"GP de Monaco F1 : horaires, chaîne TV... Comment suivre le Grand Prix en direct ?"

GP DE MONACO F1. Le Grand Prix de Monaco 2022 a lieu ce week-end. Des premiers essais libres à la course dimanche, retrouvez le programme complet du GP de Monaco 2022, un moment fort de la saison de F1.

[Mis à jour le 25 mai 2022 à 10h04] C'est le week-end du grand rendez-vous, celui du Grand Prix de Monaco de F1. Si depuis plusieurs années le spectacle en piste n'est plus vraiment au rendez-vous, la date du GP de Monaco reste évidemment cochée par tous les pilotes et par les fans de Formule 1 tant ce Grand Prix historique représente un moment fort de la saison. Le Grand Prix de Monaco est devenu au fil des années un mythe et le Graal de tout pilote. Rouler dans les rues étroites de la Principauté à bord d'une F1 reste un défi immense, surtout avec des F1 modernes toujours plus larges et puissantes.

Si la tradition voulait que le spectacle en piste commence dès le jeudi à Monaco (contre le vendredi sur les autres courses du calendrier), Monaco se plie désormais au calendrier habituel. Pas de F1 en piste jeudi 26 mai ! Tout débutera vendredi avec les premiers essais libres. Horaires, programme TV et chaînes TV, streaming... Retrouvez toutes les infos pratiques dans notre guide TV du Grand Prix de Monaco 2022 !

Quels sont les horaires des essais du GP de Monaco 2022 ?

Les essais libres ouvrent traditionnellement le week-end de F1 le vendredi. Pour la première fois, ce sera aussi le cas à Monaco là où le Grand Prix débutait le jeudi les autres années. Voici le programme complet des essais libres de ce GP de Monaco 2022.

Essais libres 1 : vendredi 27 mai 2022 de 14h à 15 heures.

Essais libres 2 : vendredi 27 mai 2022 de 17h à 18 heures.

Essais libres 3 : samedi 28 mai 2022 de 13h à 14 heures.

Quels sont les horaires des qualifications du GP de Monaco 2022 ?

Les qualifications du Grand Prix de Monaco 2022 ont lieu le samedi précédant la course, soit le samedi 28 mai 2022 cette année. Les qualifications sont programmés de 16 heures à 17 heures ce samedi. La séance est découpée en trois parties. La Q1 concerne les 20 voitures des 10 écuries engagées. Les 16 meilleurs pilotes accèdent à la Q2 quand les pilotes classés de la 16e à la 20e place sont éliminés et placés sur la grille dans l'ordre de leur classement établi à partir de leur meilleur chrono enregistré en Q1. La Q2 qualifie ensuite les 10 meilleurs pilotes pour la Q3 qui permet au pilote auteur du meilleur temps de signer la prestigieuse pole position du GP de Monaco.

Quels sont les horaires de la course du GP de Monaco 2022 ?

Le Grand Prix de Monaco comprend 78 tours à parcourir. Les pilotes prendront le départ à 15 heures dimanche 29 mai 2022.

Quelles sont les chaînes TV pour suivre le Grand Prix de Monaco 2022 ?

Rendez-vous sur les antennes du groupe Canal + pour suivre ce Grand Prix de Monaco de F1. Voici le programme TV complet de ce GP de Monaco 2022 :

Essais libres 1 de 14 heures à 15 heures vendredi 27 mai à suivre sur Canal + Sport.

Essais libres 2 de 17 heures à 18 heures vendredi 27 mai à suivre sur Canal + Sport.

Essais libres 3 de 13 heures à 14 heures samedi 28 mai à suivre sur Canal + Sport.

Qualifications de 16h à 17 heures samedi 28 mai à suivre sur Canal + Sport.

Grand Prix de Monaco à partir de 15 heures à suivre sur Canal +.

Peut-on regarder le GP de Monaco en streaming ?

En ce week-end de l'Ascension, vous n'avez pas de TV à proximité, préférez profiter du soleil ou êtes retenus par le déjeuner dominical qui vous empêche de vous installer sur le canapé ? Plusieurs solutions existent pour ne rient rater de ce Grand Prix de Monaco 2022. Première piste : se rendre sur le site de streaming de Canal+ MyCanal qui offre une diffusion en live des chaînes dont vous êtes abonnés. L'application MyCanal est également disponible pour les smartphones. Il faut pour cela créer son compte en mentionnant votre numéro d'abonné. MyCanal est accessible sur ordinateur via le lien suivant : live.mycanal.fr/tv/.

Autre possibilité, l'offre officielle de streaming offerte par le site officiel de la F1. Le F1 TV Direct permet de suivre la course en direct mais aussi les séances d'essais et de profiter de nombreux angles de caméras dont de multiples caméras embarquées pour suivre au plus près votre pilote préféré ! Une offre d'abonnement permet d'accéder à de nombreuses services :