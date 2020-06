Dakar 2021 : le parcours révélé, les dates et infos

DAKAR 2021 - Remporté par Carlos Sainz en janvier dernier, le Dakar renouera avec l'Arabie Saoudite en 2021 pour un parcours tracé dans ce pays et dévoilé le 11 juin 2020 par les organisateurs. Voici le programme complet et tout ce que l'on sait de cette nouvelle édition du Dakar.

Les organisateurs du Dakar ont dévoilé le jeudi 11 juin le parcours de l'édition 2021 du célèbre rallye-raid, jugé comme le plus relevé et le plus éprouvant au monde pour ses participants. Après l'Afrique qui a fait la légende de l'épreuve créée par Thierry Sabine puis l'Amérique du Sud à partir de 2009, l'ex-Paris-Dakar, devenu "Dakar", a gagné en 2020 l'Arabie Saoudite, gigantesque terrain de jeu pour amateurs de dunes. L'édition 2021 aura de nouveau lieu dans ce pays et si des pays voisins ont pu être intéressés selon France Télévisions (notamment la Jordanie qui a déjà accueilli des manches du championnat du monde des rallyes WRC ou Oman), la course se déroulera à nouveau à 100% en Arabie Saoudite.

Le Dakar 2021 débutera le 3 janvier à Jeddah et s'achèvera le 15 janvier dans cette même ville de Jeddah. Une seule journée de repos est programmée le 9 janvier à Ha'il dans le centre de l'Arabie Saoudite. On peut donc présumer qu'il y'aura 12 étapes au programme de ce Dakar 2021.

Le Dakar 2021 se fera sous forme de boucle avec un départ et une arrivée à Jeddah sur les bords de la Mer Rouge. Les concurrents partiront dans les terres vers l'Est. Puis, cap plein nord vers Ha'il dans le centre du pays où aura lieu l'unique journée de repos de ce Dakar 2021. De Ha'il, les concurrents encore en course repartiront pour longer la côte et redescendre vers Jeddah où sera dressé le podium d'arrivée. Si le parcours plus précis et définitif sera dévoilé plus tard dans l'année, on sait déjà que ce Dakar comprendra une étape marathon. C'est devenu un classique sur le Dakar redouté des concurrents qui ne peuvent alors disposer d'une assistance mécanique extérieure le soir lors de la pause de mi-étape marathon.

Plusieurs annonces ont été faites le 11 juin 2020 lors de la présentation de ce Dakar 2021. Voici ce qu'il faut retenir :

Le port du gilet airbag sera obligatoire en moto et en quad pour renforcer la sécurité après une édition 2020 marquée par les décès de deux motards, le Portugais Paulo Gonçalves et le Néerlandais Edwin Straver.

Des alertes sonores supplémentaires préviendront les pilotes à l'approche d'un danger. La vitesse pourra être limitée dans ces zones à risques, sur le modèle de ce qui est déjà fait lors des traversées de villages.

Le roadbook est transformé en version électronique à la place du papier et sera distribué le matin des spéciales seulement et non plus la veille, ce qui compliquera le travail de repérage des co-pilotes qui ne pourront plus profiter de la nuit pour potasser le parcours et ne pourront plus s'appuyer sur des spécialistes au sein des équipes.

Un rallye "classique" fait son apparition, le Dakar Classic avec des véhicules qui ont fait la légende de l'épreuve et des répliques de voitures et camions ayant participé à la course avant 2000.

Le Dakar 2021 devrait être à nouveau à suivre sur France Télévisions. Le dispositif complet n'est pas encore connu mais, à titre indicatif, voici ce qui avait été mis en place pour la 42e édition en janvier 2020.

Une émission tous les jours à partir de 19h45 sur France 4 avec Le Dakar, présenté par Céline Rousseaux et Luc Alphand.

Sur France 3, c'est à partir de 20h50 que le Journal du Dakar résumait la spéciale du jour, suivi en fin de soirée par Bivouac.

Enfin, tous les jours à 12h55, on retrouvait L'Image du Jour sur France 2 afin de profiter de quelques instants de ce Dakar 2020.

Le Dakar se déroule sur un format de classement à étapes comme par exemple sur le Tour de France cycliste. Le temps parcouru pour boucler chaque étape est additionné pour former un classement général. Les concurrents sont répartis en quatre grandes catégories : auto, moto, quads et camions. Dans chacune de ses catégories, il existe plusieurs sous-classements en fonction notamment des performances des véhicules engagés. Les classements des étapes servent à décider de l'ordre de départ de l'étape suivante. Le concurrent arrivé premier la veille partira donc en tête, un avantage certain puisqu'il ne sera pas gêné par les autres concurrents et par la poussière dégagée... mais doit ouvrir la route et peut donc servir d'éclaireur à des poursuivants lancé à ses trousses ! Le chrono est déclenché à chaque départ. Celui qui réalise le meilleur temps est désigné vainqueur de l'étape, celui qui compte le meilleur temps global depuis le départ de l'épreuve est en tête du classement général. Attention, la vitesse ne suffit pas, il faut aussi et surtout savoir bien s'orienter et lire le roadbook parfois piégeux pour prendre la meilleure route et valider les différents points de passages intermédiaires, les fameux "waypoints" (aussi appelés "CP"). Tout raté, toute balise non validée entraîne une pénalité de temps très coûteuse... Le classement final du Dakar 2020.