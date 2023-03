Essence disponible : Ile de France, Ouest... La liste des stations où éviter la pénurie

CARTE PENURIE ESSENCE. La pénurie d'essence rôde avec des difficultés d'approvisionnement dans de nombreuses stations. Bouches du Rhône, Loire-Atlantique mais aussi Ile de France... Où l'essence est-elle disponible près de chez vous ? Retrouvez la carte et notre liste actualisée en temps réel des stations essence où faire le plein.

[Mis à jour le 24 mars à 09h50] La situation s'est tendue en quelques jours dans les stations-services. Si au niveau national, près de 15% des stations essence de France étaient en difficulté d'approvisionnement jeudi 23 mars à la mi-journée selon les derniers chiffres publiés par le ministère de la Transition écologique, le carburant disponible se fait rare dans plusieurs départements.

Face au spectre de la pénurie d'essence qui rôde dans de plusieurs départements et alors que les approvisionnements des stations-essence sont rares en cette fin de semaine, le gouvernement a annoncé vendredi 24 mars au matin des réquisitions dans les raffineries bloquées. Après Fos-sur-Mer (Bouches du Rhône), c'est désormais le site de Gonfreville en Normandie, une raffinerie du groupe TotalEnergies qui est concernée selon l'annonce faite par la ministre de la Transition énergétique Agnès Pannier-Runacher sur RMC.

Le site est jugé stratégique puisqu'il alimente un pipeline relié à l'Ile de France. "C'est l'un des endroits où l'on injecte du carburant dans les tuyaux, et le pompage a redémarré tout à l'heure", a expliqué la ministre précisant que les forces de l'ordre ont débloqué l'accès au site dans la nuit avant le début de "réquisitions ultra-ciblées" de salariés pour faire redémarrer le site pétrolier. Ces réquisitions avaient déjà été prises pour le dépôt pétrolier de Fos-sur-Mer. Retrouvez ci-dessous les chiffres dans les départements les plus touchés et ci-dessous la liste des stations service qui ont de l'essence près de chez vous. Le tableau vous permet de rentrer votre département et/ou votre commune pour trouver la liste des stations, les carburants disponibles et les dates et horaires des dernières actualisations.

De l'essence est-elle disponible près de chez vous ? Nous avons mis en place un moteur de recherche permettant de trouver la liste des carburants disponibles dans les stations d'un département et/ou d'une ville. Seuls les lieux où les gérants de station ont renseigné l'essence disponible et son prix sont affichés. Les informations sont classées par date et heure de mise à jour ("MAJ"), pour maximiser vos chances de trouver du carburant :

Ce moteur de recherche est établi à partir du "flux instantané" des prix des carburants en France, fourni par le ministère de l'Économie, est disponible sur le site officiel : https://www.prix-carburants. gouv.fr/. Il appartient au point de vente concerné de déclarer ses carburants et ses tarifs, ainsi que les dates et heures de mise à jour au ministère.

La Loire-Atlantique, confrontée à l'arrêt des livraisons de carburant depuis la raffinerie de Donges depuis le début de la semaine, voit le nombre de stations en situation de pénurie exploser. 53,37% des stations essence étaient à court d'au moins un carburant jeudi 23 mars 2023 selon les derniers chiffres disponibles. La Mayenne, le Morbihan ou l'Ile-et-Vilaine sont à plus de 40%. Vous pouvez retrouver la liste des stations et les carburants disponibles à cette station dans notre tableau ci-dessus ou en cliquant ici. Il vous indique disponibilité et prix affiché selon les remontées directes de l'exploitant.

Les Bouches du Rhône sont également encore signalées avec 40% de stations en rupture partielle. La raffinerie de Fos sur Mer continue de fonctionner à débit minimal et les livraisons de carburant étaient toujours interrompues jeudi malgré les réquisitions prises. A Marseille, 11 stations-service restent réquisitionnées pour assurer le ravitaillement des véhicules dits "prioritaires". Retrouvez la liste des stations avec de l'essence disponible dans notre tableau ci-dessus ou en cliquant ici. Entrez votre département ou votre commune dans le menu. Il indique alors les stations ouvertes, le type de carburant disponible et le prix affiché et renseigné par l'exploitant de la station service.

Le ministère de l'Économie fournit également une carte et un moteur de recherches. Pour faciliter votre recherche, renseignez d'abord votre région, votre département ou directement votre commune pour afficher les stations près de chez vous.

Ce moteur de recherche et cette carte sont réalisés à partir du "flux instantané" des prix des carburants en France, fourni par le ministère de l'Économie et disponible sur le site officiel : https://www.prix-carburants. gouv.fr/. Ce fonctionnement engendre quelques limites, la première étant celle de l'absence de mises à jour récentes dans de nombreuses stations. Certains prix ou disponibilités n'ont pas été renseignés depuis plusieurs jours. Voici tout de même le mode d'emploi :

En zoomant puis en cliquant sur un point de la carte, on peut afficher toutes les informations sur la station et faire défiler les tarifs de chaque carburant avec des flèches.

Les carburants en rupture sont soit mentionnés explicitement sur la carte, soit absents des stations

Il appartient au point de vente concerné de déclarer sa station et ses tarifs au ministère. Certains groupes, comme Total, fournissent aussi des données qui sont parfois plus détaillées.

Autre possibilité, utiliser la carte mise au point par l'appli MonEssence.fr qui sert habituellement à recenser les prix des carburants près de chez vous en se basant sur les remontées des utilisateurs qui renseignent eux-mêmes les tarifs observés à la pompe. En période de pénurie, l'appli met en ligne une carte de la pénurie, toujours basée sur les remontées des utilisateurs. Ce n'est pas toujours totalement à jour ni remis à jour régulièrement, mais cela permet d'obtenir une cartographie globale de la situation en France en recensant les stations à court sur un ou plusieurs carburants.

De jour en jour, la liste des départements prenant des mesures de restriction de vente de carburant s'allonge. Après le Vaucluse et le Gard où l'achat de carburants (essence, bio-ethanol, gazole comme GPL) est limité à 30 litres pour les voitures et véhicules de moins de 3,5 tonnes et 120 litres pour les poids lourds de plus de 3,5 tonnes jusqu'à ce jeudi sur arrêté préfectoral, la préfecture des Alpes-Maritimes a également interdit "la vente et l'achat de carburants dans des récipients transportables manuellement autre que pour un usage professionnel, justifié par le client". En d'autres termes, impossible de remplir un jerrican en plus de votre réservoir... Voici la dernière liste actualisée ce jeudi 23 mars :