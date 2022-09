Pénurie d'essence : des risques avec les grèves, où trouver de l'essence ?

PENURIE ESSENCE. Des mouvements de grève ont été lancés dans les raffineries Esso et Total et des risques de pénurie se font jour en raison de l'afflux d'automobilistes dans les stations combinées aux difficultés d'approvisionnement. Voici quelques conseils pour savoir où faire le plein.

Après les prix en hausse des derniers mois dans la foulée du déclenchement de la guerre en Ukraine, l'afflux dans les stations Total après l'application de la remise au 1er septembre complémentaire à celle du gouvernement (30 centimes + 20 centimes chez Total), les automobilistes vont-ils être confrontés à une situation de pénurie d'essence ces prochains jours ? C'est la crainte après l'annonce d'un mouvement de grève dans les raffineries Esso et Total, ces dernières alimentant la grande majorité des stations services françaises, y compris celle des grands distributeurs et des supermarchés.

En milieu de semaine, TotalEnergies s'est montré rassurant en assurant ne pas rencontrer de situation de rupture de stock mais la tension est montée d'un cran mercredi dans plusieurs départements. Ainsi, dans les Bouches du Rhône, les salariés de la raffinerie Esso de Fos-sur-Mer sont en grève depuis plusieurs jours alors que ceux de la raffinerie Total de La Mède avaient lancé un appel à la grève du 27 septembre jusqu'à ce jeudi 29 septembre. Les files d'attente n'ont pas trainé devant les stations services de l'agglomération marseillaise et France 3 Régions signalait mercredi 28 septembre des ruptures de stock de sans-plomb 95 et 98 dans plusieurs stations comme aux pompes du Total boulevard Rabatau (8e) à Marseille, une autre station Total boulevard Sakakini (5e) ou encore au Casino Valmante (9e) et au Casino avenue Marcel Delprat dans le 13e arrondissement.

Comment savoir où faire le plein ?

Pour connaître la situation près de chez vous, rendez-vous sur le site du gouvernement https://www.prix-carburants.gouv.fr/ qui fournit une carte des stations-services du secteur avec les prix affichés. Vous pouvez la retrouver en cliquant sur la photo ci-dessous.

Des blocages en Normandie et une pénurie en Ile de France ?

Cette situation s'ajoute à celle de difficultés d'approvisionnement dans les stations Total suite à la mise en place début septembre de la remise de 20 centimes. C'est le cas dans l'Oise où plusieurs stations du groupe étaient signalées à sec lundi 26 septembre. Le début d'un mouvement de grève dans les raffineries de Normandie ou dans celle de Flandres (Nord) dans les Hauts-de-France laissent augurer de nouvelles galères. La grève débutée lundi à la raffinerie Total Gonfreville-l'Orcher près du Havre pourrait aussi avoir des effets, les grévistes ayant appelé mercredi à bloquer le site.

"On peut craindre la pénurie effectivement. On a une situation de raffinage extrêmement compliquée, et pas seulement liée à cette grève, témoignait un syndicaliste CGT, interrogé par Actu.fr. Il y a eu un incendie la semaine dernière sur la raffinerie qui a déjà coupé toute la production d'essence. Il y a deux semaines la mobilisation contre les réquisitions sur les pompiers de notre site avait déjà entraîné des difficultés dans les dépôts dans un contexte d'afflux dans les stations. L'approvisionnement qui part de Total Normandie va au-delà de la région jusqu'à l'Ile de France. Les aéroports parisiens sont également concernés. Esso est également en grève, ça va être compliqué...".

Du côté de Total, on assurait pouvoir palier la situation. "Concernant l'approvisionnement, ça continue, sachant qu'on peut palier de plusieurs manières à cette situation : on augmente les imports de carburants en France, on a également des stocks de TotalEnergies qui nous permettent de tenir entre trois semaines et un mois. Et on a également des stocks qu'on appelle les stocks stratégiques de la France qui eux sont là pour tenir environ trois mois. En terme d'approvisionnement, il n'y a pas de raison qu'on manque de produits dans les prochains jours." L'afflux des automobilistes dans les stations pourrait changer la donne...