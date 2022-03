E85 : bon plan ? Est-ce vraiment rentable ?

E85. Carburant le plus économique à l'heure actuelle, l'E85 séduit de plus en plus. Il est distribué par de plus en plus de stations et profite d'une croissance impressionnante et d'un intérêt croissant en raison de la hausse des prix des carburants.

Le bio-éthanol dit E85 à la pompe a connu une énorme croissance de ses volumes depuis plusieurs années, et le pic a atteint plus de 30% en 2021. Au total, ce sont plus de 2000 stations-service qui délivrent aujourd'hui du bio-éthanol E85 aux automobilistes de l'Hexagone. Enfin, l'E85 reste le carburant le moins cher du marché, à 0,78 euro le litre à la pompe en moyenne selon le dernier relevé du 8 mars 2022.

De quoi réaliser de belles économies, même si l'E85 implique généralement une hausse de la consommation de carburant. Intéressé par ce carburant facilement utilisable sur votre voiture grâce à un boîtier ? Si vous envisagez de franchir le cap et rouler à l'E85, retrouvez tout ce qu'il faut savoir sur ce carburant ci-dessous ainsi que notre dossier spécial.

L'E85 est un carburant pour les véhicules essence. Il est composé de sans-plomb mélangé à de l'éthanol. Ce dernier est présent à hauteur de 85% maximum, ce qui est à l'origine de son nom : bio-éthanol E85, contrairement au sans-plomb 95 E10, qui comprend seulement 10% d'éthanol. L'éthanol inséré dans l'E85 est produit à base de sucre (de betterave notamment) ou de céréales fermentées puis distillées. Le procédé est donc semblable à celui qui permet d'obtenir de l'alcool éthylique. L'E85 est en vente en France depuis 2007.

Le prix du bio-ethanol E85 est bien inférieur à celui du sans-plomb comme du diesel. C'est l'argument numéro 1 en faveur de ce carburant. Le prix est d'environ 79 centimes le litre d'E85 selon les relevés de mars 2022, ce qui représente une économie importante par rapport aux autres carburants qui frôlent ou atteignent les 2 euros le litre pour le gazole et le sans-plomb 95. L'installation est "vite rentabilisée", selon un article du quotidien Le Parisien en date du 3 octobre 2019. Installer un boîtier de conversion E85 coûterait ainsi entre "700 euros et 1 600 euros selon le modèle de voiture". D'après Le Parisien, des offres en LLD existent à moins de 20 euros par mois.

De plus en plus de stations-services sont équipés et proposent des pompes pour rouler à l'E85. Les stations distribuant de l'E85 restent toutefois minoritaires (environ 25% si l'on compare aux quelques 11 000 stations-services présentes en France). C'est peu mais sachez que les véhicules roulant à l'E85 peuvent aussi circuler avec du sans-plomb à 100% dans le réservoir. Il n y a donc pas de risque de panne sèche puisque vous pouvez faire le plein en sans-plomb ou en E85 en fonction de ce que vous trouvez sur votre trajet.

Pour rouler au bio ethanol E85, le plus simple est de posséder un véhicule compatible E85, souvent appelé FlexFuel. Les modèles neufs sont toutefois rares en France, les constructeurs ayant préféré investir dans les gammes de véhicules hybrides, hybrides rechargeables et électriques. On en trouve toutefois quelques-uns, notamment chez Ford qui a investi massivement dans cette technologie. Le Ford Kuga FlexiFuel E85 a ainsi remporté un joli succès et est désormais imité par le SUV Puma ou la berline Fiesta. Sinon, il faut se tourner vers le marché de l'occasion avec plusieurs offres de modèles récents, notamment chez Renault avec les anciennes générations de Mégane 3 et Scénic 3 ou chez Dacia via la Sandero ou le Duster.

L'autre solution consiste à équiper votre véhicule essence. Depuis peu, certains kits bio-ethanol sont dûment homologués : l'arrêté concernant ces homologations a été publié au Journal Officiel le 15 décembre 2017. Avec ce kit, votre véhicule pourra rouler à l'E85 comme au sans-plomb au sans-plomb-E10. Le véhicule doit être aux normes Euro 3 au minimum, ce qui représenterait pas moins de 10 millions de véhicules en France.