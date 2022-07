"Bison Futé : 1ers bouchons ce mercredi ! Les prévisions du 14 juillet au 17"

BISON FUTE. Les Français seront nombreux à prendre la route dès ce mercredi 13 juillet, veille d'un jeudi 14 juillet férié pour le début des vacances ou pour un long week-end. Quelles sont les prévisions pour cette fin de semaine et le week-end des 16 et 17 juillet 2022 ? Voici toutes les prévisions Bison Futé.

[Mis à jour le 13 juillet 2022 à 13h33] Les premiers bouchons du long week-end du 14 juillet sont attendus ce mercredi 13 juillet 2022 avec du rouge annoncé notamment en Ile de France dans le sens des départs. Dans le sens des départs, Bison Futé prévoit ainsi du rouge mercredi en Ile de France et orange dans le reste du pays. L'accalmie jeudi et vendredi sera courte avec du rouge sur toute la France ce samedi dans le sens des départs et de l'orange dans le sens des retours.

Ce ne sera pas mieux dimanche 17 juillet avec de nombreux retours de long week-end. Bison Futé voit rouge dans le sens des retours, orange dans le sens des départs. Retrouvez ci-dessous toutes les prévisions détaillées jour après jour, du mercredi 13 juillet au dimanche 17 juillet au soir avec les axes et horaires à éviter pour passer au travers des bouchons de l'été 2022.

Quelles sont les prévisions Bison Futé pour le mercredi 13 juillet 2022 ?

Ce mercredi 13 juillet, veille de jour férié, Bison Futé prévoit de premiers bouchons allant crescendo au fil de la journée. Ce sera rouge en Ile de France dans le sens des départs, orange dans le reste du pays. Bion Futé voit vert dans le sens des retours. Voici les conseils détaillés de Bison Futé pour ce 13 juillet 2022 :

Bison Futé recommande de quitter ou traverser l'Île-de-France avant 12h.

évitez de quitter ou regagner les grandes métropoles entre 14h et 19h.

évitez l'autoroute A10 entre Orléans et Tours, de 14h à 20h.

évitez l'autoroute A11 entre Paris et Le Mans, de 15h à 20h.

évitez la route RN157 entre Laval et Rennes, de 16h à 21h.

évitez l'autoroute A7 entre Lyon et Orange, de 14h à 21h

également sur l'autoroute A7, le secteur entre Orange et Marseille sera à éviter de 15h à 20h.

évitez l'autoroute A9 entre Orange et Narbonne, de 15h à 20h.

évitez l'autoroute A61 entre Toulouse et Narbonne, de 15h à 21h.

évitez l'autoroute A63 de Bayonne vers l'Espagne, entre 15h et 19h.

l'accès à l'Italie par le tunnel du Mont-Blanc (N205) sera dense de 10h à 19h (attente supérieure à 30 mn).

Quels bouchons le jeudi 14 juillet 2022 ? Les prévisions Bison Futé

Journée calme sur les routes le 14 juillet avec du vert partout en France dans le sens des départs comme des retours. Seule exception, l'Ile de France dans le sens des départs où Bison Futé voit de l'orange et recommande de quitter ou traverser l'Île-de-France avant 8 heures.

Quelles prévisions Bison Futé pour le vendredi 15 juillet 2022 ? L'info trafic Bison Futé

Ce vendredi 15 juillet 2022, Bison Futé voit orange et même rouge sur l'arc méditerranéen dans le sens des départs. Ce sera vert en revanche dans le sens des retours. Voici l'ensemble des conseils de Bison Futé pour cette journée du 15 juillet :

Bison Futé recommande de quitter ou traverser l'Île-de-France avant 12h.

évitez l'autoroute A31 entre Langres et Beaune, de 14h à 17h.

évitez l'autoroute A10 entre Orléans et Tours, de 15h à 19h.

évitez l'autoroute A6 entre Beaune et Lyon, de 14h à 16h.

évitez l'autoroute A7 entre Lyon et Orange, de 10h à 21h et entre Orange et Marseille de 15h à 19h.

évitez l'autoroute A8 de Nice vers l'Italie, entre 11h et 14h.

évitez l'autoroute A9 entre Orange et Narbonne, de 14h à 20h.

évitez l'autoroute A63 de Bayonne vers l'Espagne, entre 9h et 19h.

si vous empruntez le tunnel du Mont-Blanc (N205), le trafic sera dense de 10h à 17h et de 20h à 23h avec une attente supérieure à 30 min et très dense de 17h à 20h avec une attente supérieure à 1h.

Quelles sont les prévisions Bison Futé pour le samedi 16 juillet 2022 ? Les horaires et routes à éviter

Nouvelle journée chargée en vue sur les routes ce samedi 16 juillet 2022. Voici ce que conseille Bison Futé :

quittez ou traversez l'Île-de-France avant 7h dans le sens des départs, rejoindre ou traverser l'Ile de France avant 14h dans le sens des retours.

quittez ou regagnez les grandes métropoles avant 9h ou après 14h.

autoroute A6 : à éviter entre Beaune et Mâcon, de 8h à 11h.

autoroute A7 : à éviter entre Lyon et Orange, de 6h à 18h et entre Orange et Marseille de 8h à 18h.

autoroute A9 : à éviter entre Orange et Narbonne, de 6h à 16h et de Narbonne vers l'Espagne entre 9h et 13h.

autoroute A10 : à éviter entre Orléans et Bordeaux, de 10h à 16h.

autoroute A11 : à éviter entre Le Mans et Nantes, de 10h à 15h.

autoroute A20 : à éviter entre Limoges et Brive, de 9h à 17h.

autoroute A43 : à éviter entre Lyon et Chambéry, de 11h à 14h.

autoroute A61 : entre Toulouse et Narbonne, de 9h à 15h.

autoroute A62 : entre Agen et Toulouse, de 9h à 16h.

autoroute A63 : de Bayonne vers l'Espagne, entre 8h et 21h.

autoroute A84 : entre Caen et Rennes, de 11h à 15h.

autoroute A750 : entre Lodève et Montpellier, de 9h à 19h.

l'accès à l'Italie par le tunnel du Mont-Blanc (N205) sera dense de 10h à 15h (attente supérieure à 30 min) dans le sens des départs et de 16h à 19h dans le sens des retours.

Quelles sont les prévisions Bison Futé pour la journée du dimanche 17 juillet 2022 ?

Voici les conseils de Bison Futé pour la journée du dimanche 17 juillet dans le sens des départs :

évitez l'autoroute A7 entre Lyon et Orange, de 9h à 20h et entre Orange et Marseille de 10h à 20h.

évitez l'autoroute A9 entre Orange et Narbonne, de 10h à 20h.

évitez l'autoroute A62 entre Bordeaux et Toulouse, de 10h à 20h.

évitez l'autoroute A63 de Bayonne vers l'Espagne, entre 11h et 21h.

Dans le sens des retours, voici les conseils de Bison Futé :