Bison futé : quels bouchons pour le week-end de Noël ? Les prévisions du 22 au 26 décembre

BISON FUTÉ. Que prévoit Bison Futé du 22 au 26 décembre sur les routes ? La période de Noël est toujours très chargée avec un trafic routier important attendu, d'autant plus quand le jour de Noël tombe un week-end comme cette année. Voici toutes les prévisions détaillées de Bison Futé.

[Mis à jour le 20 décembre 2022 à 11h52] Qu'annonce Bison Futé dans ses prévisions trafic de la semaine de Noël ? Si le Père Noël ne rencontre pas de bouchons ni de ralentissements dans le ciel avec ses rênes, il en va tout autre des automobilistes pressés de festoyer en famille. Chaque année, la période de Noël est l'une des plus chargées sur les routes de France et 2022 ne devrait pas déroger à la règle avec un 25 décembre placé un dimanche. Les départs et retours devraient toutefois un peu s'étaler le temps, et aucune journée noire n'est attendue sur les routes selon Bison Futé. Voici le détail des prévisions du 20 au 26 décembre 2022.

Quelles sont les prévisions Bison Futé pour le début de semaine, les 20 et 21 décembre 2022 ?

Pas d'inquiétude si vous devez prendre la route ce mardi 20 décembre ou le mercredi 21 décembre. Bison Futé voit du vert sur l'ensemble de la France métropolitaine pour ces deux jours. Faites toutefois attention à l'entrée de zones commerciales en périphérie des grandes villes où le trafic national peut se mêler au trafic local, celui des courses de Noël de dernière minute !

Quelles sont les prévisions Bison Futé pour le 22 décembre 2022 ?

Ca se corse un peu à partir du 22 décembre avec une journée classée verte à l'échelon national, et orange en Ile de France dans le sens des départs comme des retours. Ce jour-là, il est ainsi conseillé :

Dans le sens des départs, quittez ou traversez l'Ile de France avant la mi-journée, avant midi.

Dans le sens des retours, rejoignez ou traversez l'Ile de France avant midi.

Il en est de même pour les environs des grandes métropoles.

Davantage de bouchons le 23 décembre 2022 ? Les prévisions Bison Futé

Pour le vendredi 23 décembre 2022, veille du réveillon de Noël, on retrouve globalement les mêmes prévisions mais la couleur passe cette fois au rouge en Ile de France dans le sens des départs uniquement. Il est alors conseillé de :

quittez ou traversez l'Île-de-France avant 10h,

évitez l'autoroute A10, à hauteur du péage de Saint-Arnoult, de 10h à 15h.

Le pic de bouchons sera attendu entre 15h et 18h.

Quelles prévisions Bison Futé pour Noël, le 24 décembre 2022 et 25 décembre ?

Pas d'inquiétudes si vous devez prendre la route le jour du réveillon de Noël et le jour de Noël, le trafic s'annonce bien plus calme ce week-end avec du vert au niveau national.

Trafic plus chargé le lundi 26 décembre 2022 ? Que prévoit Bison Futé ?

Bison Futé annonce davantage de trafic pour la journée du lundi 26 décembre 2022 avec de l'orange annoncé en Ile de France dans le sens des départs, et du vert ailleurs. Les premiers ralentissements sont attendus dès le milieu de matinée et jusqu'au début de soirée, avec davantage de bouchons dans le sens des départs à la mi-journée et plutôt dans l'après-midi dans le sens des retours. Parmi les axes annoncés chargés, citons les autoroutes A6, A10 et A13.