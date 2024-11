Grand Prix du Brésil : Verstappen peut-il encore tout perdre ?

A quatre Grands Prix de la fin de la saison, Max Verstappen reste sous la menace de Lando Norris au championnat du monde. Le Néerlandais semble être sur un fil.

Avec 47 points de plus au championnat du monde que son premier poursuivant, Lando Norris, on pourrait croire que le quatrième titre consécutif de Max Verstappen est déjà en poche à quatre courses du tomber de rideau de la saison 2024. Ce serait méconnaître l'incertitude des sports mécaniques – où la machine compte au moins autant que l'homme – et l'actuelle dynamique du Néerlandais, brusquement rentré dans le rang depuis le début de l'été. Après avoir empoché sept victoires lors des dix premiers Grands Prix, Verstappen n'en a plus gagné un seul. Une disette de plus de quatre mois durant lesquels tous ses rivaux se sont partagés le gâteau.

Le triple champion du monde n'a évidemment pas soudainement perdu son coup de volant. Mais sa monoplace, si dominante depuis trois ans, a été rattrapée par les McLaren, les Ferrari et à un degré moindre par les Mercedes. Comme Verstappen, Red Bull n'a gagné aucune des dix dernières courses. L'écurie autrichienne, d'abord dépassée par McLaren au classement des constructeurs, a même cédé sa deuxième place à Ferrari à l'issue du Grand Prix du Mexique le week-end dernier. Le manque de performances de la RB20 affecte évidemment Verstappen. Mais la nervosité exprimée par le pilote néerlandais à Austin puis à Mexico ces quinze derniers jours interpelle quelque peu.

Verstappen, 27 ans depuis septembre, a toujours eu un pilotage très agressif. Mais plusieurs de ses manœuvres aux Etats-Unis et au Mexique, à chaque fois face à Norris, ont dépassé les limites. D'ailleurs, après avoir été très (trop?) cléments avec lui au Texas, les commissaires l'ont puni avec sévérité dimanche dernier, lui infligeant deux fois 20 secondes de pénalité pour avoir pris beaucoup trop de liberté avec la largeur de la piste. Au point que Norris, poussé complètement en dehors des limites de la piste lors du 4ème tour sur une défense de Verstappen, a laissé entendre après coup que son rival sortirait gagnant d'un accrochage qui enverrait les deux monoplaces au tapis.

C'est l'avantage de Verstappen qui conserve une belle marge avant la dernière ligne droite de la saison. Mais alors que deux des quatre derniers Grands Prix vont proposer un Sprint, ce week-end au Brésil puis au Qatar dans un mois, il y a encore suffisamment de points en jeu pour que Norris puisse renverser la table. Verstappen, qui sera rétrogradé de cinq places sur la grille de départ dimanche pour avoir changé le moteur de sa monoplace, va-t-il trembler jusqu'au bout ?

A quelle heure suivre le Grand Prix du Brésil ?

Décalage horaire de quatre heures entre Paris et São Paulo oblige, il faudra attendre le milieu d'après-midi vendredi pour voir les pilotes faire leur entrée en scène sur le circuit d'Interlagos. Le 21ème Grand Prix de la saison comporte une course sprint, donc les choses sérieuses débuteront dès vendredi soir avec les qualifications pour ce mini Grand Prix. Celui-ci est programmé samedi avant la "vraie" séance de qualifications en début de soirée. Le départ de la course sera donné dimanche en fin d'après-midi.

Essais libres 1 à 15h30 le vendredi 1er novembre (durée : 1h)

Qualifications sprint à 19h30 le vendredi 1er novembre (durée : 1h)

Sprint à 15h le samedi 2 novembre (durée : 45mn)

Qualifications à 19h le samedi 2 novembre (durée : 1h)

Grand Prix à 18h le dimanche 3 novembre (durée : 2h maximum)

Sur quelle chaîne TV regarder le Grand Prix du Brésil ?

Le Grand Prix du Brésil sera diffusé exclusivement sur les chaînes du groupe Canal, détenteur des droits du championnat du monde de Formule 1. Il faudra mettre Canal+ Sport pour regarder les pilotes en découdre lors de la première journée tandis que Canal+360 et Canal+ se partageront le Sprint et la séance de qualifications du samedi. Le Grand Prix, à l'heure de l'apéritif dimanche soir, sera retransmis sur la chaîne premium.

Vendredi : Libres 1 à 15h15 + Qualifications sprint à 19h15 sur Canal+ Sport

Samedi : Sprint à 14h40 sur Canal+360 + Qualifications à 18h45 sur Canal

Dimanche : émission "La Grille" à 16h25 + Grand Prix à 18h sur Canal+

Classement du championnat du monde pilotes (après 20 GP)

1. Max Verstappen (Red Bull) 362 points

2. Lando Norris (McLaren) 315 points

3. Charles Leclerc (Ferrari) 291 points

4. Oscar Piastri (McLaren) 251 points

5. Carlos Sainz (Ferrari) 240 points

6. Lewis Hamilton (Mercedes) 189 points

7. George Russell (Mercedes) 177 points

8. Sergio Perez (Red Bull) 150 points

9. Fernando Alonso (Aston Martin) 62 points

10. Niko Hülkenberg (Haas) 31 points

11. Lance Stroll (Aston Martin) 24 points

12. Yuki Tsunoda (Racing Bulls) 22 points

13. Kevin Magnussen (Haas) 14 points

14. Alex Albon (Williams) 12 points

14. Daniel Ricciardo (Racing Bulls) 12 points

16. Pierre Gasly (Alpine) 9 points

17. Oliver Bearman (Ferrari) 7 points

18. Franco Colapinto (Williams) 5 points

18. Esteban Ocon (Alpine) 5 points

20. Liam Lawson (Racing Bulls) 2 points

La saison 2024 de Formule 1 comptera 24 Grands Prix. Elle a débuté à la fin du mois de février, à Bahreïn, et s'achèvera début décembre à Abu Dhabi. Voici le calendrier complet de la F1 2024 avec les horaires donnés en heure française :

1. Bahrein (Sakhir) : samedi 2 mars (Vainqueur : Verstappen)

2. Arabie Saoudite (Djeddah) : samedi 9 mars (Vainqueur : Verstappen)

3. Australie (Melbourne) : dimanche 24 mars (Vainqueur : Sainz)

4. Japon (Suzuka) : dimanche 7 avril (Vainqueur : Verstappen)

5. Chine (Shanghai) : dimanche 21 avril (Vainqueur : Verstappen)

6. Miami (Miami) : dimanche 5 mai à 22h (Vainqueur : Norris)

7. Emilie-Romagne (Imola) : dimanche 19 mai (Vainqueur : Verstappen)

8. Monaco : dimanche 26 mai (Vainqueur : Leclerc)

9. Canada (Montréal) : dimanche 9 juin (Vainqueur : Verstappen)

10. Espagne (Barcelone) : dimanche 23 juin (Vainqueur : Verstappen)

11. Autriche (Spielberg) : dimanche 30 juin (Vainqueur : Russell)

12. Grande-Bretagne (Silverstone) : dimanche 7 juillet (Vainqueur : Hamilton)

13. Hongrie (Budapest) : dimanche 21 juillet (Vainqueur : Piastri)

14. Belgique (Spa-Francorchamps) : dimanche 28 juillet (Vainqueur : Hamilton)

15. Pays-Bas (Zandvoort) : dimanche 25 août (Vainqueur : Norris)

16. Italie (Monza) : dimanche 1er septembre (Vainqueur : Leclerc)

17. Azerbaïdjan (Bakou) : dimanche 15 septembre (Vainqueur : Piastri)

18. Singapour (Marina Bay) : dimanche 22 septembre (Vainqueur : Norris)

19. Etats-Unis (Austin) : dimanche 20 octobre (Vainqueur : Leclerc)

20. Mexique (Mexico) : dimanche 27 octobre (Vainqueur : Sainz)

21. Brésil (Interlagos) : dimanche 3 novembre à 18h

22. Las Vegas (Las Vegas) : dimanche 24 novembre à 6h

23. Qatar (Losail) : dimanche 1er décembre à 15h

24. Abu Dhabi (Yas Marina) : dimanche 8 décembre à 14h