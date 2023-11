F1 : maigres enjeux pour la dernière de la saison à Abou Dhabi

La F1 a rendez-vous aux Émirats Arabes Unis ce week-end pour la dernière course de la saison. Un Grand Prix dont le principal enjeu sera la bagarre entre Mercedes et Ferrari pour la deuxième place du championnat des constructeurs.

Le suspense n'aura pas été le maître-mot de cette saison de Formule 1. La faute principalement aux Red Bull, et particulièrement à Max Verstappen. Le Néerlandais a réduit la concurrence au rang de faire-valoir. Le pilote de 26 ans a décroché sa troisième couronne mondiale dès le début du mois d'octobre, au Qatar, alors qu'il restait encore cinq Grands Prix au calendrier. Un chiffre résume parfaitement l'ultra domination de Vesrtappen en 2023 : il a gagné 18 des 21 Grands Prix disputés cette année, un nouveau record en la matière qu'il avait déjà établi un an plus tôt avec 15 victoires.

Alors qu'il va pouvoir tenter de placer la barre à 19, ce week-end, à l'occasion de la dernière course de la saison programmée à Abou Dhabi, Max Verstappen compte plus du double de points que son dauphin, qui n'est autre que son coéquipier Sergio Perez, au classement du championnat du monde (549 contre 273). Le premier pilote d'une autre écurie, Lewis Hamilton, est relégué à...317 points ! On est loin, très loin, de la merveilleuse passe d'armes que s'était livrée le Néerlandais et le Britannique pour l'obtention du titre en 2021.

L'écrasante domination d'un pilote n'est évidemment pas une très bonne nouvelle pour la Formule 1. Pour la dernière course avant une trêve de près de quatre mois, les enjeux sont minimes. Le podium du championnat du monde des pilotes est déjà connu et seule une incertitude demeure quant au nom de l'écurie qui terminera à la deuxième place. Actuellement dauphine des intouchables Red Bull, Mercedes ne possède que quatre points de plus que Ferrari avant d'en découdre sur le circuit des Émirats Arabes Unis.

La bataille risque de faire rage entre Charles Leclerc et Carlos Sainz d'un côté, Lewis Hamilton et George Russell de l'autre. Surtout après l'épisode de Las Vegas où Mercedes était la seule écurie à avoir posé son veto suite à la pénalité de 10 places infligée à Carlos Sainz sur la grille de départ après qu'une plaque d'égout ait détruit la monoplace de l'Espagnol lors de la première séance d'essais libres. De quoi pimenter un petit peu une course qui manquera quand même un peu de saveur.

A quelle heure suivre le Grand Prix d'Abou Dhabi ?

Après plusieurs courses disputées en prime-time ou, comme la semaine passée, tôt le matin, on revient à des horaires plus traditionnels lors de ce dernier Grand Prix de la saison. S'il est trois heures de moins en France qu'à Abou Dhabi, le programme sera assez classique pour un téléspectateur en Europe. Les pilotes entreront ainsi en scène vendredi matin pour la première des trois séances d'essais libres, tandis que les qualifications, le samedi, et la course, le dimanche, se teindront respectivement à partir de 15h et 14h.

Essais libres 1 à 10h30 le vendredi 24 novembre (durée : 1h)

Essais libres 2 à 14h le vendredi 24 novembre (durée : 1h)

Essais libres 3 à 11h30 le samedi 25 novembre (durée : 1h)

Qualifications à 15h le samedi 25 novembre (durée : 1h)

Grand Prix à 14h le dimanche 26 novembre (durée : 2h maximum)

Sur quelle chaîne TV regarder le Grand Prix d’Abou Dhabi ?

Le dernier Grand Prix de la saison sera exclusivement diffusé sur les chaînes du groupe Canal, détenteur des droits du championnat du monde de Formule 1. Les différents canaux se partageront l'événement puisque les trois séances d'essais libres et les qualifications seront retransmises sur Canal++ Sport tandis que, comme d'habitude, la course sera diffusée sur Canal+.

Vendredi 24 novembre : Libres 1 à 10h10 + Libres 2 à 13h40 sur Canal+ Sport

Samedi 25 novembre : Libres 3 à 11h10 + Qualifications à 14h40 sur Canal+ Sport

Dimanche 26 novembre : "La Grille" à 13h55 puis départ du Grand Prix à 14h sur Canal+

Vous préférez suivre le Grand Prix sur votre ordinateur, tablette ou au chaud au fond de votre lit avec votre smartphone et votre couette ? Pas de problème, ce vingt-deuxième et dernier Grand Prix de la saison sera bien sûr également visionnable en streaming. Deux possibilités s'ouvrent à vous : l'accès à la plateforme de streaming de Canal+ MyCanal ou via le site officiel de la F1, F1.com. Les deux proposeront l'intégralité des séances d'essais, qualifications et course en direct mais aussi en replay. Sur MyCanal, l'activation du mode expert permet également de combiner écrans, multi-caméras (dont des caméras embarquées) et data, par exemple les chronos des pilotes en temps réel. Sur F1.com, la diffusion en direct des essais et de la course est complétée par des replays, des documentaires ou encore des rappels historiques via le service F1TV Pro, proposé à 64,99 euros par an ou 7,99 euros par mois.