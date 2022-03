"GP de Bahreïn F1 : horaire, chaîne TV... Comment voir le Grand Prix 2022 en direct ?"

GP DE BAHREIN F1. La F1 fait son retour ce week-end avec le premier Grand Prix de la saison 2022, le GP de Bahreïn. Comment suivre les essais, les qualifications et la course dimanche ? Voici le programme complet.

[Mis à jour le 18 mars 2022 à 14h01] La Formule 1 fait son grand retour ce week-end à l'occasion du premier Grand Prix de la saison 2022, le GP de Bahreïn. Quatre mois après le final épique d'Abu Dhabi conclu par le premier sacre de champion du monde de Max Verstappen, c'est un nouveau départ que s'apprête à vivre la F1 avec un règlement complètement modifié et des monoplaces largement transformés. Qui profitera de ce grand chambardement : les favoris Mercedes, Red Bull, Ferrari que l'on annonce de retour ou des outsiders comme McLaren, Alpine ou Aston Martin ?

La F1 retrouve le circuit de Sakhir, un tracé moderne qui combinent trois grandes lignes droites, une partie centrale plus technique avec des virages lents et quelques courbes rapides. Sur la grille, on retrouvera quelques nouveautés dont la présence George Russell chez Mercedes en tant que coéquipier de Lewis Hamilton après avoir fait ses armes chez Williams. Ce GP de Bahrein verra aussi les débuts du premier pilote chinois de l'histoire de la F1, Guanyu Zhou engagé par Alfa Romeo. Voici tous les horaires du premier GP de la saison de Formule 1.

C'est donc le Grand Prix de Bahreïn qui ouvre le bal de la saison de Formule 1 du 18 au 20 mars 2022. Retrouvez le programme complet du GP avec les horaires en heure française.

Vendredi 18 mars 2022 : essais libres 1 à 12h40; Essais libres 2 à 15h40.

Samedi 19 mars 2022 : essais libres 3 à 12h40; Qualifications à 15h40.

Dimanche 20 mars 2022 : départ de la course à 16h.

Bonne nouvelle pour tous les amateurs de Formule 1, pour le coup d'envoi de la saison le GP de Bahreïn diffusera d'une diffusion en clair et en intégralité sur les antennes de Canal +, voici tous les horaires du Grand Prix :

Le programme TV du Grand Prix de Bahreïn 2022

Vendredi 18 mars 2022 : essais libres 1 à 12h40 et Essais libres 2 à 15h40 sur Canal + Décalé.

Samedi 19 mars 2022 : essais libres 3 à 12h40 sur Canal + Décalé ; Qualifications à 15h40 sur Canal +.

Dimanche 20 mars 2022 : émission "La Grille" à 14h55, départ de la course à 16h sur Canal +

Pas de TV ou envie de suivre la course sur votre ordinateur, votre smartphone ou votre tablette. Plusieurs solutions existent pour ne rient rater de cette saison 2022 de F1. Le Grand Prix de Bahrein de F1 sera ainsi aussi visible sur le web. Rendez-vous pour cela sur le site de streaming de Canal+ MyCanal qui offre une diffusion en live des chaînes dont vous êtes abonnés. L'application MyCanal est également disponible pour les smartphones. Il faut pour cela créer son compte en mentionnant votre numéro d'abonné. MyCanal est accessible sur ordinateur via le lien suivant : live.mycanal.fr/tv/.

Autre possibilité, l'offre officielle de streaming offerte par le site officiel de la F1. Le F1 TV Direct permet de suivre la course en direct mais aussi les séances d'essais et de profiter de nombreux angles de caméras dont de multiples caméras embarquées pour suivre au plus près votre pilote préféré ! Une offre d'abonnement a été lancée en 2018 et permet d'accéder à de nombreuses services :