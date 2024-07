Ocon s'engage avec une nouvelle écurie, dans quel baquet sera le Français en 2025 ?

Après cinq saisons passées chez Renault devenue Alpine, le Français, qui s'apprête à disputer le Grand Prix de Belgique ce week-end, découvrira une nouvelle écurie l'année prochaine.

La rumeur circulait depuis un certain temps dans le paddock, elle a été officiellement confirmée ce jeudi. Esteban Ocon découvrira sa quatrième écurie de Formule 1 la saison prochaine. Après Manor (2016), Force India (2017-2018) et Renault qui est devenue Alpine (2019-2024), le Français s’est engagé pour plusieurs saisons, sans que l’on sache encore combien, en faveur de Haas. L’écurie américaine qui va renouveler entièrement ses pilotes en 2025 puisqu’elle avait déjà signé le jeune Britannique Oliver Bearman, actuellement troisième pilote chez Ferrari.

Chez Haas, d’où Niko Hulkenberg et Kevin Magnussen vont s’en aller - le Danois était dans le team depuis 2017 (avec une coupure en 2021) -, Esteban Ocon entend rebondir après une première moitié de saison délicate chez Alpine. Avec une monoplace clairement pas au niveau des attentes, notamment lors des premiers Grands Prix, le Normand a souvent dû ronger son frein. Et s’il y a du mieux depuis quelques courses, le pilote de 27 ans a connu quelques déboires, notamment lors de l’accrochage malheureux avec son coéquipier Pierre Gasly à Monaco, qui lui ont valu les foudres de sa direction.

Plus en odeur de sainteté dans l’équipe française, il s’est dit "enthousiaste à l'idée de démarrer ce nouveau chapitre" dans quelques mois. "Je rejoins une équipe ambitieuse, avec un état d'esprit, une force de travail et une trajectoire ascendante qui m'ont impressionné, se réjouit celui qui a obtenu trois podiums depuis ses débuts en F1, dont un succès en Hongrie en 2021. Haas a un projet motivant et des buts très clairs pour le futur. Je suis très impatient de travailler avec tout le monde à Kannapolis, Bandbury et Maranello."

En attendant, le Tricolore, 18ème du championnat des pilotes avec 3 petits points, va essayer de finir du mieux que possible son histoire avec Alpine. A commencer dès ce week-end en Belgique sur le toujours difficile et spectaculaire circuit de Spa-Francorchamps.

A quelle heure suivre le Grand Prix de Belgique ?

Le Grand Prix de Belgique revient à un programme traditionnel cette année après avoir abrité une course sprint en 2023. La première journée sera donc consacrée aux deux premières séances d'essais libres, avant la troisième programmée samedi midi. Les qualifications auront lieu samedi après-midi et la course le dimanche à l'horaire habituel des Grands Prix disputés en Europe.

Essais libres 1 à 13h30 le vendredi 26 juillet (durée : 1h)

Essais Libres 2 à 17h le vendredi 26 juillet (durée : 1h)

Essais Libres 3 à 12h le samedi 27 juillet (durée : 1h)

Qualifications à 16h30 le samedi 27 juillet (durée : 45 minutes)

Grand Prix à 15h le dimanche 28 juillet (durée : 2h maximum)

Sur quelle chaîne TV regarder le Grand Prix de Belgique ?

Le Grand Prix de Belgique sera diffusé exclusivement sur les chaînes du groupe Canal, détenteur des droits du championnat du monde de Formule 1. Les trois séances d'essais libres ainsi que les qualifications sont programmées sur Canal+ Sport. La course, à partir de 15h dimanche, sera quant à elle retransmise sur Canal+.

Vendredi : Essais Libres 1 à 13h15 + Essais Libres 2 à 16h45 sur Canal+ Sport

Samedi : Essais Libres 3 à 11h45 + Qualifications à 15h40 sur Canal+ Sport

Dimanche : émission "La Grille" à 13h55 + départ du Grand Prix à 15h sur Canal+

Classement du championnat du monde pilotes (après 13 Grands Prix)

1. Max Verstappen (Red Bull) 265 points

2. Lando Norris (McLaren) 189 points

3. Charles Leclerc (Ferrari) 162 points

4. Carlos Sainz (Ferrari) 154 points

5. Oscar Piastri (McLaren) 149 points

6. Lewis Hamilton (Mercedes) 125 points

7. Sergio Perez (Red Bull) 124 points

8. George Russell (Mercedes) 116 points

9. Fernando Alonso (Aston Martin) 45 points

10. Lance Stroll (Aston Martin) 24 points

11. Niko Hülkenberg (Haas) 22 points

11. Yuki Tsunoda (Racing Bulls) 22 points

13. Daniel Ricciardo (Racing Bulls) 11 points

14. Oliver Bearman (Ferrari) 6 points

14. Pierre Gasly (Alpine) 6 points

16. Kevin Magnussen (Haas) 5 points

17. Alex Albon Williams) 4 points

18. Esteban Ocon (Alpine) 3 points

La saison 2024 de Formule 1 comptera 24 Grands Prix. Elle a débuté à la fin du mois de février, à Bahreïn, et s'achèvera début décembre à Abu Dhabi. Voici le calendrier complet de la F1 2024 avec les horaires donnés en heure française :

1. GP de Bahrein (Sakhir) : samedi 2 mars (Vainqueur : Verstappen)

2. GP d'Arabie Saoudite (Djeddah) : samedi 9 mars (Vainqueur : Verstappen)

3. GP d'Australie (Melbourne) : dimanche 24 mars (Vainqueur : Sainz)

4. GP du Japon (Suzuka) : dimanche 7 avril (Vainqueur : Verstappen)

5. GP de Chine (Shanghai) : dimanche 21 avril (Vainqueur : Verstappen)

6. GP de Miami (Miami) : dimanche 5 mai à 22h (Vainqueur : Norris)

7. GP d'Emilie-Romagne (Imola) : dimanche 19 mai (Vainqueur : Verstappen)

8. GP de Monaco : dimanche 26 mai (Vainqueur : Leclerc)

9. GP du Canada (Montréal) : dimanche 9 juin (Vainqueur : Verstappen)

10. GP d'Espagne (Barcelone) : dimanche 23 juin (Vainqueur : Verstappen)

11. GP d'Autriche (Spielberg) : dimanche 30 juin (Vainqueur : Russell)

12. GP de Grande-Bretagne (Silverstone) : dimanche 7 juillet (Vainqueur : Hamilton)

13. GP de Hongrie (Budapest) : dimanche 21 juillet (Vainqueur : Piastri)

14. GP de Belgique (Spa-Francorchamps) : dimanche 28 juillet à15h

15. GP des Pays-Bas (Zandvoort) : dimanche 25 août à15h

16. GP d'Italie (Monza) : dimanche 1er septembre à15h

17. GP d'Azerbaïdjan (Bakou) : dimanche 15 septembre à 13h

18. GP de Singapour (Marina Bay) : dimanche 22 septembre à 14h

19. GP des Etats-Unis (Austin) : dimanche 20 octobre à 21h

20. GP du Mexique (Mexico) : dimanche 27 octobre à 20h

21. GP du Brésil (Interlagos) : dimanche 3 novembre à 19h

22. GP de Las Vegas (Las Vegas) : dimanche 24 novembre à 6h

23. GP du Qatar (Losail) : dimanche 1er octobre à 15h

24. GP d'Abu Dhabi (Yas Marina) : dimanche 8 décembre à 14h