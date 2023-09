Bison Futé : derniers retours samedi, trafic sera très dense en région parisienne

BISON FUTÉ. Il y aura encore du monde sur les routes dans le sens des retours ce samedi lors du dernier week-end avant la rentrée scolaire.

[Mise à jour le 2 septembre 2023 à 7h32] Ça y est, c'est la fin ! Les vacances scolaires de millions d'écoliers prennent fin ce week-end. Si de nombreux Français ont déjà regagné leur domicile pour préparer la rentrée, ce lundi 4 août, ce n'est pas le cas de tout le monde. Ainsi, la circulation sur les autoroutes sera encore perturbée samedi, une journées classée orange par Bison Futé. Les difficultés de circulation seront néanmoins bien moins importantes que lors des précédents week-ends puisque seules la vallée du Rhône et l'Île-de-France seront concernées par des embouteillages importants.

Comme vendredi, les principales difficultés de circulation se concentreront en Ile-de-France et en région Rhône-Alpes-Auvergne. Mais elles débuteront plus tôt, dès la fin de matinée en région parisienne et à partir de la mi-journée sur l'A7 entre Orange et Lyon. Elles dureront de fait un petit peu plus longtemps que la veille, même si le retour à la normale dans la vallée du Rhône est attendu en début de la soirée, contrairement à l'Île-de-France.

Quelles sont les prévisions du trafic pour le week-end du 2 et 3 septembre 2023

Samedi 2 septembre : vert dans le sens des départs, orange dans le sens des retours

Dimanche 3 septembre : vert dans le sens des départs, vert dans le sens des retours

Quel est le trafic le samedi 2 septembre ? Les prévisions détaillées

Dans le sens des départs :

Rien à signaler

Dans le sens des retours :

Rejoignez ou traversez l'Île-de-France avant 14h

Evitez l'autoroute A7, entre Orange et Lyon, de 12h à 18h

Quel est le trafic le dimanche 3 septembre ? Les prévisions détaillées

Dans le sens des départs :

Rien à signaler

Dans le sens des retours :