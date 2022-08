"Bison Futé : quel trafic samedi 6 et dimanche 7 août ?"

BISON FUTE. Ce samedi 6 août 2022 s'annonce embouteillé sur les routes. Bison Futé prévoit de nombreux ralentissements en France métropolitaine pour la journée. On fait le point.

[Mis à jour le 4 août 2022 à 17h58] Le trafic sera inégal pour le week-end des 6 et 7 août 2022. Samedi, les automobilistes seront en peine avec une journée placée sous le signe des ralentissements. Bison Futé classe toute la France métropolitaine en rouge dans le sens des retours et rouge et noir dans le sens des départs. En effet, la circulation sera "extrêmement difficile" (noir) dans le sens des départs en Auvergne-Rhône-Alpes et sur l'arc méditerranéen. Le dimanche 7 août sera plus clément avec une France majoritairement en vert dans le sens des départs et des retours. En revanche, l'Auvergne-Rhône-Alpes et l'arc méditerranéen seront en proie à une "circulation difficile" (jaune) en direction et au retour des lieux de villégiature.

Samedi 6 août, une journée particulièrement compliquée attend les automobilistes. En effet, après une journée de vendredi un peu plus clémente, le samedi est classé en rouge dans le sens des retours et rouge et noir dans le sens des départs par Bison Futé. En effet, la circulation sera "extrêmement difficile" (noir) dans le sens des départs en Auvergne-Rhône-Alpes et sur l'arc méditerranéen. Pour éviter au maximum les embouteillages, Bison Futé donne quelques conseils aux automobilistes. Ainsi, dans le sens des départs quittez ou traversez l'Île-de-France après 12h, évitez l'autoroute A13, entre Paris et Rouen, de 12h à 17h et entre Rouen et Caen, de 11h à 17h, évitez l'autoroute A11, entre Paris et Le Mans, de 11h à 16h, évitez l'autoroute A6, entre Beaune et Lyon, de 9h à 13h, évitez l'autoroute A7, entre Salon-de-Provence et Marseille, de 13h à 18h, évitez l'autoroute A71, entre Orléans et Clermont-Ferrand, de 9h à 12h, évitez l'autoroute A75, entre Clermont-Ferrand et Montpellier, de 11h à 13h. Dans le sens des retours, regagnez ou traversez l'Île-de-France avant 14h, évitez l'autoroute A11, entre le Mans et Paris, de 15h à 17h, évitez l'autoroute A10, entre Bordeaux et Poitiers, de 12h à 16h, évitez l'autoroute A7, entre Marseille et Salon-de-Provence, de 9h à 14h, évitez l'autoroute A75, entre Montpellier et Clermont-Ferrand, de 12h à 14h, évitez le tunnel du Mont-Blanc en direction de la France, de 15h à 19h (attente supérieure à 1 heure).

Le dimanche 7 août sera nettement moins encombré sur les routes. Ainsi, Bison Futé classe une grande partie de la France en vert dans le sens des départs et des retours. En revanche, l'Auvergne-Rhône-Alpes et l'arc méditerranéen seront le théâtre d'une "circulation difficile" (jaune) en direction et au retour des lieux de villégiature. Pour vous simplifier la vie, Bison Futé a tout de même dispensé quelques conseils sur son site. Dans le sens des départs, évitez d'emprunter la barrière de péage de Fleury sur l'autoroute A6 en direction de la province, de 9h à 12h, évitez l'autoroute A6, entre Beaune et Lyon, de 10h à 13h, évitez l'autoroute A8, entre Salon-de-Provence et Marseille, de 15h à 22h, évitez l'autoroute A20, entre Limoges et Brives-la -Gaillarde, de 15h à 18h, évitez l'autoroute A71, entre Orléans et Clermont-Ferrand, de 11h à 15h, évitez l'autoroute A62, entre Bordeaux et Toulouse, de 16h à 21h.