Bonus-malus écologique : moins d'aides, plus de pénalités, le barème va se durcir en 2025

Le bonus-malus écologique va encore évoluer en 2025. L'aide de l'état à l'achat d'un véhicule électrique sera rabotée et les pénalités pour les véhicules polluants vont être plus fortes.

Le bonus-malus écologique va encore évoluer l'année prochaine. Et une nouvelle fois, pas en la faveur des automobilistes. En quête d'économies, le gouvernement a proposé le 10 octobre 2024 son projet de loi des finances 2025 et force est de constater que l'automobile ne va pas échapper aux coupes budgétaires. Rabotage du bonus, renforcement progressif du malus CO2 et du malus au poids, acheter un véhicule sera assurément moins avantageux pour des millions de Français l'an prochain.

L'enveloppe du soutien à l'achat de voitures électriques va passer de 1,5 à 1 milliard d'euros en 2025. Le bonus écologique, instauré en France en 2017 pour aider les ménages lors de l'achat d'un véhicule électrique neuf, va donc faire les frais de cette nouvelle coupe dans les aides de l'État. Passé de 5 000 à 4 000 euros en 2024, il devrait encore être réduit de mille euros en 2025 pour se fixer à 3 000 euros (il pourrait rester à 7 000 euros pour les ménages les plus modestes). Pour rappel, le bonus écologique n'est attribué que sur les voitures coûtant moins de 47 000 euros et ne concernent plus, depuis 2024, que les modèles fabriqués en Europe.

Outre cette diminution des aides, le gouvernement a aussi choisi de durcir un peu plus le barème du malus écologique. Les pénalités attribuées aux constructeurs sur le prix de leurs véhicules les plus polluants vont concerner davantage de modèles. Et pour cause, le seuil du barème sur le rejet de dioxyde de carbone va progressivement s'abaisser dans les trois prochaines années. De 5 grammes de CO2 par kilomètre en 2025 puis de 7 grammes en 2026 et 2027. Le seuil de déclenchement du malus va donc passer de 118 g/km en 2024 à 113 g/km au 1er janvier 2025 puis à 106 g/km au 1er janvier 2026 et enfin à 99 g/km au 1er janvier 2027.

Parallèlement, le montant du tarif maximum du malus va augmenter, de 10 000 euros par an. Fixé à 60 000 euros en 2024 pour les véhicules qui rejettent plus de 193 grammes de CO2 par kilomètre, il va progressivement augmenter pour atteindre 90 000 euros en 2027. A ce critère de rejet de CO2 s'ajoute le malus au poids. Cette taxe sur la masse en ordre de marche (TMOM) va également évoluer, mais pas l'année prochaine. Si elle s'appliquera encore sur les véhicules de plus de 1.6 tonne en 2025 (contre 1.8 tonne en 2023), ceux pesant 1,5 tonne seront aussi concernés à partir de 2026. Pour tout connaître du nouveau bonus-malus écologique, suivez le guide !

Le bonus écologique est une somme d'argent allouée aux acquéreurs de véhicules neufs qui émettent peu de CO2. Le montant du bonus est déduit du prix d'achat du véhicule si le concessionnaire accepte d'avancer le montant du bonus. Dans le cas contraire, l'acquéreur du véhicule doit demander le versement du bonus en adressant un formulaire de demande de versement du bonus à l'Agence des services et de paiement (ASP). À l'inverse, le malus écologique vient majorer le prix d'achat des véhicules très polluants. Le malus est payé au moment de l'immatriculation du véhicule.

Le système du bonus-malus s'applique aux véhicules particuliers neufs achetés en France ou à l'étranger. Le malus écologique concerne les véhicules dont la première immatriculation en France a été effectuée après le 1er août 2008. Le bonus écologique, instauré en France en 2017, concernait tous les voitures électriques (jusqu'à un certain prix) ou à hydrogène jusqu'au 15 décembre 2023. Depuis, seuls les véhicules répondant à certains critères y sont éligibles (lire : Quelles sont les voitures éligibles au bonus écologique en 2024 ?)

En 2025, les plafonds du bonus écologique vont certainement changer. Voici donc les montants qui devraient être valables au moins jusqu'au 31 décembre 2025 :

Le bonus écologique sera vraisemblablement réduit à 3 000 euros pour les particuliers, contre 4 000 en 2024, sauf pour ceux qui peuvent justifier d'un revenu fiscal de référence par part inférieur ou égal à 14 089 euros, auquel cas l'aide gouvernementale est supérieure. De 7 000 euros en 2024, elle pourrait le rester même si la question n'a pas encore été tranchée.

Le prix d'achat du véhicule électrique neuf doit être inférieur à 47 000 euros.

Le montant de l'aide atteint au maximum 37% du prix d'achat du véhicule + le coût de la batterie si celle-ci est proposée en location.

Il a existé mais n'existe plus depuis le 31 décembre 2022. Avant cette date, l'aide gouvernementale était bien moindre que pour une voiture électrique puisque son montant était de 1 000 euros pour un véhicule hybride rechargeable (VHR) d'une valeur de 50 000 euros au maximum, dont le taux de CO2 était compris entre 21 et 50 g/km, et dont l'autonomie était supérieure à 50 kilomètres.

Les montants du malus vont sans doute évoluer en 2025 avec un seuil de déclenchement de nouveau rabaissé. La barre va passer l'année prochaine à 113 grammes de dioxyde de carbone (CO2) rejeté par kilomètre contre 118 grammes en 2024. Cette baisse se poursuivra les deux années suivantes, le gouvernement souhaitant diminuer le premier seuil de 7 grammes en 2026 et encore de 7 grammes en 2027. Aussi, le montant maximum du malus, qui avait été fixé à 60 000 euros en 2024 pour les véhicules émettant plus de 193 grammes de CO2 par kilomètre parcouru, va augmenter de 10 000 euros pour chacune des trois prochaines années. Il atteindrait donc 70 000 euros en 2025, 80 000 euros en 2026 et 90 000 euros en 2027.

Pour rappel, voici le barème du malus écologique en 2024 :

A 118 grammes de CO2 : il faudra ajouter 50 euros de malus écologique au prix de la voiture.

On ajoute ensuite 25 euros par gramme supplémentaire de CO2 jusqu'à 122 grammes/CO2.

On ajoute ensuite 20 euros par gramme supplémentaire de CO2 jusqu'à 126 grammes/CO2.

A 130 grammes de CO2 par kilomètre, le malus écologique s'élève à 310 euros (contre 210 euros en 2023)

A 140 grammes de CO2 par kilomètre, le malus écologique s'élève à 983 euros (contre 540 euros en 2023).

A 150 grammes de CO2 par kilomètre, le malus écologique s'élève à 2 049 euros (contre 1 504 euros en 2023).

A 160 grammes de CO2 par kilomètre, le malus écologique s'élève à 4 279 euros (contre 3 119 euros en 2023).

A 170 grammes de CO2 par kilomètre, le malus écologique s'élève à 8 770 euros (contre 5 715 euros en 2023).

A 180 grammes de CO2 par kilomètre, le malus écologique s'élève à 22 380 euros (contre 9 550 euros en 2023).

A 190 grammes de CO2 par kilomètre, le malus écologique s'élève à 45 990 euros (contre 14 881 euros en 2023).

A partir de 194 grammes de CO2 : il faudra ajouter 60 000 euros de malus écologique au prix de la voiture.

Et bien oui ! Le bonus écologique est aussi valable sous conditions pour les véhicules d'occasion. Le montant est alors de 1 000 euros pour l'achat (ou la location de longue durée via un contrat de LLD), uniquement sur le véhicule électrique d'occasion émettant au maximum 20 grammes de CO2 par kilomètre. Le malus écologique existait quant à lui mais a été supprimé.