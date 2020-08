Bison Futé : samedi 22 août rouge, le trafic avec les routes et bouchons à éviter

BISON FUTE VACANCES D'ETE. Bison Futé a classé la journée de vendredi en orange sur le sens des retours et en rouge ce samedi 22 août, gros point noir de ce week-end. Retrouvez toutes les prévisions du trafic pour cet avant dernier week-end des vacances selon Bison Futé.

Avant cette dernière semaine des vacances scolaires, vous serez probablement nombreux à vouloir profiter des derniers instants pour partir au large. Mais à l'inverse vous serez également beaucoup sur les routes pour rentrer dès ce week-end afin d'éviter le trafic très dense de la semaine prochaine. D'après les prévisions de Bison Futé, la circulation sera chargée, mais pas saturée puisque la couleur rouge a été choisie pour la journée de samedi dans le sens des retours alors qu'elle sera orange, sauf dans le sud-est dans le sens des départs.

Globalement il faudra éviter de partir en plein milieu de la journée, Bison Futé conseille d'éviter les grands axes routiers entre 10h et 18h. Au vu de la journée de dimanche classée orange, il sera peut être plus judicieux de prendre la route ce dimanche même s'il faudra tout de même éviter les autoroutes du sud entre 11h et 18h.

Retrouvez ci-dessous l'ensemble des prévisions de Bison Futé pour ce week-end, ainsi que le détail des autoroutes, routes et horaires à éviter pour les journées du vendredi 21 août, samedi 22 août et dimanche 23 août. Bonne route et prudence !

La rentrée approche et vous serez nombreux à être de retour sur les routes pour cet avant-dernier week-end des vacances. Bison Futé prévoit un samedi rouge dans le sens des retours et orange pour les départs sauf dans le sud ou la zone est également classée rouge. Voici les prévisions. Retrouvez plus bas le détail pour chaque jour.

Vendredi 21 août : vert dans le sens des départs au niveau national, orange dans le sens des retours.

Samedi 22 août : orange dans le sens des départs sauf dans le sud-est qui est en rouge, rouge dans le sens des retours.

Dimanche 23 août : vert dans le sens des départs, orange dans celui des retours.

Vendredi 21 août sera une journée plutôt calme sur les autoroutes selon Bison Futé avec une journée classée verte pour les départs et orange sur l'ensemble du pays pour les retours. Parmi les perturbations attendues, les autoroutes pour quitter l’Île de France seront particulièrement empruntées et Bison Futé conseille de quitter ou traverser la région parisienne avant 10 heures ou après 21h. Même son de cloche dans le sud de la France aux alentours d'Orange.

Autoroutes à éviter dans le sens des retours :

évitez l'autoroute A10 à hauteur de Bordeaux, de 14h à 20h.

évitez l'autoroute A7 entre Marseille et Orange, de 12h à 19h.

évitez l'autoroute A9 entre Narbonne et Orange, de 15h à 20h.

le retour en France par le tunnel du Mont-Blanc (N205) sera chargé, de 11h à 13h et de 21h à 23h (attente supérieure à 30min) et très chargé de 13h à 21h (attente supérieure à 1h).

C'est ce samedi 22 août que la circulation sera compliquée selon les prévisions détaillées de Bison Futé. Le pays est classé en orange dans le sens des départs et rouge pour le sud alors que pour les retours la journée est classée rouge sur l'ensemble du territoire. Bison Futé conseille d'utiliser l'autoroute pour quitter l'Ile-de-France avant 8h du matin ou juste après 13h.

Dans le sens des départs, voici sinon les autoroutes et horaires jugés les plus critiques par Bison Futé :

évitez l'autoroute A11 entre Paris et Le Mans, de 11h à 13h.

évitez l'autoroute A10 entre Orléans et Tours, de 11h à 14h.

évitez l'autoroute A7 entre Lyon et Marseille, de 9h à 19h.

évitez l'autoroute A9 entre Orange et Narbonne, de 10h à 18h.

l'accès à l'Italie par le tunnel du Mont-Blanc (N205) sera chargé, de 9h à 14h (attente supérieure à 30min)

Dans le sens des retours, en rouge selon les dernières prévisions. Mieux vaudra rentrer ou traverser l'Ile de France avant 10 heures. Voici sinon les grands axes et créneaux horaires à éviter ce samedi 22 août dans le sens des retours :

évitez l'autoroute A11 entre Le Mans et Paris, de 15h à 17h.

évitez l'autoroute A10 entre Poitiers et Bordeaux de 10h à 20h.

évitez l'autoroute A7 entre Orange et Lyon, de 11h à 18h.

évitez l'autoroute A9 entre Montpellier et Orange, de 12h à 18h.

évitez l'autoroute A61 entre Narbonne et Toulouse, de 10h à 15h.

le retour en France par le tunnel du Mont-Blanc (N205) sera chargé, de 11h à 16h et de 21h à 22h (attente supérieure à 30min) et très chargé de 16h à 21h (attente supérieure à 1h).

Si vous êtes encore en vacances et que vous souhaitez partir prendre l'air, il est temps de partir ce dimanche, journée classée verte sur l'ensemble du territoire. Mais si vous voulez revenir de vacances et éviter les tumultes du samedi, c'est également possible puisque selon Bison Futé la journée est classée orange sur tout le territoire. Selon les prévisions, il vaut mieux accédez au péage de l'A10 avant 10h et au péage de l'A6 avant 12h si vous êtes en Ile-de-France. Voici le reste des prévisions :

évitez l'autoroute A10 à la hauteur du péage de Saint-Arnoult-en-Yvelines, de 13h à minuit.

évitez l'autoroute A10 à hauteur de Bordeaux, de 12h à 18h.

évitez l'autoroute A7 entre Marseille et Orange, de 11h à 18h.

évitez l'autoroute A9 entre Narbonne et Orange, de 11h à 20h.

le retour en France par le tunnel du Mont-Blanc (N205) sera chargé, de 11h à 14h et de 19h à 22h (attente supérieure à 30min) et très chargé de 14h à 19h (attente supérieure à 1h).

Bison Futé propose depuis l'été 2016 un service de prévisions sur smartphone. L'application est directement téléchargeable sur les plateformes Android et Apple. Elle est entièrement gratuite et comprend notamment une visualisation en direct de l'état du trafic ainsi que les prévisions détaillées.

Bison Futé a été créé en 1976 après des bouchons records enregistrés sur la route des vacances à l'été 1975. Cartes en temps réel, relevés, Bison Futé a amélioré ses prévisions au fil du temps, s'appuyant sur les données relevées à chaque période de pointe, notamment l'été grâce à des milliers de stations de comptage, des petits puces intégrées dans la chaussée qui comptabilisent le nombre de véhicules passés cet été. Des simulations mathématiques sont ensuite réalisées.