Ils paient l'essence moins cher que vous : tous ces automobilistes ont une astuce valable jusqu'à la fin de l'année

Certains automobilistes vont à la même station-essence que vous mais ne paient pas le même prix !

Jusqu'où ira la hausse vertigineuse des prix à la pompe ? Depuis le début de mois de mars, les Français ont vu leur budget carburant augmenter massivement. Mais alors que les automobilistes scrutent avec anxiété l'évolution des tarifs affichés en station, une solution existe pour certains d'entre eux.

De nombreux Français ont pris la route des stations TotalEnergies, profitant de tarifs plafonnés à 1,99 euro pour le litre de sans-plomb 95 et 2,09 euros pour le litre de gazole. Mais ce qu'ils ne savent sans doute pas, c'est que l'automobiliste qui les précède ou les suit à la pompe paiera peut-être moins cher qu'eux !

Ce dernier aura profité d'un bonus, une petite ristourne qui prend la forme d'une carte nommée "Club TotalEnergies". N'y voyez pas un avantage réservé aux salariés ou à quelques heureux privilégiés, chaque Français peut en profiter... à certaines conditions.

TotalEnergies a confirmé ce tarif réduit lancé en 2023. Mieux, le groupe a réassuré le 30 mars dernier qu'il serait valable jusqu'à la fin de l'année. Ceux "inscrits à "l'avantage carburant" bénéficient d'un plafond privilégié à 1,99 €/L, quel que soit le carburant, pour toute l'année 2026", assure le groupe.

Les bénéficiaires de ce dispositif voient actuellement leurs pleins plafonnés, une aubaine quand les tarifs non plafonnés dépassent allègrement les deux euros dans de nombreuses stations françaises.

Le mécanisme s'appuie sur la carte Club TotalEnergies. Pour l'obtenir, les conditions sont strictes. Depuis mars 2026, il faut obligatoirement détenir un contrat d'électricité et de gaz chez TotalEnergies, être membre du Club TotalEnergies, et activer l'avantage via l'application, le site internet ou par téléphone. Les clients ne possédant qu'un seul contrat ont donc vu leurs avantages supprimés.

L'utilisation reste simple pour les éligibles, ils doivent simplement présenter la carte Club lors du paiement en boutique ou sur le terminal automatique. Le plafonnement s'applique automatiquement sur tous les carburants classiques (essence SP95, SP98, E10, E85, et gazole). Les stations participantes incluent TotalEnergies, Access, Contact et Élan sur le territoire métropolitain hors Corse.

Mais attention, en scrutant attentivement les conditions générales de vente disponibles sur le site Total Energies le 4 avril 2026, on a tout de même vu quelques limites. D'abord, la double obligation de contrats électricité-gaz exclut tous ceux ne souhaitant qu'une seule énergie. Ensuite, les volumes sont encadrés : maximum 150 litres par achat, deux achats quotidiens maximum, et surtout un plafond annuel de 2000 litres. Pour un automobiliste parcourant 15 000 kilomètres par an, cela représente environ 40 pleins dans l'année, soit moins d'un plein hebdomadaire. Au-delà, les prix réduits ne s'appliquent plus et vous payez à nouveau le prix normal.

L'incertitude plane aussi sur le maintien réel jusqu'à fin 2026. Comme indiqué dans ses conditions de vente, TotalEnergies se réserve le droit de modifier ou supprimer ce dispositif avec un mois de préavis, voire immédiatement en cas de "circonstances exceptionnelles". De là à dire que la situation actuelle correspond à des "circonstances exceptionnelles"...

Cette clause et les modifications répétées du contrat questionnent la pérennité de l'avantage, surtout dans le contexte explosif de hausse continue des prix du carburant. En attendant, là où certains paient déjà le litre de gazole 2,30 euros dans certaines stations-service, les clients qui possèdent la Carte Club gagnent 21 centimes par litre. Soit un peu plus de 10 euros de grappillés à chaque plein d'essence...