GP d'Italie F1 2021 : horaires, qualifications sprint, streaming... Comment suivre le Grand Prix à Monza ?

GP D'ITALIE F1. Après un succès éclatant à Zandvoort, Max Vertsappen est de nouveau leader au championnat du monde et va tenter d'accroitre son avance à Monza face à Lewis Hamilton. Notez qu'on aura droit pour la 2e fois à la formule qualif sprint.

[Mis à jour le 10 septembre 2021 à 11h00] "Accélère, accélère !" Déjà un an, un an que Julien Fébreau (commentateur de la F1 sur Canal +) réalisait sa tirade pour la victoire de Pierre Gasly au Grand Prix d'Italie après une énorme bataille avec Carlos Sainz sur sa McLaren. Depuis ce moment, le Français est toujours très constant et reste même sur une exceptionnelle 4e place lors du dernier Grand Prix à Zandvoort derrière les Mercedes et Max Verstappen. Le pilote Red Bull a maîtrisé son GP national et a repris les commandes du championnat devant Lewis Hamilton qui voudra renouer avec la victoire ce week-end à Monza. Sachez que pour la 2e fois, le Grand Prix sera le théâtre de la formule "qualifications sprint" chamboulant le programme habituel. Pour en savoir plus sur la formule de cette course sprint, retrouvez notre papier dédié : course sprint de F1, comment ça marche ?.

Toutes les infos pour regarder la F1 sur CANAL +

La F1 fait escale en Italie pour ce Grand Prix, qui va se dérouler sur le mythique circuit de Monza. Les pilotes auront le loisir de s'affronter sur les grandes lignes droites offertes par le début du tracé, avant d'enchaîner les virages du circuit long de 5,793 kilomètres. En raison de la qualification sprint, le programme du Grand Prix de Monza est un peu "chamboulé". Voici le programme du GP de F1 2021 :

Vendredi 10 septembre 2021 : essais libres 1 de F1 (14h30), qualifications (18h)

essais libres 1 de F1 (14h30), qualifications (18h) Samedi 11 septembre 2021 : essais libres 2 de F1 (12h), course sprint F1 (16h30).

essais libres 2 de F1 (12h), course sprint F1 (16h30). Dimanche 12 septembre 2021 : course du Grand Prix d'Italie F1 (15h00-17h).

Seuls les abonnés aux chaînes du groupe Canal + pourront pleinement profiter du GP d'Italie à Monza : les essais et qualifications du vendredi 10 septembre et samedi 11 septembre seront retransmis sur la chaîne Canal + Sport et Canal +. La course du GP d'Italie sera quant à elle retransmise exclusivement sur la chaîne Canal +. Retrouvez ci-dessous le programme TV complet du GP d'Italie F1 2020 avec les chaînes, horaires et le programme.

Programme TV du GP d'Italie F1 2021 :

Vendredi 10 septembre : essais libres 14h30 et qualif sprint à 18h heure française. (Canal + Sport).

essais libres 14h30 et qualif sprint à 18h heure française. (Canal + Sport). Samedi 11 septembre : essais libres de F1 à 12h, qualif sprint de F1 à 16h30 (Canal +)

essais libres de F1 à 12h, qualif sprint de F1 à 16h30 (Canal +) Dimanche 12 septembre : la Grille à 14h, course du GP d'Italie F1 à partir de 15h, heure française. (Canal +).

Canal + est le diffuseur exclusif de la saison de F1 en France. La chaîne payante sur abonnement diffusera donc l'intégralité du week-end de course du GP d'Italie F1, y compris les essais libres et les qualifications le samedi. A noter qu'il est également possible de visionner la course en direct ainsi que ces sessions d'essais libres et de qualifications sur votre ordinateur; via la plateforme de streaming MyCanal.fr, elle aussi disponible sur abonnement.

Toutes les infos pour regarder la F1 sur CANAL +

Newsletter Linternaute.com Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

D'autres préféreront utiliser le site officiel de la F1. F1.com propose en effet un abonnement appelé F1 TV Direct, qui permet quant à lui de visionner de nombreuses vidéos en streaming à la demande. Cela comprend donc les essais, qualifications, et bien sûr les courses de toute la saison de F1 en direct. Les passionnés de F1 les plus chevronnés retrouveront aussi le live timing ainsi que des statistiques. Il est même possible de suivre son pilote préféré en caméra embarquée durant la course ! L'abonnement annuel à ce service coûte la somme de 189 euros. Il est aussi possible de s'abonner au mois. Avec cet abonnement, vous profiterez de :