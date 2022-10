"Pénurie d'essence : où trouver de l'essence ? La carte des stations près de chez vous"

PENURIE ESSENCE. L'essence et le gazole sont-ils disponibles dans les stations près de chez vus ce mardi ? Alors que la pénurie de carburant se poursuit et s'aggrave, retrouvez toutes les infos et les cartes nationales et locales pour savoir où faire le plein d'essence.

[Mis à jour le 11 octobre 2022 à 09h16] Les files de voitures s'allongent dans les stations essence qui bénéficient encore de cuves pleines... ou du moins pas totalement à sec. Encore près de 30% des stations souffrent de la pénurie de carburant ce mardi 11 octobre au matin (29,4% avaient lundi soir au moins un carburant manquant selon la ministre de la Transition énergétique, Agnès Pannier-Runacher) et des améliorations ne sont pas garanties pour les prochains jours. Pourtant certains signes semblaient positifs comme la conclusion d'un accord entre la société pétrolière Esso-ExxonMobil et les syndicats, à l'exception de la CGT.

Le gouvernement espère que cette avancée permettra le déblocage des deux raffineries Esso touchées par la grève dans les prochaines heures, mais rien n'est assuré. Du côté de chez Total en revanche aucune amélioration n'est en vue. En réponse, la Première ministre a réuni les ministres concernés en urgence à Matignon lundi soir et a évoqué la possible "réquisition" des raffineries en cas de dialogues trop longs et surtout non concluants. Une décision radicale qui pourrait être prise par les préfets au nom de la "continuité du service public" pour ne pas "laisser le pays être bloqué". Cette réquisition obligerait certains salariés à travailler pour remettre les raffineries en route mais la CGT a déjà indiqué qu'opter pour la réquisition transformerait la grève en "guerre".

La pénurie d'essence dépend du fonctionnement des raffineries et si des améliorations prochaines semblent possibles, plusieurs jours d'attente sont encore nécessaires avant le retour espéré des carburants en quantité. Les automobilistes vont encore devoir faire preuve de patience pour obtenir quelques litres d'essence. D'autant qu'à compter de ce mardi le remplissage des jerricans déjà interdit dans de nombreux départements, devrait être proscrit partout, un décret national allant dans ce sens devant être pris dans la journée. Retrouvez toutes les cartes pour trouver de l'essence sans-plomb 95, 98 et du gazole près de chez vous.

Plusieurs solutions existent pour savoir où faire le plein et les stations en rupture de stock. Tout d'abord l'application Mon Essence propose un relevé fait à partir des remontées des utilisateurs qui signalent les stations à sec. Le projet est 100% collaboratif.

Vous pouvez également retrouver ci-dessous un moteur de recherches et une carte des stations-service françaises. Il s'agit du "flux instantané" des prix des carburants en France, fourni par le ministère de l'Économie et disponible ici sur le site officiel : https://www.prix-carburants. gouv.fr/ Cherchez une commune grâce au moteur de recherches en haut à gauche pour avoir un point sur la situation :

En zoomant puis en cliquant sur un point de la carte, on peut afficher toutes les informations sur la station et faire défiler les tarifs de chaque carburant avec des flèches.

Les carburants en rupture sont soit mentionnés explicitement sur la carte, soit absents des stations

Il appartient au point de vente concerné de déclarer sa station et ses tarifs au ministère. Certains groupes, comme Total, fournissent aussi des données qui sont parfois plus détaillées. Vous pouvez la retrouver sur le site de Total.

Lire l'article Grève dans les raffineries d'essence : ça continue ce mardi ! Du carburant réquisitionné par le gouvernement ?

Vous trouverez ci-dessus une liste publiée à partir des remontées d'utilisateurs de l'appli et du site Mon Essence.fr.

Une carte publiée à partir des remontées d'utilisateurs de l'appli et du site Mon Essence.fr et centrée sur Marseille est disponible ci-dessus.

Une carte publiée à partir des remontées d'utilisateurs de l'appli et du site Mon Essence.fr et centrée sur Lyon est disponible ci-dessus.