pastille jaune correspond à la catégorie Crit'Air 2, qui regroupe les véhicules essence ou hybrides de norme Euro 4 (commercialisés entre 2006 et 2010) ainsi que les diesel Euro 5 et Euro 6 commercialisés à partir du 1er janvier 2011. Voici à quoi correspondent toutes les catégories :

Crit'Air 0 : véhicules électriques et hydrogène non émetteurs.

: véhicules électriques et hydrogène non émetteurs. Crit'Air 1 : pastille violette réservée aux véhicules essence ou hybrides, commercialisés depuis le 1er janvier 2011 et répondant aux normes Euro 5 et Euro 6.

Crit'Air 2 : pastille jaune destinée aux véhicules Euro 5 essence ou hybride commercialisés entre 2006 et 2010, ainsi que les diesel Euro 5 et Euro 6 commercialisés à partir de 2011.

pastille jaune destinée aux véhicules Euro 5 essence ou hybride commercialisés entre 2006 et 2010, ainsi que les diesel Euro 5 et Euro 6 commercialisés à partir de 2011. Crit'Air 3 : pastille orange réservée véhicules essence ou "autres" aux normes Euro 2 et 3, commercialisés entre 1997 et 2005, ainsi que les diesel aux normes Euro 4 (commercialisés entre 2006 et 2010).

pastille orange réservée véhicules essence ou "autres" aux normes Euro 2 et 3, commercialisés entre 1997 et 2005, ainsi que les diesel aux normes Euro 4 (commercialisés entre 2006 et 2010). Crit'Air 4 : pastille marron destinée aux véhicules diesel Euro 3 commercialisées entre 2001 et 2005.

pastille marron destinée aux véhicules diesel Euro 3 commercialisées entre 2001 et 2005. Crit'Air 5 : pastille grise destinée aux véhicules diesel Euro 2 commercialisés entre 1997 et 2000.

Les 6 pastilles © Ministère de l'Environnement

La vignette Crit'Air peut être commandée sur le site certificat-air.gouv.fr. Pour commander une vignette Crit'Air, le propriétaire d'un véhicule doit indiquer le numéro de son immatriculation. La vignette Crit'Air lui est ensuite facturée 3,11 euros. Avec le coût de la livraison pour un envoi en France, la vignette Crit'Air coûte au total 3,62 euros. La vignette Crit'Air est ensuite valable pour toute la durée de vie du véhicule (inutile donc d'en demander un nouveau quand vous achetez un véhicule d'occasion si celui-ci est déjà équipé de la pastille). Attention : certains sites frauduleux vous proposent de vous envoyer la vignette Crit'Air (ou pastille écologique) à un prix bien supérieur que celui pratiqué par le site officiel. Or, ces sites passeront eux-mêmes commande auprès du site officiel. Plutôt cher pour une démarche que tout le monde peut faire, non ? A noter que la vignette Crit'Air peut aussi être récupérée en préfecture ou en mairie.

A Paris, depuis le 1er juillet 2019, les véhicules essence datant d'avant 1997 et les diesel d'avant 2006 (catégorie 4) n'ont plus le droit de rouler en journée et en semaine (du lundi au vendredi de 8h à 20h). Il en va de même pour les deux-roues immatriculés avant le 1er juin 2000. Depuis le 1er juin 2021, les véhicules Crit'Air sont désormais interdits. Cela concerne l'ensemble des diesel immatriculés avant 2006, ainsi que les deux-roues mis sur le marché avant la mi-2004. Les poids-lourds, bus et autocars d'avant 2010 sont également concernés par cette mesure. Dans quelques mois, ce sont les véhicules Crit'Air 3 qui seront interdits dans ce périmètres en juillet 2022, c'est à dire les essence immatriculées entre 1997 et 2006 ainsi que le diesel entre 2006 et 2011. En janvier 2024, ce seront les Crit'Air 2 qui seront bannis, soit l'ensemble des véhicules diesel et les essence d'avant 2021. L'objectif final étant d'interdire la circulation de l'ensemble des véhicules thermiques dans Paris et sa proche banlieue d'ici à 2030. Le montant de l'amende est de 68 euros (135 euros pour un poids lourd) pour une voiture particulière et un deux-roues, 135 euros pour un camion ou un car. Les contraventions pour les vignettes Crit'Air 4 débuteront à la fin de l'année 2021.

Depuis le 1er novembre 2017, la vignette Crit'Air a aussi été instaurée dans les 33 communes de l'agglomération strasbourgeoise (Eurométropole). Comme pour Lyon, Lille ou Grenoble, cette nouvelle pastille écologique servira en cas de pic de pollution à déterminer les véhicules autorisés à circuler en cas de pic de pollution. Ceux sans vignettes (mis en circulation avant 1997) seront alors interdits de circuler et, en cas de pic prolongé, l'interdiction s'étendra à partir du 3e jour d'alerte pollution aux véhicules dotés des vignettes de catégorie 4 et 5. En cas de non-respect de cette interdiction de circuler, vous vous exposez à une amende de 68 euros pour une voiture particulière.

La vignette Crit'Air sert à Lyon lors des pics de pollution. Elle permet d'instaurer la circulation différenciée en classant les véhicules en fonction de leur niveau de pollution. Lors de la période de circulation différenciée instaurée à la fin du mois de juin 2019, Ainsi seuls les véhicules dotés de vignettes Crit'Air de catégorie 0 (électriques ou à hydrogène), 1 (essence immatriculés depuis 2011), et 2 (essence de 2006 à 2010 et diesel depuis 2011) ont pu circuler sur le territoire de zone de circulation restreinte soit Lyon et Villeurbanne à l'exception du périphérique nord, des autoroutes, la RD383 (boulevard Laurent-Bonnevay) ou encore le boulevard Pierre-Sémard. Tout contrevenant s'exposera à une amende de 3e classe (68 euros pour un véhicule léger, 135 pour un poids-lourd). Dès le 1er janvier 2021, les autorités lyonnaises vont interdire aux véhicules avec une vignette Crit'Air 3 de circuler dans les zones ZFE. À noter que Bruno Bernard, président de la métropole de Lyon souhaite aussi interdire toutes les voitures équipées d'un moteur Diesel de circuler à Lyon. " Notre objectif est qu'à terme le parc automobile soit à la fois réduit et dépollué " d''ici la fin de son mandat en 2026.

Comme l'indique l'Observatoire de l'Air Atmo Hauts-de-France, depuis juillet 2018, la vignette Crit'Air est obligatoire dans la ZFE de la métropole de Lille lors d'épisodes de pollution nécessitant la mise en place de la circulation différenciée. Cette zone à faibles émissions englobe 12 communes : Lille, Hellemmes, Lomme, Sequedin, Lambersart, Saint-André-lez-Lille, Marquette-lez-Lille, Marcq-en-Baroeul, Mons-en-Baroeul, Lezennes, Ronchin et La Madeleine. En cas de circulation différenciée, seuls les véhicules des catégories Crit'Air 0, 1, 2 et 3 ont le droit de circuler dans la métropole lilloise. Si vous utilisez votre véhicule sans vignette Crit'Air durant la circulation différenciée ou si sa vignette Crit'Air l'interdit de circuler, vous pouvez être verbalisé avec une contravention de 3e classe, ce qui induit une amende forfaitaire de 68 euros.

Grenoble a été l'une des premières villes à utiliser la vignette Crit'Air, aussi appelée Certificat Qualité de l'Air. Dès le 1er janvier 2017, la ville l'a utilisée pour mettre en place une zone de circulation restreinte (ZCR) avec interdiction de la circulation pour les véhicules utilitaires légers immatriculés pour la première fois avant le 30 septembre 1997 mais aussi les poids lourds lancés avant le 30 septembre 2001. Ces véhicules ne peuvent plus circuler dans le centre-ville élargi de Grenoble du lundi au vendredi de 6h à 19h. Depuis le 1er juillet 2017, la vignette Crit'air est aussi obligatoire en cas de pic de pollution pour circuler dans la métropole grenobloise (49 communes), l'autoroute A41 à partir du péage de Crolles mais aussi l'A51 depuis Vif et l'A48 depuis le péage de Voreppe. A partir du 5e jour de pic de pollution, les véhicules sans vignette Crit'Air (lancés avant 1997) seront interdits de circuler. A partir du 7e jour du pic de pollution, s'y ajouteront les véhicules équipés de vignettes Crit'Air de catégorie 4 et 5. Ce dispositif est actif dès que le Préfet décide de mettre en place la circulation alternée. L'amende de 2e classe (22 euros si payée dans les trois jours) s'appliquera aux contrevenants.

Depuis le 27 novembre 2017, la vignette Crit'Air est utilisée à Toulouse lors des épisodes de pics de pollution. Au bout de trois jours de pic de pollution, le préfet de Haute-Garonne pourra décider d'instaurer la circulation différenciée, déterminant les véhicules autorisés à circuler en fonction de la couleur de leur vignette Crit'Air. Si une période transitoire est prévue pour permettre aux Toulousains de commander et coller leur vignette sur le pare-brise de leur véhicule, une amende est prévue pour ceux qui ne respecteront pas le dispositif de circulation différenciée : 68 euros pour les voitures, 135 euros pour les poids lourds de plus de 3,5 tonnes.

La pastille écologique est déjà obligatoire à Grenoble, Lyon-Villeurbanne, Lille, Strasbourg et Paris. Mais attention, outre Grenoble, Lyon et Paris, d'autres grandes communes seront sans doute aussi impactées prochainement, ce sont les zones couvertes par un plan de protection de l'atmosphère (PPA). En fait, toutes les agglomérations où les pics de pollution sont fréquents pourraient l'adopter pour mettre en place des dispositifs de circulation restreinte. Ce sera aux élus et préfets des zones concernées de décider.

Voici la liste des agglomérations couvertes par un PPA : Avignon, Béthune, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Douai-Lens, Grenoble, Lille, Lyon, Marseille-Aix-en-Provence, Metz, Montpellier, Nancy, Nantes, Nice, Orléans, Pointe-à-Pitre-Les-Abymes, Rennes, Rouen, Saint-Etienne, Strasbourg, Toulon, Toulouse, Tours, Valenciennes. De même, certaines villes ont répondu au projet "Villes respirables en 5 ans". Les 20 communes vainqueurs devront créer une zone de circulation restreinte d'ici 2020. Ces villes sont : Bordeaux, Côte-Basque Adour (Bayonne, Biarritz), Strasbourg, Epernay, Reims, Annemasse, Grenoble, Faucigny-Glières-Bonneville, Lyon, Saint-Etienne, Dijon, Montpellier, Toulouse, Grand Paris, Arras, Dunkerque, Lille, Avignon, Pays de Lérins-Cannes, Rouen, Clermont-Ferrand, Vallée de la Marne et Le Havre.

Des pastilles sont aussi prévues pour les deux-roues : verte pour tous les véhicules "zéro émission moteur" (100 % électrique et hydrogène) ; violette pour ceux sous norme Euro 4 (commercialisés à partir du 1er janvier 2017 pour les motocycles et 1er janvier 2018 pour les cyclomoteurs) ; jaune pour ceux sous norme Euro 3 (du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2016 pour les motocycles, 31 décembre 2017 pour les cyclomoteurs) ; orange pour ceux de la norme Euro 2 (du 1er juillet 2004 au 31 décembre 2006) ; marron pour tous les autres (du 1er juin 2000 au 30 juin 2004). Pour les deux-roues immatriculées pour la première fois avant le 1er mai 2000, circuler à Paris en semaine sera interdit.

