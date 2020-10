"Bonus écologique : un barème 2021 durci, 1000 euros de plus pour une voiture électrique d'occasion"

BONUS ECOLOGIQUE ET MALUS ECOLOGIQUE. La course contre les voitures polluantes bat son plein et le nouveau barème est un véritable tour de vis de la part du gouvernement. L'électrique d'occasion bénéficie de son côté d'un bonus de 1000 euros. Toutes les infos.

[Mis à jour le 15 octobre 2020 à 09h17] Vous avez une voiture polluante ? Vous voulez changer pour passer à l'électrique ? C'est probablement le moment avec le nouveau barème du bonus et malus écologique dévoilé fin septembre dans le cadre du projet de loi des finances qui sert la vis. La nouvelle grille tarifaire met de côté les avantages acquis lors de la crise du Covid. Ce dernier, qui était à hauteur de 6 000 €, avait grimpé à 7 000 €. En 2021, retour à la case départ avec un bonus écologique de 6 000 € qui baissera de nouveau en 2022 pour passer à 5 000 €.

Le super-malus a de son côté droit à une grosse inflation passant de 20 000 euros à 40 000 euros pour un dégagement de CO2 au-dessus de 225 g/km. Par ailleurs, une bonne nouvelle est toutefois annoncée par Jean Baptiste Djebbari, ministre délégué aux Transports qui a annoncé auprès du Parisien la création d'un bonus de 1000 euros pour l'achat d'un véhicule électrique d'occasion.

En revanche, à l'heure actuelle, le projet de loi des finances met de côté la taxation au poids, envisagée depuis plusieurs mois sur l'achat de véhicule neuf alors que cette proposition faisait partie de la Convention Citoyenne pour le Climat. Jean Baptiste Djebbari indique toutefois que ce projet n'est pas abandonné. Pourtant, le texte est bien présent à l'Assemblée nationale et plusieurs députés socialistes ont déposé un amendement pour inclure cette taxe avec une taxation à partir de 1 300kg qui inclurait de nombreux véhicules. Voici une idée du barème si ce dernier serait mis en place : il débute à 5€/kg pour les véhicules pesant entre 1 300kg et 1 499kg, puis 10€/kg pour ceux pesant 1 500kg à 1 699kg, et 20€/kg pour des autos de 1 700kg et plus.

Sachez également que Bruno Le Maire, ministre de l'Economie a annoncé la suppression de trois taxes à l'immatriculation dont le malus sur les voitures d'occasion qui touchait tous les modèles de 10 CV et plus. La taxe qui ajoutait 500 € par "cheval fiscal", avec un plafond fixé à 8 000 € sur les véhicules de 36 chevaux et plus ainsi que le malus annuel de 160 € pour les modèles rejetant plus de 250 g/km de CO2 et appliqué depuis 2012 à ceux qui émettent plus de 190 g/km de CO2 sont également supprimées.

Retrouvez ci-dessous tout ce qu'il faut savoir sur le bonus et le malus écologique ainsi que leurs barèmes respectifs.

Et bien oui ! Si le malus écologique existe quant à lui sous la forme d'une taxe CO2, qui s'applique en 2019 sur les véhicules mis en circulation depuis le 1er juin 2004, Jean Baptiste Djebbari a indiqué auprès du Parisien ce 11 octobre, la création d'un bonus de 1000 euros pour l'achat d'un véhicule 100% électrique d'occasion. Une prime très attendue qui voit enfin le jour. "Un bonus de 1 000 euros sera créé, partout sur le territoire, sans conditions de ressources, pour l'achat d'un véhicule 100 % électrique d'occasion" selon les mots du ministre délégué aux Transports. Pour l'heure, le ministre n'a pas donné de date exacte sur la mise en circulation de cette prime même s'il y a des chances de voir cette mesure apparaître dès le 1er janvier 2021. Sachez que ce coup de pouce est cumulable avec la prime à la conversion qui, elle, peut aller jusqu'à 5 000 euros pour les ménages les plus modestes. Par ailleurs, les véhicules les plus polluants peuvent être redevables d'une taxe annuelle de 160 euros. Il s'agit des véhicules suivants :

véhicules immatriculés en 2009 et dont les émissions de CO2 sont supérieures à 250 g/km

véhicules immatriculés en 2010 et 2011 et dont les émissions de CO2 sont supérieures à 245 g/km

véhicules immatriculés depuis 2012 et dont les émissions de CO2 sont supérieures à 190 g/km

Il était passé de 6 000 euros à 7 000 euros par le gouvernement pour relancer l'industrie automobile juste après le confinement, si vous voulez toujours en profiter, vous avez jusqu'au 31 décembre 2020 puisque dans son tout nouveau barème, le montant maximal de l'aide retourne au niveau où il se situait avant la réforme apportée par le gouvernement, c'est à dire 6 000 euros. Jean Baptiste Djebbari a toutefois indiqué auprès du Parisien que "dans les DOM, en plus de ces 6 000 euros, nous créons un sur-bonus de 1 000 euros pour accompagner ces territoires où les véhicules coûtent plus chers qu'en métropole." Bruno Le Maire, ministre de l'Economie, a également annoncé que la prime pour les véhicules hybrides rechargeables sera reconduite sur l'ensemble de l'année 2021, avec un montant rapporté à 1 000 €, au lieu de 2 000 € actuellement. En revanche, les critères d'attributions restent les mêmes puisque les personnes physiques et morales pourront prétendre à un bonus écologique de 2 000 euros pour l'achat d'un véhicule hybride rechargeable d'une valeur inférieure ou égale à 50 000 euros, et dont l'autonomie électrique est supérieure à 50 km sur un cycle urbain WLTP.

Une nouvelle grille du malus écologique basée sur les émissions de CO2 calculées par le cycle d'homologation WLTP rentrera en vigueur dès 2021 et sera nettement plus dur à encaisser pour certains constructeurs. Avec sept grammes de moins d'émission de CO2, le seuil de déclenchement du malus écologique passe de 138 g/km à 131 g/km avec un malus de 50 euros. Ce malus justement va connaître une forte inflation dans ce nouveau barème en passant de 20 000 € pour les véhicules les plus polluants en 2020 à 40 000 € pour 2021.

A 131 g/km de CO2, il faudra ajouter 50 euros de malus écologique au prix de la voiture

Ce malus grimpera de façon crescendo : comptez 240 euros pour 140 g/km

740 euros pour 150 g/km

1761 euros pour 160 g/km

3552 euros pour 170 g/km

6375 euros pour 180 g/km

Le montant maximal, 40 000 euros, est attribué pour les véhicules émettant 225 g/km de CO2 (ou plus)

Pour pouvoir donner de la visibilité aux constructeurs automobiles, le gouvernement a également dévoilé la grille du bonus pour 2022 et là aussi, cela va se durcir ! Actuellement à 7 000 euros et donc de retour à 6 000 euros en 2021, le bonus écologique perdra de nouveau 1000 euros en 2022 pour passer à 5 000 euros. En revanche, le bonus écologique de 1000 euros pour l'achat d'un véhicule hybride sera maintenu à cette hauteur.

Les montants du malus vont également évoluer en 2022 avec un seuil de déclenchement qui baissera de nouveau de 8 grammes par rapport à 2021 passant de 131 g/km de CO2 à 123 g/km de CO2. Pour les véhicules les plus polluants, au-dessus de 225 g/km de CO2, le plafond maximum passera de 40 000 euros à 50 000 euros.

A 123 g/km de CO2, il faudra ajouter 50 euros de malus écologique au prix de la voiture.

210 euros pour 130 g/km de CO2.

540 euros pour 140 g/km de CO2.

1 504 euros pour 150 g/km de CO2.

3119 euros pour 160 g/km de CO2.

5715 euros pour 170 g/km de CO2.

9550 euros pour 180 g/km de CO2.

Le montant maximal, 50 000 euros, est attribué pour les véhicules émettant 225 g/km de CO2 ou plus.

Le barème du bonus écologique a évolué suite à la crise du coronavirus afin d'aider une industrie automobile française en souffrance. Jusque-là, les acheteurs de véhicules électriques bénéficiaient d'une remise maximale de 6 000 euros, pour les ménages achetant "un véhicule de moins de 45 000 euros". Ce montant est passé à 7000 euros après l'annonce d'Emmanuel Macron le 26 mai 2020. Pour les véhicules hybrides rechargeables, le bonus écologique est de nouveau possible pour les acheteurs avec une aide pouvant atteindre 2000 euros. Enfin, pour les entreprises, le montant pour l'achat d'un véhicule électrique neuf va passer à 5000 euros. A noter qu'il est toujours possible de cumuler la prime à la conversion pour les foyers les plus modestes et le bonus écologique. Pour savoir si vous pouvez bénéficier de cette double aide, consultez notre dossier spécial consacré à la prime à la conversion.

Deux grilles de malus écologique différentes sont en vigueur en 2020. La première a été instaurée du 1er janvier 2020 au 29 février 2020 et était basée sur les chiffres d'émission de CO2 relevés via le cycle d'homologation NEDC. Cette grille voit le seuil de déclenchement du malus abaissé à 110 g/km de CO2, contre 117 auparavant. Le malus écologique minimum passe quant à lui de 35 à 50 euros. Il est donc en forte hausse. Voici quelques exemples concrets :

A 110 g/km de CO2, il faudra ajouter 50 euros de malus écologique au prix de la voiture,

Ce malus grimpera une fois de plus crescendo : comptez 260 euros pour 120 g/km,

818 euros pour 130 g/km,

1 901 euros pour 140 g/km,

3 784 euros pour 150 g/km,

8 671 euros pour 165 g/km.

Le montant maximal, 20 000 euros, est attribué pour les véhicules émettant 184 g/km de CO2 (ou plus).

A partir du 1er mars 2020, une nouvelle grille du malus écologique basée sur les émissions de CO2 calculées par le cycle d'homologation WLTP devait entrer en vigueur. Celle-ci a finalement été décalée suite à la crise du coronavirus. Pour rappel, le WLTP est censé calculer des chiffres de consommation et des émissions de polluants plus proches de la réalité que le NEDC. Le malus écologique sera donc déclenché à partir de 138 g/km de CO2. Et si cela peut paraître avantageux à l'heure actuelle, cela ne sera pas forcément le cas, car les chiffres d'émissions des véhicules devraient eux aussi augmenter... Voici d'autres exemples concrets pour mieux comprendre cette seconde grille du malus écologique 2020 :

A 138 g/km de CO2, il faut ajouter 50 euros de malus écologique au prix de la voiture.

Le malus grimpe encore une fois crescendo : comptez 210 euros pour 145 g/km,

983 euros pour 160 g/km,

2 205 euros pour 170 g/km,

4 279 euros pour 180 g/km,

7 462 euros pour 190 g/km.

Le montant maximal du malus a été rehaussé à 20 000 euros et sera attribué aux véhicules émettant 200 g/km de CO2 (ou plus).

Le bonus écologique est une somme d'argent allouée aux acquéreurs de véhicules neufs qui émettent peu de CO2. Le montant du bonus est déduit du prix d'achat du véhicule si le concessionnaire accepte d'avancer le montant du bonus. Dans le cas contraire, l'acquéreur du véhicule doit demander le versement du bonus en adressant un formulaire de demande de versement du bonus à l'Agence des services et de paiement (ASP). À l'inverse, le malus écologique vient majorer le prix d'achat des véhicules très polluants. Le malus est payé au moment de l'immatriculation du véhicule.

Le système du bonus-malus s'applique aux véhicules particuliers neufs achetés en France ou à l'étranger. Le malus écologique concerne les véhicules dont la première immatriculation en France a été effectuée après le 1er août 2008. Avec les nouvelles règles 2020, de nombreux véhicules sont concernés par ce malus écologique. Ce sera encore plus le cas en 2021 et 2022. Le bonus écologique ne concernait plus que les voitures électriques ou à hydrogène mais une nouvelle aide, moins importante, a été annoncée pour les véhicules hybrides.