Quelles sont les voitures éligibles au nouveau bonus écologique en 2024 ? La liste complète des modèles

C'est ce 15 décembre que les nouveaux critères du bonus écologique vont entrer en vigueur en France. Le gouvernement, avec un jour d'avance, a dévoilé la liste des voitures électriques qui bénéficieront toujours de la prime à l'achat.

Le verdict est tombé. Avec un petit jour d'avance sur la date annoncée, le gouvernement a dévoilé la liste des voitures électriques qui bénéficieront toujours du bonus écologique à partir du 15 décembre 2023. Jusque-là, pour l'achat d'un véhicule électrique dont le prix était inférieur à 47 000 euros, tout acheteur, sans aucune condition, profitait d'une remise de 5 000 euros. Cette aide à l'achat pouvait même passer à 7 000 euros pour les ménages les plus modestes.

Ce bonus écologique, introduit en France en 2007, va se durcir dès le 15 décembre 2023 et pour toute l'année 2024. Pour accélérer la décarbonisation des routes, et, disons le franchement, favoriser l'achat de véhicules fabriqués en France et en Europe, le gouvernement a décidé de faire une sélection et de ne réserver désormais son aide qu'aux véhicules les plus "propres".

Depuis le mois d'octobre, les constructeurs du monde entier ont pu déposer des dossiers sur une plateforme de l'Ademe (Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Énergie) pour candidater au nouveau bonus écologique. Chaque modèle de voiture a été analysé selon différents critères : les matériaux utilisés lors de la construction du véhicule, la consommation énergétique de l'usine de fabrication, le type de batterie de la voiture et enfin les émissions de CO2 émis lors de l'acheminement du véhicule de l'usine à son point de vente. Après avoir été passées au peigne fin, toutes les autos ont reçu une note, le fameux score environnemental. Elles devaient atteindre la barre des 60 points sur 80 pour obtenir leur admission au bonus écologique.

Sans grande surprise, les grandes perdantes de cette sélection sont les marques de voitures asiatiques. D'ailleurs, la majorité des constructeurs chinois n'avaient pas déposé de dossier sachant la partie perdue d'avance. Ainsi, la marque MG, qui produit en Chine le sixième modèle électrique le plus vendu en Europe, la MG 4, ne bénéficiera plus dès le 15 décembre du rabais de 5 000 ou 7 000 euros sur ses véhicules vendus en France. Ce sera également le cas de BYD, Geely, Leapmotor, Aiways, Dongfeng… Autre grand perdant de ce durcissement des règles : Dacia. Sa Spring, très prisée en Europe, n'est pas assemblée en Roumanie mais en...Chine. La citadine typée crossover, dont la gamme a évolué en 2023, coûte aujourd'hui 20 800 euros en entrée de gamme. Elle était la moins chère du marché lorsqu'elle bénéficiait de l'abattement de 5 000 euros. Ce ne sera plus le cas.

Les grands gagnants de l'exclusion d'environ un modèle électrique sur trois sont avant tout les constructeurs français, Renault, Peugeot et Citroën, qui espèrent ainsi accélérer les ventes de leurs voitures électriques. Les Twingo, Mégane, Scénic, 208, 308, 2008 et ë-C4, en attendant l'arrivée prochaine des futures R5, 4L ou encore ë-C3, partiront désormais avec un avantage certain sur la concurrence venue de loin, et notamment d'Asie. Quant à la marque américaine Tesla, pour qui le suspense restait entier, elle conservera le bonus écologique pour sa Model Y, la voiture électrique la plus vendue en Europe actuellement, mais pas pour sa Model 3, la deuxième voiture sur batterie la plus vendue sur le continent européen. La première est fabriquée en Allemagne, du côté de Berlin, la seconde en Chine, dans la gigafactory de Shanghai. Là aussi, c'est plutôt une bonne nouvelle pour les constructeurs européens.

Au total, 22 marques vont pouvoir proposer des voitures électriques éligibles au nouveau bonus écologique. Pour certaine, comme Audi, un seul modèle – la Q4 45 e-tron -, pour d'autres, comme Peugeot, Citroën, Opel ou Volkswagen, plusieurs dizaines. Cette liste (à retrouver ci-dessous) n'est pas définitive. Certains fabricants peuvent faire appel de la décision de l'Ademe et de nouvelles voitures, attendues prochainement sur nos routes, pourront la compléter.